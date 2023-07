Erste Schritte zu mehr Sicherheit auf Dorfens Straßen

Von Michaele Heske schließen

Ein erster Erfolg des Aktionsbündnisses Schulweg- und Fußgängersicherheit: Vor der Bäckerei und an der Isener Siedlung kommen Schulweghelfer zum Einsatz. Am Mittwoch ist das Thema im Bauausschuss,

Dorfen – Donnerstag war sozusagen der Tag für die Schutzengel in Dorfen. Stadtchef Heinz Grundner dankte den 27 jugendlichen und 32 erwachsenen Schulweghelfern, die auch in diesem Jahr wieder an den Ampeln gestanden waren. Zudem traf sich der Bürgermeister mit Vertretern des Aktionsbündnisses Schulweg- und Fußgängersicherheit im Rathaus. Diese zeigten sich zehr zufrieden über diese Initialzündung in Kooperation mit der Stadt. Denn an zwei gefährlichen Stellen soll es ab kommendem Schuljahr auf jeden Fall Verbesserungen geben. Weiteres soll folgen.

„Wir sind auf einem sehr guten Weg“, bilanzierten die Elternvertreter, die im Mai lautstark für die rund 2000 Schüler in Dorfen mehr Sicherheit an rund 15 Stellen im ganzen Stadtgebiet gefordert hatten.

Im kommenden Schuljahr werden nun in Absprache mit der Stadt an zwei Stellen erstmals Schulweghelfer stehen: an der Isener Straße und an dem kleinen Übergang zwischen „Martin’s Backstube“ und dem Stadtpark. „Eine überaus brenzlige Stelle“, erklärt Claudius Siebert, der sich als Schülerlotse und in dem Aktionsbündnis engagiert. Die Querung liegt nämlich direkt auf dem Weg zur Grundschule am Mühlanger.

+ Mit einem Dankessen im Restaurant „Taj“ würdigte Grundner den Einsatz der 32 erwachsenen Schulweghelfer, die den Weg zu den Grundschulen absichern. © Michaele Heske

An diesen Stellen ist die Stadt ihr eigener Herr. An anderen Punkten haben Bund und Land das Sagen, weile es sich um Bundes- oder Staatsstraßen handelt. Ein dezidiertes Konzept liege vor, stellt der Bürgermeister in Aussicht. In der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am kommenden Mittwoch wird darüber öffentlich beraten (Beginn 19 Uhr im Rathaus, Bericht folgt).

Schon mehrmals hatten sich Initiativen zusammengeschlossen und mehr Schulwegsicherheit gefordert. Vergebens. Das aktuelle Aktionsbündnis hatte sich im Mai das Mandat von allen Elternbeiratsmitgliedern und Klassenelternsprechern geben lassen und übergab Bürgermeister Grundner eine Gefahrenkarte, mit allen neuralgischen Verkehrsknoten.

So viel geballte Elternpower zeigte Wirkung. „Wir haben am Donnerstag in einem guten Gespräch erkennen können, dass die Stadt das Thema Verkehrssicherheit für die Schulkinder endlich ernst nimmt und die Verkehrssicherheit in Dorfen in Angriff nehmen will“, fasst Ernst Giller, Elternbeirat an der Grundschule Nord, nach dem Meeting mit Grundner zusammen. Nicht alle aufgezeigten Stellen könnten zwar ad hoc entschärft werden, aber an einigen wichtigen Gefahrenpunkten sei die Stadt Dorfen dran, die Lage für Schulkinder und damit auch gleichzeitig für alle Fußgänger und Radfahrer zu verbessern, so Giller.

„Es gab immer wieder brenzlige Situationen, auch wenn es bislang noch zu keinem schweren Unfall gekommen ist“, weiß Grundner. Das Verkehrsaufkommen im Stadtgebiet nehme zu, dabei sei oberste Vorsicht geboten. „Wir wollen nicht abwarten, bis was passiert.“

Der Stadtchef ist gerade den amtierenden Schülerlotsen überaus dankbar. 27 Schülerinnen und Schüler haben nämlich auch in diesem Jahr wieder einen top Job gemacht. Es sei nicht selbstverständlich, sich für die Gemeinschaft einzusetzen, lobte Grundner das Engagement der jungen Leute am Donnerstag bei einer Ehrung in der Aula des Gymnasiums. „Alle Dorfener sollen wissen, dass ihr euch so stark eingesetzt habt.“

Die Sicherung des Fußgängerüberwegs an der stark befahrenen B15 zum Schulzentrum Dorfen ist ein Gemeinschaftsprojekt von Mittelschule und Gymnasium. Dabei helfen die Schülerlotsen mit, den Fußgängerüberweg an der B15 an Schultagen von 7.40 bis 8 Uhr zu sichern.

Zu Beginn des Schuljahres wurden die engagierten jungen Mädchen und Buben extra durch die Dorfener Polizei geschult, bevor sie dann direkt vor Ort den Kleinen beim Überqueren der Straße helfen.

Die diesjährigen Schülerlotsen der Mittelschule waren ausschließlich Burschen. Taylan Sevindik geht in die achte Klasse, dem 16-Jährigen liegt die Sicherheit der jüngeren Schüler am Herzen. „Kein Kind soll Angst haben. Wenn wir dastehen, beruhigt es auch die Eltern.“

Der persönliche Kontakt zur Polizei sei für seine Mittelschule eine positive Erfahrung gewesen, meinte Alexander Ronge. „Das hat Klischees abgebaut, Mauern eingerissen“, findet der Lehrer.

Jakob Litzberski weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig Schülerlotsen sind. „In der fünften Klasse war ich froh, dass hier jemand stand – das gab mir Sicherheit“, sagt der Gymnasiast, der als Schülerlotse eine Freundin vertritt, die derzeit in England auf Studienreise ist.

Julia Neuhäuser, die ebenfalls das Gymnasium besucht, nervt, dass öfters ältere Schüler nicht über die Ampel gehen, sondern schon 50 Meter davor die Straße queren: „Kein gutes Vorbild – ansonsten macht es Spaß, den Kindern zu helfen.“

Ob es den Eltern auch Spaß macht, bei Wind und Wetter schon morgens am Straßenrand zu stehen, sei dahingestellt. „Aber es ist extrem wichtig – wir geben den Kindern Sicherheit und sie sind unheimlich dankbar“, sagt Maria Czech, eine der 32 ehrenamtlichen Schulweghelfer. Ein Job der sich lohnt, wirbt Helga Schuller. „Gerade zwischen 7 und 8 Uhr sind die Straßen stark befahren – wir brauchen noch Verstärkung.“

Schülerlotsen in Dorfen

Im vergangen Schuljahr haben sich diese Jugendlichen als Schülerlotsen engagiert:

Mittelschule: Sandro Brandl, Robiel Gebrai, Ledion Hasani, Ermal Ilazi, Jakob Schweiger, Alessio Feuerer, Taylan Sevindik, Alexander Bauer, Remzi Bytyqi

Gymnasium: Kristin Benda, Simon Brandhuber, Celine Däffinger, Erik Dunker, Sonja Forstmaier, Emilia Grebe, Lennart Huber, Noah Maier, Fatima Mohammad, Julia Neuhäuser, Alessa Niessner, Julia Osterloher, Anna Otter, Sophie Reithmayr, Quirin Rampl, Andreas Schatz, Robin Ulrich, Maria-Luisa Wagner-Gutiérrez