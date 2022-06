Erst Corona-Bremse, dann Neun-Euro-Schub für die Südostbayernbahn

Von: Timo Aichele

Die drei Geschäftsleiter (v. l.): Magdalena Obermayer (Personal, Controlling und Einkauf), Matthias Krause (Sprecher; Verkehrsbetrieb, Werkstatt und Marketing) und Christian Steinbacher (Infrastruktur). © Südostbayernbahn

Extra-Züge und mehr Personal: Nach der Pandemie steht die Südostbayernbahn vor neuen Herausforderungen.

Dorfen – Urlaub mit der Bahn – ab dem heutigen Mittwoch ist das im Inland ein günstiges Vergnügen, aber wird es auch ein Reisespaß? Je nach Ziel erfordern Fahrten mit dem Neun-Euro-Ticket Geduld. Die Südostbayernbahn (SOB) bereitet sich schon seit Wochen vor. Die Verantwortlichen erwarten vor allem im Freitzeitsektor massives Wachstum. „Die Nachfrage war brutal“, berichtet Matthias Krause, Sprecher der Geschäftsleitung, im SOB-Jahrespressegespräch. Befürchtungen, dass überlastete Züge zur Negativ-Werbung für die Schiene werden könnten, teile er nicht. „Das ist ein tolles Signal“, sagt er über den drei Monate geltenden Tarif.

Das Unternehmen mit Sitz in Mühldorf habe dafür „ein kleines Projekteam gegründet“, berichtet Mitarbeiterin Sarah Wagner. Mit Zugverstärkungen werde der erwartete Andrang abgefangen – durchgängig auf der Strecke München–Mühldorf sowie an Wochenenden und Feiertagen in Richtung Salzburg. Die österreichische Stadt ist ein deutscher „Tarifpunkt“ und daher mit Nahverkehrszügen für neun Euro erreichbar. Salzburg liegt ja bequem an der SOB-Hausstrecke: Die Fahrt dauert von Dorfen zwei Stunden, Umstieg in Mühldorf.

Für eine Neun-Euro-Fahrt nach Berlin ist dagegen Sitzfleisch nötig. In der Hauptstadt kommt man ab Dorfen nach schnellstens elf Stunden und fünfmaligem Umsteigen an. 3:36 Stunden beträgt die Reisezeit dafür ins Legoland Günzburg. Bei Abfahrt am Sonntag um 8.54 Uhr in Dorfen wäre man um 12.30 Uhr dort. Dreimal Umsteigen müssten Mama und Papa aber mit den Kindern hinbekommen.

Auf der Salzburger Strecke werde am Wochenende die Kapazität verdoppelt. Und Richtung München „fahren wir am Wochenende den Oktoberfest-Verkehr“, verdeutlicht Krause. Die Herausforderung liegen oft hinter den Kulissen. „Wir haben in der Nacht viel Instandhaltung“, erläutert der Geschäftsleiter. In der Werkstatt werden Zusatzschichten gefahren, auch mehr Reinigungskräfte und Service-Mitarbeiter als „Lotsen“ sind nötig.

Um als Ausflügler nicht unbedingt in den am stärksten frequentierten Zügen zu landen, empfiehlt Krause, beim SOB-Kundendialog nachfragen (E-Mail sob-kundendialog @deutschebahn.com oder Tel. (0 86 31) 60 93 33. Gerade bei Reisen mit dem Fahrrad sei das wertvoll. „Da sollte man vielleicht nicht unbedingt auf Hauptverkehrszüge gehen, sondern a bissl antizyklisch fahren. Reservieren kann man nicht, aber wir geben Empfehlungen.“

Krause geht optimistisch in die Neun-Euro-Monate. „Das ist eine Riesenchance. Da gehen wir als Bahn gerne in Vorleistung und wollen uns gut präsentieren“, sagt er.

Die nächsten drei Monate werden also alles andere als normal für die SOB. Doch das Unternehmen kommt gerade aus einer völlig anders gelagerten Ausnahmesituation. Noch liegt die Nachfrage der Passagiere bei etwa 60 Prozent im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau im Jahr 2019, als fast 36 000 Fahrgäste die Südostbayernbahn nutzten. Auf der Hauptstrecke Mühldorf–München sind es aktuell 51 Prozent und auf den Nebenstrecken 71 Prozent.

„Den Pendler, der fünf Tage in der Woche fährt, wird es nicht mehr so häufig geben“, meint Krause über die durch die Pandemie befeuerte Entwicklung hin zu mehr Homeoffice. Gleichzeitig werde das Mobilitäts- und Reisebedürfnis stärker werden. „Der Markt wird sich aber ändern. Wir sind die Lösung des Klimaproblems“, erklärt der SOB Geschäftsleiter selbstbewusst. „Jetzt wächst eine Generation heran, die mit ÖPNV auf dem Land aufwächst.“

Die Aufgaben der SOB sind weiter gefächert als bei den meisten Firmen auf dem privatisierten Bahn-Markt. „Wir sind ein Exot in der Bahn. Wir vereinen Infrastruktur und Verkehrsbetrieb im Nahverkehr“, erläutert Krause. Techniker in der Werkstatt gehören ebenso zum Personal wie Lokführer und Fahrdienstleiter.

Der aktuelle Fachkräftemangel ist auch für die SOB mit ihren 914 Mitarbeitern ein Problem. Beim Thema Ausbildung wirke noch die Corona-Zeit nach, in der der Kontakt zu den Schulen gelitten habe, berichtete Magdalena Obermayer, Geschäftsleiterin Personal, Controlling und Einkauf.

„Wir stehen da in großem Wettbewerb“, sagt Krause. Die Gesellschaft habe sich gewandelt, meint er. Es sei nicht immer so einfach, Menschen für eine Tätigkeit in einem Sieben-Tage-die-Woche-24-Stunden-Betrieb zu begeistern. Hier unternehme die SOB große Anstrengungen, als Arbeitgeber noch attraktiver zu werden, ergänzt Christian Steinbacher, Geschäftsleiter für Infrastruktur. „Wir müssen an die Beschäftigungsbedingungen ran“, sagt er. Der Schichtbetrieb ermögliche zum Beispiel außergewöhnliche Urlaubsmodelle, um die Work-Life-Balance zu verbessern, bestätigt Obermayer.

Auf der 420 Kilometer langen SOB-Strecke mit 78 eigenen Verkehrsstationen, 419 Bahnübergängen und 310 Eisenbahnbrücken ist auch viel Güterverkehr unterwegs. Doch gerade hier klagt derzeit die Wirtschaft. „Uns ist bewusst, dass wir die Lebensader im Chemie-Dreick betreiben“, erklärt Steinbacher. Doch hier müsse man unterscheiden. Wärend die SOB den regionalen Zwischen-Werksverkehr selbst abwickle, habe das Unternehmen auf Langläufer nur begrenzt Einfluss. Wenn ein Container-Zug schon mit mehreren Tagen Verspätung im Großraum München ankommt, könne die SOB das nicht alleine aufholen. „Wir sind die letze Meile“, sagt Krause.