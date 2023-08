Erinnerungen mit einem Augenzwinkern

Von: Birgit Lang

Vor dem Bild ihrer Oma Irmi Görz steht Irmi Blüml, langjährige Geschäftsfrau von Ziegler (zum Pollin). Elvis Presley und King Kong waren da 1250 Euro Gewinn bei Dorfen-Quiz © Lang

Viele Dorfener Bürger kamen zur Vernissage der kurzweiligen Ausstellung „Stationen einer langen Geschichte“ ins Rathaus. Sie tauschten Erinnerungen aus und erzählten sich alte Geschichten.

Dorfen – Wie sehr die Dorfener sich ihrem „geliebten Nest“ immer noch verbunden fühlen, verdeutlichte die Vernissage der Ausstellung „Stationen einer langen Geschichte“, die anlässlich der 1250 Jahr-Feier im Rathaus von Bürgermeister Heinz Grundner eröffnet wurde. Es wurde mitunter disputiert wie früher im Wirtshaus, in Erinnerungen geschwelgt, alte Geschichte ausgetauscht und viel gelacht.

Auch die Heimatforscher Franz Streibl (Historischer Kreis) und Georg Wiesmaier (Geschichtswerkstatt), die mitunter konträre Meinungen zu gewissen historischen Themen untereinander austrugen, unterhielten sich vor den Tafeln zur NS-Zeit angeregt. Es war wunderbar zu beobachten, wie sich Alt und Jung für die Vergangenheit ihrer Heimat begeistern, egal ob es sich um das handwerkliche Geschick der früheren Schmiede handelte, die die Schlösser für die Dorfener Stadttore und die dazugehörigen Unterarm-großen Schlüssel schmiedeten oder um antike Funde, die in einer Glasvitrine zu bewundern waren. Ein Sachverständiger war meist nicht weit entfernt, der Wissen beisteuern konnte.

Mittlerweile habe sich Dorfen zum „prosperierenden Ort“ entwickelt, stellte Grundner fest und betonte: „Auch die schwierigen Zeiten darf man nicht ausblenden“, wobei er sich auf die Jahre 1933 bis 1945 bezog. Mittlerweile stünde durch neue Forschungsergebnisse und Funde fest, dass die Siedlungstätigkeit im Dorfener Raum bereits vor 1250 Jahren stattgefunden habe und man damals „schon Bedeutung hatte“. Er dankte dem Historischen Kreis und der Geschichtswerkstatt, die mit ihren Teams wundervolle Bilder und Informationen zusammengetragen, Themen kritisch, aber auch liebevoll beleuchten und viele Besucher verdient hätten.

Vor allem würdigte er auch Robert Haas, der die Darstellung und Gestaltung dieser Ausstellung übernommen hatte und auf den Tafeln „manches mit einem gewissen Augenzwinkern und Ironie“ schildern würde. Man habe versucht, das Interessanteste in der langen Zeit von 1250 Jahren herauszupicken, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, betonte Jürgen Weithas, der Vorsitzende des Historischen Kreises als Veranstalter der Ausstellung. Auch er dankte dem „bescheidenen, zurückhaltenden“ Haas, der nicht anwesend war, für seine Ideen, seinen Humor und die technische Umsetzung, ebenso Jürgen Janocha, der ihn dabei unterstützt habe.

Für die Besucher gibt es vom Foyer bis zum Sitzungszimmer im dritten Obergeschoss eine Fülle von Informationen, Urkunden, Exponaten und Illustrationen, darunter viele großflächige Bilder und Fotos aus dem Fundus der Familie Streibl und aufschlussreichen Texte. So sind im Foyer und im ersten Obergeschoss geschichtliche Themen aufbereitet von der ersten urkundlichen Erwähnung über die Stadttore oder die Wallfahrt, den Brand am Rathausplatz bis zur NS-Zeit.

Im zweiten Obergeschoss werden Natur und Landschaft beleuchtet, inklusive dem Bau der A 94. Im dritten Obergeschoss steht die Kultur im Mittelpunkt, angefangen von kulturellen Darbietungen über Kulturschaffende und Dorfener Originale. Hier verrät Haas, dass sogar Elvis Presley und King Kong schon mal in Dorfen weilten (in gelungen-witzigen Fotomontagen) und sein Freund, Kabarettist Fred Mittermeier, erklärt eine Tafel weiter den wirklichen göttlichen Ursprung von Dorfen. Selbstverständlich gibt es auch eine Verlinkung mit QR-Code und 3D-Bildern. Während der Besucher das alles begutachtet, steht er auf Dorfen, sprich einer großen Teilaufnahme der aktuellen Stadt, die am Boden wie ein Teppich ausgebreitet ist.

Etwas ernster geht es im Sitzungssaal beim Betrachten der Dorfener Rathausbilder zu. Doch auch hier kommt die Gaudi nicht zu kurz, etwa wenn sich die 89-jährige, langjährige Geschäftsfrau Irmi Blüml mit dem 83-jährigen Fritjof Flamm über frühere Lausbubenstreiche unterhält. Vom Schwarzfischen an der Isen mit Sicherheitsnadeln, erzählt er, „Haken waren verboten“, so der frühere Dorfener, der schon lange in Haag lebt, sich aber immer noch mit seiner Heimatstadt verbunden fühlt. Als Ingenieur war er weltweit unterwegs, schon lange betreibt er selbst intensiv Heimatforschung. In der Ausstellung habe er viele alte Bekannte getroffen und sich bestens unterhalten, freut er sich.

Ein paar Meter weiter haben sich ein paar Besucher zusammengerottet, um Antworten für die 20 Fragen des Dorfen-Quiz zu lösen, etwa „Wo steht der „Schiefe Turm von Dorfen“ oder „Welches Raummaß war auch eine politische Größe in Dorfen?“ Bei der Teilnahme lockte ein Gewinn von 1250 Euro, gespendet von der Unternehmensgruppe Scharl, dessen Chef Schorsch auch ein Ur-Dorfener ist. Empfehlenswert ist auch der herrliche Blick von der Dachterrasse auf Dorfen, den Ausstellungsbesucher genießen dürfen.

Die Ausstellung

ist bis zum 3. Oktober zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu besichtigen. Der Eintritt ist frei.