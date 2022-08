Windkraft: „Uns droht die Zweiklassen-Gesellschaft“

Um Windräder in Bayern dreht sich derzeit viel Streit. Kritik an Söder & Co. kommt auch aus Dorfen. © Jens Büttner/dpa

Dorfens Stadtwerke-Chef Klaus Steiner geht mit der Energiepolitik der Regierung Söder hart ins Gericht.

Dorfen - Für die bayerische 10H-Windrad-Regel und die von der Staatsregierung geplante Ausnahmeregelung hat Klaus Steiner nur einen Wunsch. Der Chef der Stadtwerke Dorfen und Geschäftsführer des Verbands der Energie- und Wasserwirtschaft (VBEW) hofft, dass eine kräftige Böe beides möglichst schnell vom Tisch fegt. Dem Freistaat wirft er vor, die Energiewende massiv zu verzögern. Im Winter, warnt Steiner, könnte das gerade für Bayern dramatische Folgen haben: lokale Stromausfälle und Ausfälle bei der Gasversorgung.



Von der 10H-Regelung bei der Windkraft hat der VBEW-Sprecher noch nie viel gehalten. Der Umbau der Energieversorgung sei eine nationale Aufgabe. Einzelne Sonderregeln der Länder schwächten die Solidarität und die Akzeptanz der Maßnahmen in der Bevölkerung und stellten die Solidarität auf eine arge Belastungsprobe, sagt er unserer Zeitung.



Aber auch das geplante neue Windkraftgesetz stößt bei ihm auf Kritik. Sein Eindruck: „Die Staatsregierung sieht die Nutzung der Windkraft unverändert als notwendiges Übel an, vor dem die Bürger bestmöglich geschützt werden müssen.“ So steht es auch in der VBEW-Stellungnahme zu dem geplanten Gesetz. Das sieht bekanntlich vor, an der 10H-Regel grundsätzlich festzuhalten, Ausnahmen aber auf Flächen zuzulassen, die aufgrund ihre Lage an einer Autobahn oder einer Bahnverbindung ohnehin an Wert verloren haben.



„Uns droht die Zweiklassengesellschaft“, warnt Steiner. „Gemeinden, die durch ein überregionales Infrastrukturprojekt ohnehin schon benachteiligt sind, werden dann doppelt bestraft, indem man ihnen auch noch Windräder vor die Nase setzt.“ Dabei hat er durchaus auch sein eigenes Geschäftsgebiet im Blick: Dorfen und die Isentalgemeinden haben jahrzehntelang gegen die A 94 gekämpft. Nicht auszuschließen, dass an ihrem Rand Flächen für Windkraft ausgewiesen werden.



Doch das ist nicht Steiners einzige Befürchtung. „Es besteht das Risiko, dass Standorte gewählt werden, die bezüglich der Windhöffigkeit gar nicht so geeignet sind.“



Der Staatsregierung werfen Steiner und die VBEW eine seit Jahrzehnten teils verfehlte Energiepolitik vor. Zum einen seien die Stromtrassen nicht konsequent ausgebaut worden. Bekanntlich wollen weder der frühere Ministerpräsident Horst Seehofer noch sein Nachfolger Markus Söder neue Freileitungen durch den Freistaat bauen, sondern setzen auf – erheblich teurere und aufwendigere – Erdverkabelung. Das Resultat laut Steiner: „Der Anschluss an die grundlastfähigen Offshore-Windparks in der Nordsee ist lückenhaft.“



Auf der anderen Seite sei die regionale Windkraft vernachlässigt worden. „Dabei gäbe es einen idealen Mix“, ist Steiner überzeugt: „Strom aus Photovoltaik im Sommer und aus Windkraft im Herbst und im Winter.“



Der Stadtwerke-Chef will nicht ausschließen, dass Bayern das im Winter zu spüren bekommen wird. „Bei der Stromversorgung gibt es einen europäischen Verbund, der seit Jahrzehnten gut funktioniert. Zudem gibt es viele Kopplungspunkte zu den europäischen Netzen. Deshalb wird es keinen großflächigen Blackout geben.“ Allerdings könnte das Netz lokal und zeitlich begrenzt kollabieren, „wenn etwa auf einmal alle ihre Heizlüfter anstellen“.



Denn bei der Gasversorgung könnte es hierzulande wirklich bös werden, warnt Steiner. Zum einen, weil der Gasspeicher im österreichischen Haidach, der Bayern versorgt, noch viel zu wenig befüllt sei, zum anderen, weil Bayern deutlich stärker von russischem Gas abhängig sei als Gesamtdeutschland. In einem Fall sind es 90 Prozent, im anderen 40. „Und Putins Erpressungspolitik ist bekannt“, so Steiner.



Sein dringender Rat an alle: „Energiesparen, wo es geht. Sonst könnte es wirklich eng werden.“ Zumal es ein Irrglaube der Politik sei, einzelne Abnehmer einfach abklemmen zu können. „Das geht unter anderem wegen der Druckverhältnisse in den Gasleitungen technisch gar nicht so ohne Weiteres.“

