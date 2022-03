Eine Tonne Medikamente für die Ukraine

Von: Timo Aichele

Beim Beladen der Fahrzeuge mit Spenden (v. l.): Josef Kalb, Robert, Max, Gabi und Stephan Oettl sowie Annemarie und Erwin Bierofka. © Fabian Holzner

Dorfen: Ein Dorfener initiiert einen Hilfstransport in die Ukrainer und sammelt Spenden via Facebook-Aufruf. Alle wollen helfen, auch Unternehmer zeigen sich großzügig und stellen Fahrzeuge zur Verfügung.

Bilder von fliehenden Müttern mit ihren Kindern in den ukrainischen Kriegswirren rühren derzeit viele Menschen an. Für Robert Oettl war es eine Erinnerung an die Erzählungen von der traumatischen Flucht seiner Mutter und seiner Oma vor den Russen aus Ostpreußen am Ende des Zweiten Weltkriegs. „An einige überlieferte grausige Geschichten kann ich mich gut erinnern“, erzählt der Dorfener. Für ihn, die Familie, Freunde und Kollegen war dies die Motivation zu einem Hilfstransport in die Ukraine.

Nach dem zweiten Weltkrieg seien weitere Verwandte aus dem heutigen Kaliningrad nach München geflohen und hätten hier eine neue Heimat gefunden, erzählt der Geschäftsführer der Buchbacher Firma Mietfit. Angesichts dessen wollten er und sein Team einen kleinen Beitrag leisten, das Leid zu mindern. Mit einem Facebook-Aufruf wurden Sachspenden gesammelt, die nach Uschgorod an der ukrainisch-slowakischen Grenze gebracht wurden.

Außerdem planten die Teilnehmer des kleinen Konvois aus der Umgebung von Dorfen, drei Frauen, eine davon mit ihrem neunjährigen Sohn, und einen älteren Mann mit zurück zu nehmen. Vorbereitet wurde dies mit einem Ansprechpartner vor Ort, der die Sachspenden an verschiedene Stellen verteilen wird, zum Beispiel Herrenkleidung an die Armee, Babynahrung und Kinderkleider an ein Waisenhaus. Gesammelt wurden auch Hygieneartikel, Decken, Schlafsäcke und Fertiggerichte. Unaufgefordert und „einfach so“ wurden von Firmen und Einzelpersonen rund 1300 Euro übergeben.

Auch unter Unternehmern war die Hilfsbereitschaft für diese Aktion groß. Die Dorfener Busfirma Josef Kalb stellte einen Neun-Sitzer-Bus und den Sprit zur Verfügung. Spritzguß Müller aus Buchbach zahlte die Anmietung eines Transporters inklusive Sprit und lieferte viele Sachspenden. Das Anhängercenter-Angerskirchen stellte einen Anhänger zur Verfügung und spendete Geld.

Bei einem Treffen der Helfer auf dem Firmengelände Kalbs neben dem Hagebau-Markt in Dorfen kamen noch Helfer eines weiteres Hilfstransports vorbei, die der Dorfener Unternehmer ebenfalls mit einem Transporter unterstützt. Freiwillige vom EHC Waldkraiburg fuhren am Wochenende mit sechs Fahrzeugen sogar knapp über die ukrainische Grenze, in das kleine Okli. Am Steuer saßen unter anderem zwei professionelle Busfahrer: Dirk Sander aus Dorfen, der sonst den EHC-Bus fährt, und Thorsten Falk aus Erding, der die Gladiators kutschiert. In Okli übergaben sie eine Tonne Medikamente an das Rote Kreuz. Auch Hygieneartikel, Windeln und vieles mehr waren in der Hilfsladung, die von dort 600 Kilometer weiter nach Osten ins Kriegsgebiet, in die Stadt Kamjanez-Podilskyj, transportiert wurden.