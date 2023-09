Erst brennt’s, dann kracht’s

Von: Hans Moritz

Teilen

Komplett ein Raub der Flammen wurde der Pkw eines Slowaken am Donnerstagabend auf der A94. © Winfried Ess/FiB

Erst ein Pkw-Brand und dann ein Auffahrunfall – am Donnerstagabend gab es für die Rettungskräfte auf der A94 bei Dorfen eine Menge zu tun.

Dorfen - Los ging es gegen 20 Uhr mit einem Slowaken, der in Richtung München unterwegs war, als er nach Angaben der Verkehrspolizei Hohenbrunn zwischen Dorfen und Lengdorf bemerkte, dass sein Wagen an Leistung verlor. Er fuhr auf den Pannenstreifen, wo im Motorraum ein Feuer ausbrach, das rasch auf das gesamte Fahrzeug übergriff. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.



Die Flammen waren weithin zu sehen – und dürften den einen oder anderen Verkehrs abgelenkt haben. Auch eine 33-Jährige aus dem Landkreis Ebersberg am Steuer eines VW Polo: Sie hatte den Verkehr vor sich nicht mehr im Auge, als sie einem weiteren Wagen ins Heck knallte, an dessen Steuer eine 20-Jährige aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck prallte. Beide Fahrerinnen zogen sich leichtere Blessuren zu. Der Rettungsdienst lieferte sie ins Krankenhaus ein. Alle drei beteiligten Fahrzeuge mussten von Abschleppdiensten geboren werden, die Polizei beziffert den Sachschaden mit rund 50 000 Euro.



Für den Löscheinsatz, die Unfallaufnahme und Bergung musste die A94 in Richtung München eine Stunde lang gesperrt werden. Dazu rückten die Feuerwehr Dorfen und die Autobahnmeisterei Ampfing an. Es kam zu Behinderungen. ham