„Zu viele Erinnerungen“: Ukraine-Krieg berührt Senioren sehr

Der Ukraine-Krieg lässt ältere Menschen im Landkreis an selbst erlebte Gräuel denken. Gespräche im Marienstift Dorfen.

Dorfen – Die Bilder vom Ukraine-Krieg wecken bei älteren Menschen schlimme Erinnerungen. Vier Senioren aus dem Marienstift Dorfen blicken zurück „Wir waren zwar Kinder – aber der Krieg hat uns alle geprägt“, sagt Anna Genseder stellvertretend für viele im Marienstift.

Über den Einmarsch der Russen in die Ukraine wird in dem Seniorenheim nicht so viel gesprochen. „Ich will mich nicht so intensiv mit dem Kriegsgeschehen beschäftigen – zu viele Erinnerungen“, sagt die 86-jährige Bewohnerin.

Nur wenige sitzen vor dem Fernseher und verfolgen das Kriegsgeschehen in der Ukraine. Vor einem haben sie besonders Angst: „Die atomare Drohung – wir haben alle auch den Kalten Krieg erlebt“, sagen sie übereinstimmend – und denken dabei an ihre Kinder und Enkelkinder.

Das Leid der Bevölkerung, daran erinnern sich die Senioren auch noch nach fast 80 Jahren. An die große Hungersnot, an die Bombenangriffe auf die Bahnhöfe. Und an die Zerstörung, die Angst. „Ein Krankenzug mit Verletzten stand im Bahnhof in Landshut“, erzählt der Geistliche Rat Johann Wieser, der seit Februar fest im Marienstift lebt. Sein Vater habe als Lokomotivführer den Zug umgeleitet und dadurch 600 Menschen das Leben gerettet, berichtet er stolz. Das war am 19. März 1944.

„Am 24. April 1944 fielen dann auch auf den Dorfener Bahnhof Bomben“, erinnert sich Anna Genseder, die aus Grünbach stammt. 1939 sei ihr Vater einberufen worden. „Meine Mutter und ich haben so geweint.“ Der Vater kämpfte hinter Moskau, in Russland an der Front. Drei Jahre galt er als vermisst, 1947 kam er aus der Kriegsgefangenschaft. „Das russische Volk war ganz gut zu uns“, das war das einzige, was der Heimkehrer erzählt habe. „Der Krieg hat meinen Vater stark traumatisiert“, erzählt Genseder.

Sie selbst spreche den Krieg in der Ukraine nicht so oft an, sagt die 86-Jährige. „Ich versuche auch die anderen Mitbewohner ein bisschen zu schützen – der Zweite Weltkrieg hat tiefe Spuren bei uns hinterlassen.“ Selbst Senioren, die geistig nicht mehr so fit sind, seien von diesen Ängsten betroffen: „Das frisst sich ins Unterbewusstsein.“

Wieser lädt zu einem Rosenkranz für den Frieden ein. „Putin ist der Handlanger des Satans, des bösen Geistes“, meint der katholische Priester, der seit einigen Jahren in Dorfen als Ruhestandspfarrer tätig ist. „Wenn alle Menschen beten – vielleicht können die Gebete sowie die Kräfte des Herzens, der Liebe, der Geduld und des Verständnisses uns noch einmal retten.“

Walburga Rott aus Erding ist 76 Jahre alt, hat also den Krieg selbst nicht erlebt. Für sie wichtig: Der Vater kam zurück. Zuhause wurde aber nicht über den Krieg geredet: „Meine Eltern wollten vergessen, nach vorne schauen.“

Josef Kieblspeck, geboren Ende 1934, hatte nicht so viel Glück: Sein Vater ist in Brody in der Ukraine gefallen. „Als ich acht Jahre alt war, wurde mein Vater vermisst gemeldet, meine Mutter starb zwei Jahre später an einer Blutvergiftung.“ Mit gerade einmal zehn Jahren stand der Bub ganz alleine da, und noch immer tobte der Zweite Weltkrieg. Die Erinnerung ist schwer, der Taufkirchener beginnt zu weinen.

„Was für ein tragisches Schicksal – so früh zum Waisen geworden“, tröstet ihn Klara Hochmuth, die im Marienstift für die soziale Betreuung zuständig ist. Generell wurden die Bewohner des Dorfener Altenheims schon früh zu „Überlebenskünstlern“, sagt sie: „Sie sind ihren Weg gegangen.“ Hochmuths aktuelle Beobachtung: „Unsere Bewohner können gut filtern.“

Kieblspeck hat fast sein Leben lang bei Himolla gearbeitet, sich dort ohne viel Schulbildung hochgearbeitet. Auch der Geistliche Rat Wieser konnte über zweieinhalb Jahre nicht zur Schule gehen, erzählt er. Am schlimmsten aber sei der Hunger gewesen: „Wir mussten betteln gehen.“ Die Not habe den Seelsorger indes nicht gebrochen, aber sein weiteres Leben beeinflusst: „Ich habe deshalb einen Beruf gewählt, bei dem ich Menschen helfen kann.“