Erstmals Sicherheitsdienst beim Hemadlenz

Von: Michaele Heske

Ganz schön voll kann es am Unsinnigen Donnerstag beim Hemadlenzn-Umzug in Dorfen werden. © Hermann Weingartner

Die Karnevalsgesellschaft muss beim Hemadlenz-Umzug am Unsinnigen Donnerstag erstmals Sicherheitspersonal beschäftigen. Dafür rechnet KG-Präsident Martin Pommer mit 4000 Euro zusätzlichen Kosten. Aber nicht nur Gaudi ist das Motto der KG, die Närrischen haben auch Spenden für die Erdbebenopfer gesammelt.

Dorfen – Gut 3000 Hemadlenzn beim Umzug – das ist der normale Wahnsinn am Unsinnigen Donnerstag in Dorfen. Doch nach der Zwangspause wegen der Corona-Pandemie könnten es in diesem Jahr deutlich mehr werden, befürchten Polizei und Landratsamt. Kurz vor dem Start ins bunte Treiben am Donnerstag hat die Karnevalsgesellschaft jetzt erfahren, dass sich deshalb die Auflagen für die Sicherheit erhöht haben – und damit auch die Kosten.

Die Empfehlung des Dorfener Polizeipräsidiums kam vor wenigen Tagen mit der Post. In diesem Jahr solle erstmals ein Sicherheitsdienst eingesetzt werden, heißt es in dem offiziellen Schreiben. Bislang reichte es aus, dass die Dorfener Karnevalsgesellschaft (KG) einen einzigen Ordner stellte, sagt Präsident Martin Pommer. „Heuer sollen wir als Veranstalter zehn gewerbliche und zehn ehrenamtliche Ordner einsetzen.“ Um die 4000 Euro müsse der Veranstalter zusätzlich für Security-Kräfte bezahlen, schätzt er. „Das trifft uns schon hart – im Augenblick liegen die Ausgaben nämlich auf unseren Schultern.“

Bei einem Umzug mit 5000 Teilnehmern werden die Sicherheitsauflagen in eine ganz andere Liga katapultiert. Der Stellenwert für Sicherheit bei Großveranstaltungen hat sich in den vergangenen Jahren immer weiter verschärft. Bei der Duisburger Loveparade-Katastrophe von 2010 kamen im Gedränge 21 Besucher ums Leben, Hunderte wurden schwer verletzt. Und auch die Amokfahrt in Hessen am Rosenmontag im Jahr 2020 trug dazu bei, dass man den Schutzmaßnahmen einen immer größeren Stellenwert einräumt.

Von solchen Aktionen geht in Dorfen freilich niemand aus. Dennoch. „Die Sicherheit geht vor“, erklärt der KG-Präsident. „Denn wenn beim Hemadlenzn-Umzug tatsächlich was passieren würde, was man hätte verhindern können – nicht auszudenken“, sagt er. Man müsse aber auch die Kosten in den Griff bekommen, erklärt Pommer. „Wir sind ein Verein mit einem sehr günstigen Mitgliedsbeitrag. 15 Euro im Jahr für Jugendliche, 30 für Erwachsene. Und wir haben Garden und Showtanzgruppen, jeder braucht ein Kostüm.“ Die kleine Bar und der Ausschank beim Hemadlenz könne jedenfalls die anfallenden Auslagen nicht erwirtschaften, weiß er.

Die KG habe letzte Woche deshalb noch aktuell einen Antrag auf Förderung von Kulturveranstaltungen bei der Stadt Dorfen gestellt. „Denn ohne einen Zuschuss wird es definitiv nicht gehen.“ Der Verein trage ohnehin schon Versicherung, Gema-Gebühren und die Kosten für die Stadtkapelle.

1111 Euro Spende übergab die Karnevalsgesellschaft anTuti und Inci Aslan (6. und 4. v. r.), die den Betrag an ihre Verwandten und Freunde, die vom Erdbeben in der Türkei betroffen sind, weiterleiten. © Michaele Heske

Die Vorfreude auf den Unsinnigen Donnerstag lasse sich die Karnevalsgesellschaft deshalb aber nicht verderben. Und auch das Engagement des Vereins ist ungebremst. Allein am Sonntag traten die Karnevalisten erst beim Pfarrfasching auf dem Ruprechtsberg auf, später dann noch beim Kinderball des Montessori Kindergartens im Tonwerk.

Und am Samstag zog die Truppe tanzend durch die Dorfener Innenstadt. „Wir haben Spenden gesammelt für die Erdbebenopfer in der Türkei“, berichtet Daniel Steinweber, Sprecher der KG. Ertanzt wurden insgesamt 770 Euro, die der Verein auf „närrische 1111 Euro“ erhöht habe: „Faschingsstart ist ja am 11.11.“, begründet es Steinweber. Den Betrag habe man auch gleich an die türkischstämmigen Dorfener Tuti und Inci Aslan übergeben, die für die Menschen in ihrer ehemaligen Heimat Malatya in Ostanatolien Geld für Hilfsgüter akquirieren (wir berichteten).