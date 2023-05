Eines der größten Holzhäuser in Deutschland

Von: Michaele Heske

Ein emotionaler Moment für Bauherr Robert Decker (l.): Am Donnerstag feierte er mit Firmen und Gästen Richtfest für seine neue 12 000 Quadratmeter große Firmenzentrale. Das ist aber erst der Anfang, auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei soll ein neuer Stadtteil entstehen © Michaele Heske

Robert Decker plant einen neuen Stadtteil auf dem Gelände der ehemaligen Meindl-Ziegelei. Den Start macht er nun mit der 12 000 Quadratmeter großen Firmenzentrale seines Unternehmens.

Dorfen – Bauherr Robert Decker und sein Team feierten am Donnerstag Richtfest. Ein emotionaler Moment für den Immobilienmakler – vom Rohbau im 4. Stock des neuen Firmengebäudes in Orlfing blickt er über das ganze Meindl-Areal, im Hintergrund das Panorama der Isenstadt. Hier, auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei, wird ein neuer Stadtteil entstehen. Die Zentrale der Decker-Gruppe ist der Anfang. „Ein Meilenstein der Baugeschichte“, so der Dorfener.

An die alte Lehm-Förderanlage mit Beschickerhaus, wo jetzt das Firmenhaus steht, erinnert sich Schorsch Pelkermüller noch gut. Der Dorfener hat 26 Jahre in der Ziegelei Meindl gearbeitet. Die riesige, stählerne Konstruktion im Süden der Stadt war weithin sichtbar und früher auch ein Wahrzeichen für eine florierende Dachziegel-Industrie in Dorfen. Beschickt wurde sie auf dem Höhenrücken an der Staatsstraße 2086, wo der Lehm für die Dachziegel über die hunderte Meter langen Förderbänder zu den Brennöfen transportiert wurde.

2015 wurde die Produktion in der Ziegelfabrik, den die belgische Etex-Group im Jahr 2005 von der Josef Meindl GmbH übernommen hat, eingestellt. „Das war schlimm, als das Aus kam - knapp 100 Arbeitsplätze gingen verloren, ein enormer Einschnitt für die Region.“ Seit vier Jahren jobbt der Dorfener auf geringfügiger Basis für die Decker-Gruppe. Dass auf dem Areal 160 neue Arbeitsplätze entstehen, so wie es Decker beim Kauf des Areals vor fünf Jahren versprochen hatte, findet Pelkermüller entsprechend „spitze“.

Decker denkt in beträchtlichen Dimensionen. Der neue Firmensitz wird ein Projekt der Superlative mit einer Fläche von 12 000 Quadratmetern, eines der größten Holzgebäude Deutschlands

Bis auf wenige Bereiche, wie beispielsweise der Keller, wurde ausschließlich mit Holz gebaut. „Dieser nachhaltige Baustoff ist mittlerweile in die DNA von unserem Unternehmen übergegangen“, erklärte Decker den Gästen beim Richtfest. Beibehalten wurde zudem die alte Skelett-Konstruktion der Lehmgrube, auf der das neue Firmengebäude steht. „Es liegt imTrend, dass man nicht alles abreißt, sondern die Teile auch wiederverwendet.“

Die Fassade, teilweise verglast und mit Keramik, „in einer spektakulären Holzverkleidung ist eine große Innovation, ein Meisterstück.“ Oben, auf den Balken des Rohbaus, wo bald schon das Dach gedeckt wird, steht Zimmerer-Meister Johannes Winkelmüller, Betriebsleiter von Holzbau Gaigl in Forstern. Eine kleine Tanne wurde mit dem Kran hochgezogen, der Handwerker segnet das Haus mit dem traditionellen Richtfest-Gedicht. „Scherben bringen Glück“, fügt er an. Es sei ihm eine große Ehre, diese Zeremonie abzuhalten. „Wir machen sonst eher Einfamilienhäuser, das ist für unseren kleine Betrieb schon ein gewaltiges Projekt.“

Bei so viel Holz in der Hütte mussten gleich mehrere Firmen mitarbeiten, außer Gaigl waren an der Konstruktion noch Holzbau Huber und Holzbau Großmann beteiligt, beides Zimmereien aus der Region.

