Eispiraten verlangen Spitzenreiter alles ab

Eishockey – Bayernliga

Dorfen - Knapp an der großen Überraschung schlitterte gestern Abend der ESC Dorfen vorbei. Die Eispiraten zwangen Spitzenreiter ECDC Memmingen in die Verlängerung, mussten sich dort aber dann geschlagen geben.

Beide Teams legten vom Startbully weg ein hohes Tempo vor. Dorfen, das ohne die drei Stammspieler Torwart Andi Tanzer, Verteidiger Johannes Kroner und Topscorer Lukas Miculka auskommen musste, bot dem Spitzenreiter die Stirn und erspielte sich sogar leichte Vorteile. Und so sahen die rund 400 Zuschauer ein rassiges Spiel. Das 1:0 in der 5. Minute durch Andi Attenberger war das Ergebnis der engagiert spielenden Eispiraten. Die Favoriten verzeichneten erst in der 9. Minute eine ernsthafte Chance. Wenige Minuten vor der ersten Pause waren die Dorfener jedenfalls einem weiteren Treffer näher, als die Gäste. Ihr Goalie Jochen Vollmer lag unter Dauerbeschuss. In der 19. Minute aber der Ausgleich. Gästestürmer Huhn war bei einem Konter unfair gebremst worden. Den folgenden Penalty konnte ESC-Goalie Simon von Fraunberg kurz abwehren, aber der routinierte Huhn setzte die Scheibe im Nachsetzen ins Netz.

Eine zweifache Überzahl in der 25. Minute nutzten die Eispiraten nach einem schulmäßigen Powerplay durch Tobi Brenninger zur 2:1-Führung. Danach erspielten sich die zweikampfstarken Hausherren mehrere Chancen und der Indians-Torwart hatte alle Hände voll zu tun.

Dazwischen zeigte sich auch ESC-Schlussmann von Fraunberg bei einem Konterangriff der Gäste von seiner besten Seite. Just als Dorfen dann dem 3:1 näher war, kamen die Gäste nach einem Abspielfehler im ESC-Drittel zum 2:2-Ausgleich durch Schirrmacher (36.).

Auch im Schlussdrittel wurde den Zuschauern, darunter etwa 50 Schlachtenbummler aus dem Allgäu, eine mitreißende wie farbige und vor allem faire Partie geboten. Im offenen Schlagabtausch bekam der Gästetorhüter wiederum mehr zu tun, als von Fraunberg. Die Dorfener scheiterten jedoch nach mehreren guten Chancen immer wieder am starken Gästeschlussmann. So ging es in die Verlängerung, bei der schließlich Huhn bereits nach 54 Sekunden das 3:2 erzielte.

Georg Brennauer

Statistik

Tore: 1:0 (5.) Attenberger (F. Brenninger), 1:1 (19.) Huhn (Penalty), 2:1 (27.) T. Brenninger (Attenberger, Findeis), 2:2 (36.) Schirrrmacher (Tenschert, Kirsch), 2:3.(61.) Huhn. – Zuschauer: 400. – HSR: Jürgen Sperl.