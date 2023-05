Vor dem Streik: „Es trifft immer die kleinen Leute“

Von: Michaele Heske

Letzte Fahrt vor dem Streik: Bahnpendler am Freitag am Dorfener Bahnhof. © Michaele Heske

Auch im Landkreis Erding bremst die Eisenbahngewerkschaft EVG den öffentlichen Nahverkehr mit seinem 50-Stunden-Streik ab Sonntagabend aus. Am Bahnhof Dorfen ist die Akzeptanz der Pendler dennoch groß.

„Ich werde am Montag mit dem Auto in die Arbeit fahren“, sagt Wolfgang Bär. Das sei schon nervig, weil am ersten Streiktag bestimmt viele Pendler auf der Autobahn unterwegs und Staus programmiert seien: „Aber grundsätzlich verstehe ich die Mitarbeiter der Bahn und habe auch großes Verständnis für diesen Streik.“



Früher sei es einfacher gewesen, erinnert sich der Dorfener an vergangene Tarifstreitigkeiten: „Da fuhren die Züge spätestens mittags wieder, viele haben ja Gleitzeit, da war das nie ein Problem.“ Jetzt stünden die Räder komplett still, es gebe zudem keinen Notfahrplan: „Das erhöht natürlich den Druck auf den Konzern.“



Sollte es nicht am Wochenende noch zu einer Einigung kommen, kann die Bahn weder im Fernverkehr noch bei den S- und Regionalbahnen ein Notprogramm fahren. Selbst wenn sich ausreichend Fahrer fänden, gäbe es keinen Zugverkehr, da die Stellwerke ebenfalls bestreikt werden.



„Es ist ja nicht so, dass wir zum Spaß streiken. Uns ist vollkommen klar, dass die Situation für die Pendler und auch die Schüler äußerst schwierig wird“, wirbt der Münchner EVG-Geschäftsstellenleiter Isidoro Peronace um Verständnis. „Aber es ist das einzige Druckmittel, das wir haben, um unseren Forderungen durchzusetzen.“ Der Gewerkschafter erklärt: „Was wir machen, ist legitim – das Recht auf Streiks ist Grundgesetz verankert.“



Seit Februar laufen die Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft will bei den Verhandlungen mindestens 650 Euro mehr im Monat für die Beschäftigten herausholen. Gegebenenfalls würden sie weiter streiken, auch in den Sommerferien, selbst dann, wenn viele Ferienreisende unterwegs sind, kündigt Peronace schon jetzt an. Es ist der dritte Warnstreik in Folge, und mit 50 Stunden auch der längste in der Geschichte der Bahn.



„Dieser Mega-Streik ist ein bisschen übertrieben“, findet Pendlerin Evelyn Gauster, die am Freitag um 7 Uhr am Dorfener Bahnhof steht. Die Forderungen halte sie dennoch für gerechtfertigt. Sie könne Anfang kommender Woche im Homeoffice bleiben, daher belastet die Buchbinderin dieser Streik auch nicht.



Diesen Vorteil hat Verkäuferin Josefine Gebauer indes nicht, sie arbeitet in einem Modegeschäft und muss pünktlich um 8 Uhr in München sein. „Doof, wenn kein Zug fährt“, sagt sie. Aber: „Bei den Managern gibt’s Boni-Zahlungen, während bei vielen Bahnmitarbeitern nicht mal der Mindestlohn bezahlt wird. Es trifft immer die kleinen Leute.“



Die Inflation nehme den Bahnerern die Luft zum Atmen, erklärt ein Schaffner aus dem Landkreis, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. „Gerade in Ballungsräumen wie München reicht das Geld hinten und vorne nicht mehr.“ Viele Kollegen brächten weniger als 1800 Euro netto mit nach Hause. Zudem stehen die Bahnmitarbeiter an vorderster Front, wenn sich die Reisenden beschweren: „Wir müssen bei den Fahrgästen den Kopf für alles hinhalten, Verspätungen und Zugausfälle mitgerechnet.“ Die Hauptverantwortlichen für eine kaputte Eisenbahn seien aber jene, „die 20 Jahre lang null Interesse an der Bahn gezeigt haben – in der Politik und im Bahntower“.



Es gehe allerdings nicht nur um Geld bei diesem Tarifstreik, sondern auch um Geltung, meint Pendler Dieter Jung. Der Dorfener ist Physiotherapeut in einem Krankenhaus in München: „Egal ob in der Pflege oder bei der Bahn: Die Mitarbeiter tragen so viel Verantwortung und werden so schlecht entlohnt.“



Ein junger Mann ärgert sich über das „unglaubliche Privileg“, das sich die Mitarbeiter im Öffentlichen Dienst herausnehmen. Auch er will nicht namentlich genannt werden. „Die meisten Arbeitnehmer in kleineren Betriebe sind gewerkschaftlich nicht organisiert.“ Die Gewerkschaft solle sich mit der angebotenen Tariferhöhung zufrieden geben: „Dieser Streik ist völlig überzogen, da werden Gehälter auf Kosten aller erstreikt, die dringend auf den ÖPNV angewiesen sind.“

Der Streik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) wird am Montag und Dienstag – der Beginn ist bereits am Sonntagabend – auch den Busverkehr treffen. Es muss flächendeckend mit Ausfällen gerechnet werden. Auch der Schülerverkehr ist davon betroffen. Darauf weist das Landratsamt hin.



Opfer des Warnstreiks werden an beiden Tagen die MVV-Linien 501, 502, 507, 511 und 531 einschließlich der Verstärker, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung. Hinzu kommen die privaten Linien 9403, 94407 und 9411. Laut Landratsamt ist hier mit Fahrtausfällen und Kapazitätsengpässen zu rechnen. Darüber hinaus werden so gut wie keine S-Bahnen und Regionalzüge fahren. Für Pendler heißt das: Auto oder Homeoffice. mhe