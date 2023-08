„Endlich geht’s los!“: Dorfener Volksfest gestartet

Bis Sonntag, 20. August, wird gefeiert

Dorfen ist in Feierlaune. Gerade hat das Volksfest begonnen, jetzt wird zehn Tage lang gefeiert. Am Samstag werden 700 Teilnehmer zum Wiesn-Einzug erwartet.

Dorfen – Und schon wieder wird in Dorfen groß gefeiert, das heuer auf 1250 Jahre zurückblickt: „Ozapft is“, hieß es am Freitagabend in der urig und gemütlich dekorierten Festhalle. Bürgermeister Heinz Grunder zapfte traditionell den ersten Banzen des süffigen Festbiers, heuer erstmals vom Bräu z’Loh, an. Jung und Alt erwartet jetzt bei der Dorfener Wiesn bis Sonntag, 20. August, ein buntes Unterhaltungsprogramm zum Motto „Tradition trifft Moderne“. Draußen gibt es zahlreiche Buden und mehrere Fahrgeschäfte.

„Ois is o’gricht, jetz gfrei ma uns auf die Gäste“, erklärte das Festwirt-Quartett Ernst Hennel, Tobi Maier, Michael Gronegger und Franz Egerndorfer beim Besuch der Heimatzeitung noch vor dem offiziellen Start am frühen Abend. Anita Feckl, Volksfestreferentin der Stadtverwaltung, konnte da gerade von der Lebensmittelkontrolle berichten, dass Dorfen eine „Vorzeigeküche“ habe. Tobi Maier meinte: „Endlich geht’s los.“ Und Grundner freute sich „auf die Wiesn-Zeit, die Teil des 1250-Jahre-Festprogramms ist: Jetzt feiern wir zehn schöne Tage Volksfest!“

Am Samstag folgt der traditionelle Wiesn-Einzug vom Stadtzentrum zum Volksfestplatz. Über 700 Teilnehmer haben sich angemeldet, mit dabei unter anderem die Stadtkapelle, vier Kutschen mit den Festwirten und Prominenz sowie über 20 Vereinsabordnungen und die Bedienungen. Nach einem Freibier-Ausschank ab 16 Uhr am Unteren Markt setzt sich der Zug dann um 17 Uhr über den Johannisplatz in Bewegung. prä