„Alle müssen sich die Hände kalt waschen“

Von: Helena Grillenberger

Energetische Sanierung ist eine Möglichkeit auch für Kommunen, Energie zu sparen. © Rainer Weisflog

Gas, Strom, Wasser – die ganze Welt spricht vom Energiesparen. Auch im Landkreis ist das Thema längst angekommen. Aber welche konkreten Maßnahmen sind in den Kommunen geplant, um Ressourcen zu sparen?

Erding - Aus dem Dorfener Rathaus heißt es, Energiesparen sei schon länger Thema in der Stadt. Bereits seit 2009 bietet Dorfen eine kostenlose Energieberatung, eine Stromsparberatung und einen Investitionszuschuss für die energetische Sanierung an. Am 1. Juli dieses Jahres wurde das Förderprogramm ersetzt: durch ein erweitertes Angebot zu Energieberatungen durch die Verbraucherzentrale Bayern und ein verändertes Förderangebot für die energetische Sanierung mittels nachwachsender Rohstoffe.



„Es liegen seit langem Flyer aus, die die verschiedenen Möglichkeiten zum Energiesparen erklären“, berichtet Sprecherin Marion Biewer. Wer sich zusätzlich über das Thema informieren will, kann das auf der städtischen Homepage tun. Unter den Mitarbeitern laufe aktuell eine Umfrage, wie mehr Energie in der Verwaltung gespart werden könne, heißt es weiter. Die Druckereinstellungen seien bereits vor einiger Zeit auf Duplexdruck umgestellt worden, also es werden beide Seiten eines Papiers bedruckt, und die Stadt stelle Diensträder, um unnötige Fahrten mit dem Dienstauto zu vermeiden, so Biewer.



Und nach einem Beschluss des Umwelt-, Natur- und Klimaausschusses werden jährlich die Verbrauchsdaten der kommunalen Gebäude erhoben, um Fehlentwicklungen entgegensteuern zu können. Gerade werde außerdem ein Energienutzungsplan für die Stadt erstellt, also ein Gesamtkonzept, das als Basis für Maßnahmen zur Energieeinsparung, Energieeffizienz und Umstellung auf erneuerbare Energien dienen soll.



Auch in Oberding befasst man sich längst mit der Thematik. Dort wurde bereits 2010 mit dem Aufbau eines Wärmenetzes begonnen. „Das hat sich bisher mehr als bewährt“, sagt Josef Steinkirchner, Geschäftsleiter der Verwaltungsgemeinschaft (VG).



Er müsse aber anmerken, „seitens der Politik nur wenig Unterstützung zu bekommen“. Dass zum Beispiel ein Förderprogramm für Wärmenetze schon lang angekündigt sei, dieses aber nicht komme. Oder auch, dass die BEG-Förderung kurzfristig eingestellt wurde. „Man hängt ziemlich in der Luft“, erklärt Steinkirchner. „Im Grunde hat man einfach keine Planungssicherheit, weil die gesetzlichen Grundlagen fehlen.“



Auch in Eitting sei der Wärmenetzaufbau im Gespräch, so Steinkirchner weiter. Das Problem der mangelnden Planungssicherheit sei da aber ähnlich gelagert. Sowohl in Eitting als auch in Oberding sei die VG dabei, ihre Gebäude in einen energetisch guten Zustand zu bringen. Neuere Gebäude, wie zum Beispiel die Schule, seien ohnehin so gebaut, dass energetisch sinnvoll gehaushaltet wird. „Energiesparen wird hier gelebt“, erklärt Steinkirchner. Aktuelle Extra-Maßnahmen seien keine geplant: „Wir haben unsere Hausaufgaben schon vor zehn Jahren gemacht.“



Auf welchen Gebäuden Photovoltaikanlagen sinnvoll sein könnten, wird gerade in Moosinning geprüft. „Aber das steht alles noch am Anfang“, erklärt Geschäftsleiterin Silvia Hermannsdorfer. Es sei ein Arbeitskreis gebildet worden, die Gemeinde sei am Aufnehmen von Daten. „Aber wir haben halt auch kein Schwimmbad oder so etwas, bei dem stärke Maßnahmen sinnvoll wären“, so Hermannsdorfer weiter.



In Taufkirchen ist nach der Sommerpause ein Energie-Forum zum Thema geplant. „Der Themenbereich ist so komplex, und die Maßnahmen der Gemeinde Taufkirchen müssen erst im Detail mit den betroffenen Stellen koordiniert werden“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Konkrete Maßnahmen oder Pläne könnten deshalb noch nicht genannt werden.



Anders sieht es in der VG Wartenberg aus: Dort würden bereits konkrete Maßnahmen umgesetzt. So gebe es im Sommer kein warmes Wasser mehr im Rathaus, sagt Josef Straßer, Bürgermeister von Langenpreising: „Alle müssen sich die Hände kalt waschen.“ In den Schulen und bei der Straßenbeleuchtung sei man auf LED-Lampen umgestiegen, das Rathaus soll an die Nahwärme angeschlossen werden. Außerdem werde geprüft, ob die Kirche nachts beleuchtet werden müsse. „Wir können den Leuten nix vorschreiben“, meint Straßer. Aber man könne mit ihnen reden. „Wir erfinden hier nichts Neues“, so der Rathauschef. „Wir versuchen einfach, zu sparen.“

Der Ferienausschuss des Erdinger Stadtrats wird am heutigen Dienstag Maßnahmen festlegen, mit denen Energie gespart werden sollen. Erste Schritte sind bereits erfolgt, etwa die Senkung der Wassertemperatur im Freibad. Die Sitzung beginnt um 17.45 Uhr im Rathaus.

