„Erfahrung mit besonderen Menschen“: Dorfenerin präsentiert Buch über ihre Arbeit in Algasing

Von: Birgit Lang

Das Glück in Händen: Brigitte Emmerling und Bewohner Samy im Taufkirchener Schlossrestaurant. Zufriedenheit nicht durch Konsum „Es wird so viel gejammert“ © Privat

„Hab etwas Zeit für mich, bitte“, betitelt Brigitte Emmerling ihr viertes Buch. Ein faszinierendes Werk, in dem die Dorfenerin über ihre Arbeit in Algasing erzählt, ihre Erfahrungen mit „besonderen Menschen“, die jedem von uns einmal begegnen können.

Dorfen – Mit der Lektüre ihres Büchleins erwirbt der Leser viel Hintergrundwissen über die anstrengende, aber zugleich bereichernde Arbeit in einem Pflegeheim. Er lernt verschiedene Krankheitssymptome auf leicht verständliche Weise kennen und verliert zugleich die Scheu vor Menschen mit Behinderung und deren Erkrankungen.

Emmerling hat ein bewegtes Leben hinter sich. Jahrelang arbeitete sie als Bäckereiverkäuferin im elterlichen Betrieb in Taufkirchen. Sie sattelte mit 44 Jahren um und machte eine dreijährige Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin, nachdem sie in Algasing drei Jahre zuvor als Stationshilfe zu arbeiten begonnen hatte. Emmerling hat drei erwachsene Kinder aus erster Ehe und ist mit einem jüngeren Mann glücklich verheiratet.

Auch in Rente ist die sechsfache Oma nicht untätig, kümmert sich gerne um die zwei Kinder ihrer alleinerziehenden Tochter. Eins davon ist „Autistin und braucht mehr Betreuung und Einfühlungsvermögen“, sagt sie. Die Kleine sei aber auch ein sehr lustiges Mädchen. „Ich glaube, sie hat sich uns ausgesucht“, denn Emmerlings Mann ist Krankenpfleger und ihre Tochter Erzieherin.

Die Autorin ist mit 66 Jahren immer noch neugierig auf Neues, gerne in der Natur, ob beim Spazierengehen oder beim Campen, und sie macht als Statistin im Dorfener „Faust“ mit. Sie trifft sich auch gerne mit Freundinnen, darunter die „Wilden 13 Weiber“, die sie seit der Schulzeit kennt. Für die Pflege ist sie immer noch zu haben, wenn Not am Mann ist. Dann hilft sie ehrenamtlich ihrem Mann Wolfgang in der Wohngruppe in Algasing oder bei Ausflügen mit den Bewohnern.

Ihr ganzes Leben habe sie sich schon um viele Menschen gekümmert, jetzt müsse sie umdenken und lernen, auch was für sich zu machen. „Das ist gar nicht so einfach“, gibt sie zu. Ihr erstes Buch sei auch aus Dankbarkeit entstanden, „weil ich so viel Glück im Leben hatte und machen konnte, was ich will“. Ihr zweites aus ihrer zwölfjährigen Tätigkeit im Algasinger Redaktionsteam, wo sie eine Kolumne schrieb, die zum Nachdenken über Begriffe anregte, die sie unterschiedlich beleuchtet. In ihrem dritten Werk „Das Leben ist einfach“ erfahren die Leser, dass Zufriedenheit nicht durch Konsum, sondern durch Einfachheit erreicht werden kann. Ihre vielen positiven Erlebnisse in der Arbeit mit Menschen mit Handicap haben sie dazu dazu motiviert.

In „Hab etwas Zeit für mich, bitte“ fordert sie nun ihre Leser auf, „sich auf eine Reise zu begeben in die Gedanken von Menschen, die ihr Leben nicht selbstbestimmt meistern können, die für Dinge kämpfen, die für uns selbstverständlich sind und die auf unser Verständnis und unsere Hilfe angewiesen sind“. Sie erzählt davon, was sie in den über 20 Jahren als Heilerziehungspflegerin gesehen, gehört und gespürt hat, und sie lässt Bewohner aus ihrer Sicht erzählen. So vereint sie in ihrem Buch unterschiedlichste Einblicke in den Alltag einer Betreuungseinrichtung und einer Familie mit den unsichtbaren Stimmen derer, die wir oft zu verstehen glauben und über die wir doch so wenig wissen.

„Der Leser wird verwundert sein, wie die Veränderung seines Blickwinkels seinen Alltag in ein ganz anderes Licht rückt, und welche Dinge er nicht mehr als selbstverständlich sehen wird“, erklärt sie. Mit der zunehmenden Bürokratie habe man immer weniger Zeit für das, was wirklich wichtig sei in der Pflege, bedauert sie. Gerade in der Pflege bekomme man aber unwahrscheinlich viel zurück: ein Lächeln oder einen entspannten, zufriedenen Blick.

Noch heute besucht sie ihre ehemaligen Patienten gerne: „Sie freuen sich, wenn ich komme. Ich hätte mir keinen besseren Job wünschen können.“ Ein gutes Jahr hat sie an dem Buch geschrieben. „Wenn ich für mich Zeit suche, für mich etwas tun möchte, versetze ich mich gerne in Geschichten. Dieses Mal war es in die Arbeit, die Ausbildung, und das immer gleich ein paar Stunden lang.“ Es sei ein intensives Hobby, auch ein Stück weit Vergangenheitsbewältigung, gibt sie zu und gesteht: „Ich bin rückblickend sehr zufrieden mit meinem Leben.“ Es werde so viel gejammert, weil die Menschen unzufrieden seien. „Wenn es mir nicht gut geht, muss ich was ändern. Man kann sich nicht immer auf andere verlassen.“

Emmerling plant auch Lesungen, Termine stehen noch nicht fest. Das Buch gibt es für 7,99 Euro in der Dorfener Buchhandlung und der Kramerei am Kreisel zu kaufen. Es ist auch online unter ISBN-978-3-98527-702-5 in den gängigen Häusern zu bestellen.

Weitere Infos

unter www.brigitteemmerling.de