„Wie er sich denn heute fühle?“, wird Decker anschließen im Gespräch mit der Heimatzeitung gefragt. „Großartig, überglücklich – es ist phänomenal, wie das hier weiter geht.“ Er kommt ins Stocken, dem sonst so eloquenten Mann fehlen plötzlich die Worte. Und er hat Tränen in den Augen. Man spürt in diesem Moment, dass er ein Urdorfener ist, der seine Heimatstadt mitgestalten und weiter entwickeln möchte.

Denn auf dem ehemaligen Gelände der Ziegelfabrik Meindl soll ein neuer Stadtteil entstehen, ganz aus Holz: „Timber-Town“, so Decker. „Wir wollen hier bezahlbaren Wohnraum schaffen. Und Dorfen soll noch mehr Anziehungspunkt der ganzen Region werden – „eine coole und eine hippe Stadt“ (siehe Interview unten).

Nach drei Jahren Planung starteten letzten Sommer die Bauarbeiten, am 21. September 2023 soll die Einweihung folgen. Bis dahin soll das neue Firmengebäude bezogen sein, das alte Büro am Stadtpark wird rückgebaut.

Teile der Produktion von „Ceraflex“, einem österreichischen Badhersteller, werden ebenfalls hierher verlagert. Und auch die Produktionsstraße der Decker-eigenen Firma „Timber Homes“ findet hier Platz.

Zudem entstehen Büroräume, eine moderne Arbeits- und Wohlfühloase für die Mitarbeiter, die bislang dezentral in Dorfen untergebracht waren. Ganz oben ist eine Rooftop-Bar in Planung, die das Tonwerk bewirten soll, mit Blick auf die Stadt. Die Bar wird auch für die Allgemeinheit zugänglich gemacht.

Interview

Herr Decker, wie laufen die Geschäfte?

Robert Decker: Wenn ich sag super, wäre es gelogen. Aber für diese schwierigen Zeiten läuft es ganz gut. Wir haben heute einen unserer größten Aufträge für Timber-Homes an Land gezogen, wir bauen eine Förderstätte für Menschen mit Behinderung - alles im Modulbau.

Hier oben wollen sie ein neues Quartier hinstellen, ebenfalls aus Holz, bis zu 1500 Menschen sollen hier leben …

Robert Decker: Es ist heute wichtiger denn je, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Durch die serielle Fertigung vor Ort sinken die Baukosten. Holzhäuser sind zudem nachhaltig und umweltfreundlich mit einem tollen Raumklima.

Andrea Decker: Gerade junge Familien brauchen bezahlbare Wohnungen, deshalb sind hier zu einem großen Teil Mehrfamilienhäuser geplant. Die Anforderungen sind heute anders als in der Generation unserer Eltern, wo jeder noch ein eigenes Einfamilienhaus wollte. Hier entsteht ein urbanes Gebiet mit Kindergarten, Schule, Hotel, Gastro und perfekter Anbindung an die Bahn und den Busbahnhof Dorfens.

Durch die Bahnlinie ist der neue Stadtteil von der Innenstadt getrennt.

Robert Decker: Ich arbeite da an einer zeitnahen Lösung, dass das Areal auch von der Stadt her besser angebunden wird. Leider bin ich da ziemlich auf mich alleine gestellt - aber ich finde eine Lösung.

Warum ist Ihnen „Timber-Town“, wie sie den Stadtteil mit Campus und Studentenwohnungen und vielen weiteren Wohnformen so wichtig?

Robert Decker: Wir können hier unsere Vorstellungen verwirklichen, wie sich Dorfen weiterentwickelt, zu einer lebendigen quirligen Stadt. Entscheidend wird jedoch das Ergebnis des städtebaulichen Wettbewerbs im September für die Umsetzung des Areals sein.

Andrea Decker. Und wir können hier auch jungen Leuten etwas bieten. Wegen der Locations im Tonwerk müssen sie nicht mehr alle unbedingt nach München oder in die umliegenden Kreisstädte fahren. Zudem ist hier jetzt auch ein Campus, eine Dependance der Akademie für Sozialverwaltung in Wasserburg mit über hundert Studenten, die auch den Stadtkern beleben. Die Wahrnehmung von Dorfen in der Region wandelt sich sukzessive weg vom Nest hin zu einer coolen, lebenswerten Stadt.