The Drunken Dentists bekommen Nachwuchs-Förderpreis

Nach ihrem Sinnflut-Auftritt bekamen The Drunken Dentists den Nachwuchs-Förderpreis, gestiftet vom Erdinger Weißbräu.

Erding–Die vier Dorfener Jungs der Gruppe The Drunken Dentists sind im Aufschwung. Im Frühling spielten sie einen viel beachteten Auftritt beim Dorfener Lenz, im Sommer folgte ein Gig auf dem Sinnflut-Festival. Ein Auftritt, der im Gedächtnis geblieben ist, denn Peter und Lea Feller, die Geschäftsführer der Sinnflut GmbH, überreichten der Band nun den heißbegehrten Nachwuchs-Förderpreis. Damit fließen 1500 Euro, gestiftet vom Erdinger Weißbräu, in die Bandkasse.

„Ihr hattet mit Abstand die meisten Stimmen“, verriet Lea bei der Übergabe des Schecks, den Weißbräu-Verkaufsleiter Andreas Brenninger stiftete. Die Musiker Stephan Bauer, Benny Oehler und Andi Empl (Mitglied Nummer Vier befindet sich momentan für ein Praxissemester in Köln) arbeiten derzeit mit Hochdruck an ihrem ersten Album. Eine Veröffentlichung wird im Frühjahr 2020 angepeilt. Ihre Musik ist so vielfältig, wie die Bandmitglieder es sind – ein jeder bringt seine Vorlieben, Einflüsse und Talente ein. So arrangieren sich Mixtöne aus Punk, Hip-Hop, Jazz, Indie und Rock – ein distinktiver Stil, der gleichsam vertraut, aber auch spritzig und frisch anmutet. Gesungen werden nur selbst geschriebene Lieder – auf Englisch, Deutsch und auch mal Bayerisch. „Sich auf diese Weise musikalisch ausdrücken zu können, ist das Spannendste und auch Schönste für uns“, ist sich die Band einig. „Der Förderpreis ist die perfekte Finanzspritze für die Arbeit an unserer CD“, freut sich Benny Oehler. „Nach dem Release mit möglicherweise Musikvideos ist unser nächstes Ziel, so oft wie möglich live zu spielen und unser Umfeld dabei über Dorfen hinaus zu erweitern. Man wird auf jeden Fall noch von uns hören!“

Über den Facebook-Kanal „Crazy Records“ sind die Jungs mit gleichgesinnten Künstlern der Dorfener Region vernetzt. Infos dazu gibt’s direkt über Crazy Records auf Facebook oder alternativ per eMail: crazy_records@web.de Kontakt bei Instagram: @thedrunkendentists.

Philipp Heggmair