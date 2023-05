„Endlich wieder ein Biergarten“

Dorfener Jubiläumsjahr: Großer Andrang zum Auftakt des Gastro-Projekts am Marienplatz

Von Michaele Heske schließen

Mit weit über 1000 Gästen startete an Christi Himmelfahrt die historische Biergarten-Saison auf dem Marienplatz. Von vormittags bis weit in die Abendstunden waren nahezu alle Plätze an den Holztischen im Herzen Dorfens besetzt.

Dorfen – Die Kastanienbäume rauschten im Wind, der Himmel war zumindest um die Mittagszeit weißblau – zum Feiertag gab es Biergarten-Feeling in bayerischer Reinkultur, garniert mit kulinarischen Schmankerln wie Oxnbraten oder Obazda mitten im Stadtkern. Entsprechend g’miatlich war auch die Stimmung. „Es ist herrlich hier, endlich gibt es wieder einen richtigen Biergarten, direkt in der Innenstadt“, sagte etwa Veronika Schleibinger, die hier mit Familie und Freunden den Feiertag genoss.

Das Bier schmeckte nicht nur nach Heimat, sondern irgendwie auch nach Freiheit – denn es war zudem Vatertag. „Das ist eine echte Marktlücke“, meinte Markus Bauer. Er und seine Spezln hatten, wie viele andere Männer aus Dorfen und Umgebung, ausgiebig gefeiert und eine bis viele Mass getrunken, bevor sie weiterzogen. „Wir hatten heute natürlich einen großen Durchlauf“, sagte Tobias Maier, der mit den anderen Volksfestwirten Franz Egerndorfer, Ernst Hennel und Michael Gronegger den Biergarten betreibt. In der Küche stand Josef Vogel, der bekannte Wirt des Lebzelter. „Es war ein bisschen wie heimkommen“, sagten ehemalige Stammgäste des mittlerweile geschlossenen Traditionsgasthauses.

Mit so einem großen Andrang gleich zum Auftakt hatte Gastronom Ernst Hennel nicht gerechnet. „Wir dachten, das geht langsam los und steigert sich dann mit zunehmend sommerlichen Temperaturen.“ Abends dann im Schein der bunten Lichterketten zog er Bilanz: „Das war ein herrlicher Tag – i gfrei mi narrisch auf die nächsten Wochen.“ Und Festwirt Maier ergänzte: „A Traum.“

Geöffnet ist bis zum Sonntag, 16. Juli, jeden Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils von 17 bis 22 Uhr, sonntags und feiertags von 11 bis 22 Uhr. Steckerlfische gibt es nur am Wochenende, sonntags treten auch immer wieder Blaskapellen auf.