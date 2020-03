Corona-Patient hat Bekannten angesteckt

Zweiter Fall im Landkreis Erding ebenfalls aus Dorfen

Im Landkreis Erding gibt es einen zweiten Corona-Fall, der in unmittelbarem Zusammenhang zum ersten Patienten steht. Das Gesundheitsministerium berichtete am Samstagabend, dass einer der 31 Neuerkrankten in Bayern aus dem Erdinger Land komme.