„Die Leute wollen raus“: Wirte bereit für den Biergarten-Start

Sommer, Sonne, Biergarten – in Bayern gehört das einfach zusammen. Endlich gibt es Aussichten darauf. Ab Montag, 18. Mai, darf die Außengastronomie wieder öffnen. Eine Woche später folgen die Speiselokale. Die Auflagen sind streng, die Planungen laufen auf Hochtouren.

Landkreis – Der Sommergarten ist nach den Worten von Wirt David Ritter startklar für die Öffnung der bayerischen Außengastonomie am 18. Mai. Die Tische sind frisch geschliffen, neue Blumen sind besorgt, für die nötigen Abstände zwischen den Plätzen ist gesorg. „Die Leute sind ausgehungert, sie werden mit Sicherheit kommen, und wir wollen ihnen das Beste bieten.“

+ David Ritter freut sich auf Gäste. © privat Ritter wartet jetzt nur noch auf die letzten Informationen und das endgültige Startsignal der Stadt Erding. Regulär könnten im Sommergarten bis zu 700 Gäste sitzen. Wie viele Ritter unter den geltenden Vorschriften platzieren darf, sei noch nicht klar. „Bei ein paar Details sind wir zum jetzigen Zeitpunkt noch im Dunkeln, aber wir sind für alles gerüstet.“

Unter anderem gilt für die Gastronomiebetriebe eine Reservierungspflicht, Namen müssen für eventuelle Rückverfolgung von Infektionen festgehalten werden. Es gelten strenge Hygienevorschriften. Diese und auch die Regelung der Öffnungszeiten der Biergärten nur bis 20 Uhr hält Ritter für richtig. „Wir sollten langsam anfangen und dürfen nichts überstürzen. Ich will die Situation selbst auch einmal beobachten. Wir wollen schließlich alle nicht, dass wegen zu hohen Neuinfektionen gleich wieder alles schließen muss“, fügt er hinzu.

Von hohen Besucherzahlen geht Sebastian Kuklau von der Gaststätte Wailtl in Dorfen aus. „Die Leute wollen nicht mehr länger zuhause sitzen, sie wollen raus“, sagt der Gastwirt. Auf die zu erfüllenden Hygienemaßnahmen sei das Wirtshaus sehr gut vorbereitet.

Durch Flyer auf den Tischen sollen die Gäste an das Tragen der Maske beim Gang zur Toilette erinnert werden. „Wir haben auch genug Platz, um die Abstandsregel problemlos umsetzen zu können“, fügt Kuklau hinzu. Hier sieht er in erster Linie für kleinere Gastronomiebetriebe Schwierigkeiten.

Auch das Zeitlos an der alten Stadtmauer in Erding bereitet sich intensiv auf seine Gäste vor. „Wir stehen in engem Kontakt mit der Stadt Erding und planen gemeinsam alles für die Wiedereröffnung“, schildert Geschäftsführer Serhat Senyoldas. „Wir erhoffen uns, den Leuten ein Stück Normalität bieten zu können.“ Er rechnet mit vielen Besuchern, sobald das Restaurant wieder öffnen darf. Jedoch werde die Kapazität durch die geltenden Vorschriften geringer sein. „Diese Auflagen sind aktuell aber natürlich wichtig und dienen dem Schutz des Gastes und des Personals“, fügt er hinzu.

Mit Plexiglasscheiben an der Verkaufstheke und Hinweisen auf Abstände wird der Kiosk am Kronthaler Weiher von der Betreiberfamilie Mairoth Corona-fit gemacht. Um den Zwei-Meter-Abstand zwischen den einzelnen Tischen einzuhalten, werde jede zweite Biertisch-Garnitur freigelassen, berichtet Schupfa-Wirt Thomas Mairoth.

„Die Regeln lassen sich zum Großteil problemlos umsetzen, teilweise ist es ein klein wenig schwieriger, was beispielsweise das Desinfektionsmittel angeht. Das ist ja fast überall immer ausverkauft“, erzählt er. „Wir müssen eben improvisieren und flexibel sein, dann wird das alles gut funktionieren.“

Mairoth rechnet mit einer anfänglichen Zurückhaltung bei den Gästen aufgrund von noch herrschender Sorgen. „Wie sich das Ganze aber entwickelt, wenn der Sommer kommt und die Temperaturen heißer werden, das werden wir sehen.“

Kuklau zweifelt auch an einer baldigen Rückkehr zum Normalbetrieb. „Das Virus ist zwar eingedämmt, aber trotzdem noch da. Es wird uns vermutlich noch einige Zeit länger beschäftigen.“, vermutet er. Senyoldas ergänzt: „Das ist erst Stufe 1, das bedeutet, erst mit Stufe 5 ist mit Normalität zu rechnen. Das kann auch bis nächstes Jahr im März so weitergehen.“

Kathi Kronthaler