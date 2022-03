161. Corona-Toter im Landkreis Erding

Von: Timo Aichele

Der Corona-Stand vom 2. März 2022 im Landkreis Erding. © Landratsamt Erding

Die Pandemie fordert wieder ein Todesopfer. Zugleich liegen zwei Covid-19-Patienten in Erding auf der Intensivstation und müssen beatmet werden. Landrat Martin Bayerstorfer ist auch infiziert.

Erding – Wieder ist ein Mensch im Landkreis an Covid-19 verstorben. Das meldet das Landratsamt Erding. Die Zahl der Corona-Toten steigt damit auf 161. 19 Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind, werden aktuell im Klinikum Erding werden behandelt. Zwei Covid-Kranke liegen auf der Intensivstation, beide müssen beatmet werden.

Nach der Wiederöffnung des Familienzimmers hat das Klinikum nun beschlossen, die Besuchsregelungen zu lockern. Künftig entfällt die Beschränkung von einer Stunde pro Tag. Die Regelung, dass nur ein Besucher pro Patient und Tag kommen darf, bleibt aber vorläufig bestehen.



Landrat Martin Bayerstorfer hat sich mit dem Virus infiziert. Sein PCR-Testergebnis sei positiv, schreibt das Landratsamt. Aufgrund von Corona-Fällen im privaten Umfeld habe sich Bayerstorfer zu Beginn der Woche bereits selbst isoliert hat. Er verbleibt nun bis zur Freitestung in Quarantäne. Die Freitestung kann zu Beginn der kommenden Woche erfolgen. Bayerstorfer verspürt leichte Symptomen, davon abgesehen gehe es ihm gut.



Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis beträgt 1486,8 (Vortag: 1.725,1). Die Zahl der bestätigten Fälle seit Beginn der Pandemie summiert sich auf 34 632, die der Genesenen auf 31 352. Damit gelten derzeit 3119 Menschen als infiziert. In Quarantäne befinden sich 3538 Personen.



Insgesamt sind im Landkreis bisher 244 003 Impfungen verabreicht worden, am Dienstag waren es 79. Vollständig geimpft sind 97 000 Menschen (70,3 %). Bei den über Zwölfjährigen liegt die Impfquote bei 78,6 Prozent. Rund 57 200 Menschen haben bisher eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Zu den bestätigten Corona-Fällen im Landkreis Erding sind dem Gesundheitsamt am Mittwoch 445 neue Fälle gemeldet worden. Die Betroffenen sind zwischen 0 und 88 Jahre alt und kommen aus Erding (98), Dorfen (55), Taufkirchen (52), Moosinning (18), St. Wolfgang (17), Langenpreising (16), Wörth (15), Oberding (13), Wartenberg (13), Berglern (12), Bockhorn (12), Finsing (12), Fraunberg (12), Pastetten (12), Neuching (11), Eitting (10), Steinkirchen (10), Forstern (9), Buch am Buchrain (7), Hohenpolding (7), Lengdorf (7), Inning am Holz (6), Kirchberg (6), Isen (5), Ottenhofen (5) und Walpertskirchen (5). Damit gelten 3119 Bürger als infiziert, 3538 sind in Quarantäne.