Elektrisiert vom Sonnenstrom: Anwohner kritisieren Freiflächen-Photovoltaik

Von: Michaele Heske

Angst um die Landschaft hat Philipp Rappold (oberes Bild, r.). Von seinem Anwesen in Thal bei Nehaid sehe man direkt auf die 15 Hektar Kollektoren bei Wies, erklärte er der Delegation unter anderem mit Ulli Frank-Mayer und Susanne Streibl (2. und 3. v. r.). © Michaele Heske

Dorfener Stadträte trafen Anwohner und Antragsteller bei Ortsterminen an geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Dort standen Kritik und Kompromisse zur Debatte.

Dorfen – Photovoltaik statt Ackerbau und Viehzucht – in Wies bei Grüntegernbach soll auf 15 Hektar eine große Freiflächen-Photovoltaikanlage entstehen. Und auch in Hochstrass setzt ein Landwirt auf PV-Module, wenn auch in deutlich kleinerem Ausmaß von knapp drei Hektar. Nicht alle Nachbarn sind einverstanden. Bei einem Ortstermin am Mittwochnachmittag besichtigten Dorfens Stadträte die beiden Areale und suchten das Gespräch mit Investoren und Kritikern.

Sanfte Hügel, grüne Felder, ein paar Bäume – so sieht die Landschaft hinter Grüntegernbach ganz im Osten des Landkreises aus. Hier soll eine riesige Photovoltaikanlage entstehen. Der junge Landwirtschaftsmeister Georg Brandl aus Wies hat sich entschieden, den Betrieb seiner Familie neu auszurichten. Rund um den Einödhof will er eine Fläche von über 15 Hektar mit PV-Modulen bestücken. Damit lassen sich nach gängigen Durchschnittsrechnungen 10 bis 14 Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr erzeugen. Das ist viel. Das entspricht dem Jahresverbrauch von mehr als 4000 Haushalten.

Dorfens Stadträte stimmten Ende des Jahres mehrheitlich für den Mega-Solarpark. Und doch war den Vertretern aller Parteien klar, dass man bei einer Anlage dieses Ausmaßes auch die betroffenen Nachbarn mitnehmen muss. „Die Energiewende wird gebraucht“, sagte Bürgermeister Heinz Grundner bei der Besichtigung vor Ort. Eigentlich könnte man froh sein, dass es Investoren gebe, die solche Anlagen planen. Die Belange von Natur und Mensch dürften darüber allerdings nicht vergessen werden, so der Stadt-Chef.

Seine Argumente gegen eine PV-Anlage in Hochstraß trug Roland Kurz (unteres Bild, M.) vor. Bürgermeister Heinz Grundner (r.) und Bauamtsleiter Franz Wandinger (l.) hörten zu. © Michaele Heske

Die Gegenargumente der Kritiker: Die Landschaft werde verschandelt, das von den Modulen reflektierte Licht könnte stark blenden, der Tierwelt werde Lebensraum entzogen und der Landwirtschaft gute Böden zur Lebensmittelproduktion.

Brandl zeigte sich schon im Vorfeld überaus kompromissbereit und ließ ein Blendgutachten erstellen. Er betonte, dass nach Ansicht der Naturschutzbehörden und der Jagdbehörde Wildtiere durch die große PV-Anlage nicht leiden würden. Er sei willens, einen Zaun um die Anlage zu bauen, der Rehen und anderem Getier Möglichkeit zum Durschlupf bietet.

