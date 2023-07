„Weit weit weg“ von alten Fahrgastzahlen

Von: Timo Aichele

Teilen

Die Geschäftsleitung der Südostbayernbahn (v. l.): Magdalena Obermaier, Christian Steinbacher und Matthias Krause. © Timo Aichele

Die Südostbayernbahn zieht Bilanz über 2022 - es war kein einfaches Jahr.

Erding/Mühldorf – Sechs Minuten sind in der Bahnwelt das Maß aller Dinge. Denn nach dieser Zeitspanne steht ein Zug als verspätet in der Statistik. Insofern war 2022 kein schönes Jahr für die Südostbayernbahn – und ihre Kunden. Denn da waren nur 88 Prozent der SOB-Züge pünktlich. Mit gerade mal 80 Prozent Pünktlichkeit sei vor allem die Münchner Strecke betroffen gewesen, die für Pendler im Landkreis Erding wichtig ist. Das berichtet Geschäftsleiter Matthias Krause im Jahrespressegespräch des Unternehmens mit Sitz in Mühldorf. „Unser Ziel ist, wieder die 96 Prozent von 2020 zu erreichen. „Jetzt gerade hatten wir 94 Prozent, das geht runter wie Öl.“

Neben Unwettern und Personen im Gleis sind Baumaßnahmen die wichtigsten Gründe für Verspätungen. „Das Schwelleninspektions- und -austauschprogramm hat uns 2022 volle Breitseite getroffen“, sagt Krause. Entsprechend sei im vergangenen Jahr auch der Wert der Kundenzufriedenheit mit nur 68,4 Prozent „nicht zufriedenstellend“ gewesen.

Aktuelle Fahrgastzahlen verrät die SOB nicht. 2022 habe man „keine validen Daten gehabt“, sagt Krause. „Aber wir sind noch weit weg – weit weit weg.“ In Pendlerzügen habe es im vergangenen Jahr noch Einbußen von teilweise 50 Prozent gegeben.

Die Südostbayernbahn bewege sich langsam auf das 2019er-Niveau zu, meint der Geschäftsleiter. Damals waren es noch 35 900 Einsteiger pro Tag. Dann kamen die drei Corona-Jahre, die im Öffentlichen Personennahverkehr alles durcheinandergewirbelt haben. Und gerade bei den Berufspendlern ist der Corona-Effekt nachhaltig. Denn seitdem sind in vielen Firmen die Homeoffice-Möglichkeiten ausgebaut worden.

Positiv wirke sich auf jeden Fall das Deutschland-Ticket aus. „Die Nachfrage steigt von Woche zu Woche an“, sagt Krause. Die Statistiker haben es damit aber nicht leicht: „Durch das Deutschland-Ticket haben wir gerade eine große Fahrgastzahlenverwirrung.“ Der Tarif sei aber genau das Richtige, ist Krause überzeugt. Er und seine Kollegen blicken gespannt auf die kommenden Ferienwochen – mit mehr Ausflüglern und Radlern. Sein Tipp: „Fahrradgruppen sollten sich immer anmelden.“

Der zweigleisige Ausbau auf der Bahnstrecke München–Mühldorf wird für die SOB vieles ändern. Für das Bauprojekt zuständig ist dagegen die DB Netz AG. Das eigene Streckennetz der Südostbayernbahn mit dem Hauptknotenpunkt Mühldorf ist 420 Kilometer lang.

Im Bereich der Infrastruktur sei heuer eine „Rekord-Investitionssumme“ von 77 Millionen Euro zu verzeichnen, erklärt Christian Steinbacher, SOB-Geschäftsleiter Infrastruktur. „Der Investitionshochlauf ist voll bei uns angekommen.“ 2022 lag die Investitionssumme bei 44 Millionen Euro. „In schlechten Jahren vor zehn Jahren waren es sogar nur acht bis zehn Millionen Euro.“

Bis die Strecke München–Mühldorf zweigleisig und elektrifiziert ist, gehen noch einige Jahre ins Land. Bis dahin sind weiter Dieselloks im Einsatz. Bei einem Pilotprojekt auf anderen SOB-Routen, der Gäubodenbahn nach Straubing oder der Rottalbahn nach Passau, werden bis Ende 2024 trotz Verbrennermotoren 1800 Tonnen CO2 eingespart.

Dort wird der synthetische Biokraftstoff HVO getankt, der vorwiegend aus Speiseresten gewonnen wird. „Früher hat man das als Frittenfett-Diesel bezeichnet“, sagt Krause. Dieser Treibstoff sei kompatibel mit allen Triebwagen und werde von der Südostbayern aktuell bei zehn Prozent der Zugkilometer eingesetzt. Eine gute Übergangslösung, wie Krause findet. Außerdem seien Wasserstoffzüge bestellt, die zwischen Mühldorf und Burghausen verkehren sollen. „Im Bahnbereich gibt es aber nichts besseres als Elektrifizierung.“

Einen Hauch Zukunft erleben Pendler zwischen München und Mühldorf bereits heute mehrmals täglich: im Ideenzug, einem grau lackierten Doppelstockwagen, der seit Anfang des Monats auf der Strecke pendelt. Ausgestattet ist der Waggon mit besonderen Einrichtungskonzepten: mit Büroarbeitsplätzen, Panoramasesseln und einem „Stammtisch“, einem Tresen mit hohen Sitzbänken für lockeres Zusammensitzen.

„Ich stelle fest, dass die Fahrgäste etwas Respekt davor haben, weil er so spacig aussieht“, sagt Krause. Getestet werde die Akzeptanz neuer Ideen und auch die Bahnfestigkeit von Materialien. „Die Entspannungssessel kommen ganz gut an“, erzählt der SOB-Chef. Manches sei weniger offensichtlich. Sitze mit anderen Bezügen, in denen man nicht so sehr schwitze, „werden einfach positiv zur Kenntnis genommen“. Das Ziel: „Ein Jahr Kundenanalyse und Marktforschung, dann wird überlegt, wie man weitermacht.“

Weiter entfernt ist dagegen ein heiß diskutiertes Zukunftsthema: der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI). Die Bahn habe schon Pilotprojekte wie am Rangierbahnhof in Nürnberg, wo eine KI-unterstützte Kamerabrücke die Waggons auf Schäden untersucht. Und autonom fahrende Züge werden bei einer S-Bahn in Hamburg eingesetzt.

Im SOB-Schienennetz ist man davon aber noch weit entfernt. Bei der Bahn denkt man auch in langen Investitionszeiträumen. „Im nächsten Ausschreibungszyklus bis 2035 ist nichts angedacht“, sagt Krause. Bei KI-Anwendungen müsse noch Grundlagenforschung betrieben werden, ergänzt Steinbacher. Verschiedene Einsatzbereiche seien aber denkbar.

„Die Eisenbahn wird immer vom Faktor Mensch leben“, ist Krause überzeugt. Das ist in Zeiten des Fachkräftemangels auch für die SOB mit ihren 919 Mitarbeitern eine Aufgabe. „Die nächsten Jahre werden aufgrund der demografischen Struktur eine sehr große Herausforderung“, sagt Magdalena Obermaier, SOB-Geschäftsleiterin Personal. Aktive Azubi-Akquise und die Quereinsteigerprogramme für Lokführer sind weitere wichtige Projekte.