Ostern in Dorfen: Gottesdienst, Gebet und Gesang als Zeichen des Friedens

Von: Michaele Heske

Teilen

„Das Licht der Hoffnung“ in der Grabhöhle (v l.): Gestalterin der Osterkrippe Angelika Pavlik mit Pfarrerin Annette Schumacher. © HESKE

Endlich wieder gemeinsam Ostern feiern, doch nach Corona drückt nun der Ukraine Krieg die Stimmung in den Kirchen - und sorgt dafür umso mehr für Zusammenhalt.

Dorfen – Hosianna! Nach zwei Jahren pandemiebedingten Einschränkungen können die Gläubigen in Dorfen heuer Ostern endlich wieder gemeinsam in den Kirchen feiern. Gerade zu Zeiten des Ukraine-Krieges sei dabei das Osterfest zusammen mit Gottesdiensten und Gebeten ein wichtiges Symbol für den Frieden, sind sich dabei die Dorfener Kirchenvertreter einig.

„Die Auferstehung ist ein Zeichen der Hoffnung, der Erlösung – ein Freudenfest“, sagt etwa Wolfgang Lanzinger, Pfarrgemeinderatsvorsitzender der katholischen Gemeinde Maria Dorfen. Zugleich wachse aber angesichts des Ukraine-Kriegs das Bedürfnis nach Nähe und Trost: „Die österlichen Gottesdienste sind eigentlich ein einziges Friedensgebet“, meint Lanzinger.

Pfarrer erinnert bei Ukraine-Krieg an jüdisches Osterfest

Zeitgleich werde auch das Pessach gefeiert, das jüdische Fest des Auszugs aus Ägypten, weiß Lanzinger und verweist auf den ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj, selbst bekennender Jude: „Das Gedenken an den Exodus macht auch Hoffnung auf Befreiung – das passt ideal zur aktuellen Unterdrückung und Bedrängung.“

Lanzinger ist sich zudem sicher: „Beten hilft“. Tausendfach setzen damit Menschen derzeit ein Zeichen des Friedens. Auch in Dorfen, wo beide christlichen Gemeinden seit Kriegsbeginn gemeinsam zum ökumenischen Friedensgebet aufrufen. Annette Schumacher, Pfarrerin in der evangelischen Versöhnungskirche, ergänzt: „Ich glaube tatsächlich, dass Gebete Einfluss haben – Gott hört und erhört unsere Bitten.“ Egal ob die Wärme der Begegnung, ein aufrichtendes Lied, vertraute Erzählungen oder neue Worte.

Erstmals Osterkrippe in Dorfen

„Diese Feiertage sind für mich das Symbol, dass es weitergehen wird“, interpretiert auch Susanne von Nagell, angestellt bei der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, das höchste Fest der Christenheit. Die Dorfenerin bereitet die Kindergottesdienste in der Versöhnungskirche vor. Die Auferstehung Christi zeige ihr, dass das Leben stärker als der Tod sei, „ein Trost, gerade vor dem Hintergrund dieser kriegerischen Zeiten.“

Erstmals wird in der Dorfener Versöhnungskirche eine Osterkrippe aufgestellt. „Ich habe im Internet recherchiert, dass es sowas in etlichen Gemeinden gibt“, sagt Gemeindemitglied Angelika Pavlik. Die Osterkrippe sei ein eher unbekannter Brauch, der ursprünglich aus Tirol komme. „Unsere Osterkrippe wird zwar sehr schlicht sein, nur zwei Kulissen, aber vor der Grabhöhle stehen Teelichter, damit machen wir die Hoffnung sichtbar.“

Hier finden die Dorfener Gottesdienste rund um Ostern statt:

Am Gründonnerstag findet das Abendmahl um 19.30 Uhr in der Versöhnungskirche statt, am Tag darauf um 10.30 Uhr hält Pfarrerin Schumacher den Gottesdienst. Mit einem Osterfeuer morgens um 6 Uhr am Ostersonntag wird dann die Auferstehung gefeiert. Danach dann der Ostergottesdienst um 10.15 Uhr.

In der Pfarrkirche Maria Dorfen startet mit einer Eucharistiefeier am Gründonnerstag um 19 Uhr die Passionszeit. Am Karfreitag findet zuerst der Kreuzweg um 9 Uhr durch die Stadt statt, um 15 Uhr dann die Karfreitagsliturgie in der katholischen Pfarrkirche mit der Johannespassion von Kirchenmusiker Ernst Bartmann. Am Karsamstag um 21 Uhr wird in der Osternacht die Auferstehung gefeiert. Um 5 Uhr früh am Ostersonntag können die Gläubigen den Tag bei Kantorengesängen begrüßen. Zum feierlichen Ostergottesdienst um 10 Uhr singt der Kirchenchor die „Missa brevis in C“ von Johann Ernst Eberlin und am Ostermontag, den 18. April, gestaltet das Dorfener Blechbläserensemble den Gottesdienst um 10 Uhr.

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.