Auch optimierte der Landwirt den Belegungsplan, sodass auf dem 18,4 Hektar großen Gelände nun eine Nettofläche von 15 Hektar entstehen soll. Zudem senkte er den Winkel der Kollektoren, der Optik wegen. „Im letzen Jahr hat sich viel getan“, erklärte er den Anwesenden und verwies auf die Technik der Agri-Photovoltaik – ein Verfahren zur gleichzeitigen Nutzung landwirtschaftlicher Flächen für die Nahrungsmittelproduktion und die PV-Stromerzeugung. „Das schafft eine zweifache Nutzung, hier bleibt also eine landwirtschaftliche Fläche, mit der ich den Betrieb in die nächste Generation weiterführen kann.“

Die Nachbarn hadern dennoch mit der riesigen Solaranlage. Etwa Philipp und Jonas Rappold aus Thal bei Nehaid, denen man diese Anlage quasi vor die Haustüre setzt. „Der optische Einfluss ist relativ groß – die Anlage fällt negativ auf, sie hat eine enorme Fernwirkung“, bemängelte Jonas Rappold. „Wenigstens eine Begrünung des westlichen Hangbereichs und der Kuppe ist dringend erwünscht“, erklärt er. Thomas Rabe, ebenfalls Anlieger, ist zwar grundsätzlich für die PV-Anlage. „Ich wünsche mir aber, dass hier eine möglichst gute landwirtschaftliche Einbettung entsteht.“

Prekärer sieht die Anlage Hildegard Pritscher, ihr ist das Projekt viel zu gigantisch. „Alles was zu groß und heftig geplant ist, bringt später enorm viele Nachteile. Wir brauchen einen klugen Mix aus Windrädern, Biomasse und Solarenergie“, meinte die junge Mutter. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Matthias Tafelmeier bewirtschaftet sie das Lavendelfeld bei Adlstraß, von Mitte Juni bis Ende Juli ein blühendes Paradies, das Blumen- und Naturliebhaber anzieht. Ihre Befürchtung: Die Solaranlage schreckt die Besucher ab, was fatale Folgen für ihren Betrieb hätte.

Brandl betonte bei dem Termin immer wieder: „Ich suche eine verträgliche Lösung für alle.“ Auch den Volksvertretern sind Kompromisse wichtig, sie diskutierten mit den Anwohnern, nahmen ihre Bedenken sehr ernst und suchten nach Kompromissen. Doch die Stadträte ließen durchblicken, dass sie den Mut und die Innovationskraft des jungen Landwirts begrüßen. „Um die Energiewende hinzukriegen müssen wir froh sein, wenn hiesige Investoren solche Anlagen planen“, erklärte Bauamtsleiter Franz Wandinger.

Mit Verspätung kam die Delegation in Hochstraß an, hier warteten schon die Gegner der PV-Anlage vor dem Haus von Ruppert und Helga Kurz. Landwirt Bernhard Greimel möchte direkt neben der Straße drei Hektar mit Solarkollektoren bestücken. Roland Kurz will mit seiner Familie bald nach Hochstraß ziehen. „Wir sind schockiert“, sagte der Gymnasiallehrer. Er zeigt den Anwesenden eine Fotomontage: „Das sieht aus, wie ein schwarzes Loch – mitten in der schönen, bäuerlichen Umgebung mit herrlichem Ausblick auf die Berge.“ Alle Nachbarn seien gegen die Energiewirtschaft. Sein Tipp: Solaranlagen könne man direkt neben der Autobahn aufstellen, wo das Landschaftsbild ohnehin verschandelt sei. Auch fürchtet er, dass weitere Landwirte zum Energiewirt werden: „Wenn wir hier einen Präzedenzfall schaffen, kann überall gebaut werden.“

„Wir können den Antrag nicht vom Tisch wischen, man muss die Belange beider Seiten abwägen“, sagte der Bürgermeister. Deshalb sei man vor Ort. Ein Flächennutzungsplan und ein Bebauungsplan in er ersten Auslegung liege vor, erklärte Wandinger. „Die Eckpunkte stehen, wird sind am Anfang des Verfahrens. Ohne ins Detail zu gehen, seitens der Behörden gibt es keine wesentlichen Bedenken, die kommen aber von der Bevölkerung.“

Jetzt müsse der Bauausschuss abwägen. Das will Kurz so nicht stehen lassen: „Wir bitten alle Mitglieder des Stadtrats darum, sich der Tragweite dieser Entscheidung bewusst zu werden und erneut über die Änderung des Flächennutzungsplans abzustimmen, wir erbitten Ihren Schutz vor diesem massiven, zügellosen Eingriff. “