Polizei kassiert Führerscheine in Serie ein

Von: Hans Moritz

Benebelt am Steuer, da versteht die Polizei keinen Spaß. © Klaus Haag

Drei Führerscheine in einer Nacht - das ist die Bilanz der Alkohol- und Drogenkontrollen der Polizei.

Isen/Dorfen/Hohenlinden - Zwei Fahrer, die unter Drogeneinfluss standen, hat die Dorfener Polizei in der Nacht auf Samstag aus dem Verkehr gezogen. Kurz vor Mitternacht kontrollierten die Beamten in Isen den 41 Jahre alten Fahrer eines Kleintransporters. Gegen 4.40 Uhr stoppte eine Streife in Dorfen einen 39-Jährigen. Beide zeigten drogentypische Ausfallerscheinungen. Beide müssen mehrere hundert Euro Geldstrafe bezahlen und ihren Führerschein abgeben. Hinzu kommen Punkte in Flensburg. In Hohenlinden stoppten in derselben Nacht Beamte der Polizei Ebersberg einen 50-jährigen Erdinger. Er hatte mehr als 0,5 Promille Alkohol intus. Auch muss nun einen Monat lang zu Fuß gehen und 500 Euro Strafe zahlen. ham