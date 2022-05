Preis für Grundschullehrerin aus Dorfen: Eine heimliche Heldin der Pandemie

Bei der Preisverleihung: Lehrerin Carina Belyamna aus Dorfen bekam für ihre Engagement während der Pandemie einen Zivilcourage-Preis. © Florian Bodmer

Der Inner Wheel Club ehrt im Pressehaus des Münchner Merkur in München Lehrerin Carina Belyamna aus Dorfen für ihr Videoklassenzimmer. Die Jury setzte sie auf den zweiten Platz, der mit 1500 Euro dotiert ist.

Dorfen/München – Alternativen suchen, Kreativität zeigen – diese Herangehensweisen forderte die Corona-Pandemie von vielen ab. Ganz besonders stark betroffen waren die Schulen, die immer wieder die Unterrichtsformen wechseln und vor allem auf den Online-Unterricht umstellen mussten. Für das Engagement einiger Lehrer, die besonders viel Mut und Einfallsreichtum zeigten, um möglichst viel Nähe und Spaß für die Kinder zu schaffen, verlieh der Inner Wheel Club am Freitagabend in der Alten Rotation im Pressehaus des Münchner Merkur einen Zivilcourage-Preis. „Schau hin, handle klug“ war das Motto des Abends.

Unter den Preisträgern ist Carina Belyamna, Lehrerin an der Grundschule Dorfen Nord. Sie erhielt den zweiten Platz für ihr tägliches Videoklassenzimmer. Er ist mit 1500 Euro dotiert.

Der Inner Wheel Club, der sich auf vielen sozialen Ebenen für die Gesellschaft einsetzt, ehrte vier bayerische Grundschulen, 27 hatten sich beworben. „Denn die Lehrer und Schulen waren durch die Pandemie mit neuen, nie geahnten Herausforderungen konfrontiert, durch welche viele Nerven schnell blank lagen. Die sozialen Kontakte der Schüler waren massiv eingeschränkt, die Lernprozesse der Kleinsten behindert – gerade in der Zeit, in der es so wichtig ist, gemeinsam Neues zu lernen“, betonte Roswitha Wenzl, die durch den Abend führte.

Kultusminister Michael Piazolo unterstrich in einer Videobotschaft: Für ihn sind nicht nur die Krankenpfleger, Ärzte und Polizisten, sondern auch Lehrer heimliche´ Helden der Pandemie. Sie hätten in dieser Situation gezeigt, was es heißt, seinen Berufsethos zu leben und somit Seelentröster und wertvolle Ansprechpartner zu sein.

Vor allem Empathie und Selbstlosigkeit waren zentrale Begriffe des Abends, die Zivilcourage ausmachten. „Die Corona-Pandemie hat einmal mehr gezeigt, wie intensiv Lehrer und Lehrerinnen gefordert waren, unter schwierigsten Lern- und Lehrbedingungen das Wort der Kinder immer im Auge zu behalten und sie ganzheitlich im Blick zu haben“, betonte Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes.

Elke Inckemann, Professorin für Grundschulpädagogik und -didaktik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München würdigte in ihrer Laudatio die Leistungen von Carina Belyamna. „Die Aktivitäten der Lehrerin zeigen exemplarisch, wie man als einzelne Lehrkraft mit Krisensituationen umgehen und vorbildlich und voller Empathie für die anvertrauten Schülerinnen und Schüler seinen Weg gehen kann,“ so die Laudatorin.

„Die Jury war sich einig“, so Inckemann, „dass dahinter eine pädagogische Kompetenz steht, sich individuell den Kindern zu widmen. Das noch mal in Corona Zeiten umzusetzen, ist eine Kunst.“ Besonders bewertete Inckemann die digitalen Lernvideos, die täglichen Videokonferenzen mit einem regelrechten Konferenzprogramm: wöchentliche 30-minütige virtuelle Zoom-Konferenz mit Einzelgesprächen mit den Kindern. „Hier handelt es sich um die Würdigung einer besonders aktiven Lehrkraft, die von Elternbeiratsvertretern eingereicht wurde. Diese Lehrkraft hatte die besondere Herausforderung, dass sie mit einer ersten Klasse in die Corona Pandemie hinein startete. Sehr geschätzt waren daher die persönlichen Besuche bei den Kindern, darüber hinaus die abendlich virtuellen Konferenzen mit den Eltern.“

Carina Belyamna, die von etlichen Schülern zur Preisverleihung begleitet worden war, erklärte ihre Intention: „Ich habe eine Klasse gehabt mit sehr viel Migrationshintergrund und ich habe gemerkt, dass die Eltern es nicht leisten können, den Unterrichtsstoff zu vermitteln.“

Sie habe die Not der Eltern gesehen und wollte die Kinder auffangen, deshalb habe sie sich dazu entscheiden, eine Dauerkonferenz zu halten – von halb acht morgens bis ein Uhr mittags von Montag bis Freitag. „Ich war dauerhaft vor dem Computer und die Kinder hatten die Möglichkeit, zu mir zu kommen, wenn sie Fragen hatten oder ganz bei mir zu bleiben, Kamera und Ton auszuschalten oder auch laufen zu lassen.“ Manchen, die alleine gearbeitet haben und früher fertig waren, habe sie Geschichten vorgelesen, „einfach, um die Gemeinschaft zu fördern“.

Sie zeigt aber auch Verständnis für ihre Kollegen, bei denen das nicht möglich war: „Viele könnten das nicht anbieten, weil sie selbst ihre Kinder daheim hatten. Ich konnte mir die Zeit nehmen.“ Belyamna gibt sich bescheiden: „Ich habe mein Handeln nie als etwas Besonderes angesehen.“ Sie habe halt versucht, die Kinder und Eltern nicht alleine zu lassen. Jetzt ausgezeichnet zu werden, sei die größte Bestätigung für das, was sie sein wolle: „Lehrerin mit Herz und Leidenschaft, für die es kein Beruf ist, sondern eine Berufung.“

Der erste Platz ging an die Münchner Grundschule an der Burmesterstraße, die mit viel Kreativität eine „Schulfamilie“ bildete, der dritte Platz an das von der Grundschule Tennenlohe neu entwickelte Schulradio „Antennenlohe“. Einen Sonderpreis erhielt die Gemeinde Weßling mit ihrem Projekt „Kein Wechselunterricht – Präsenzunterreicht für alle!“ Die Kommune funktionierte sämtliche Gebäude der Gemeinde um, um den Schülern auch während der Pandemie einen normale Schulalltag möglich zu machen. (Weiterer Bericht auf München kompakt). (Marie-Theres Wandinger)