Faschingsdeife heiß auf die närrische Zeit

Von: Michaele Heske

Der neue Elferrat der Faschingsdeife (v. l.) Presserätin Angela Steinweber, Schrifträtin Waltraud Ringhut, Maskenrätin Elke Engl, Präsident Sebastian Beutling, Organisationsrätin Martina Nagl, Chronikrat Günter Janocha, 2. Vorsitzender Rudi Nagl, Garderätin Tanja Bethmann und Musikrätin Ulrike Lipp; nicht auf dem Bild: Jugendrätin Beatrix Seuß und Kassenrätin Andrea Heiss. © Faschingsdeife

„Lieber miteinander als gegeneinander“: Der neue Präsident der Dorfener Faschingsdeife sucht die Annäherung an die Karnevalsgesellschaft.

Dorfen – Die Narren sind los. Zwar startet die fünfte Jahreszeit offiziell erst am 11.11., die Dorfener Faschingsdeife proben aber schon. Unter neuer Regie: Walter Steinweber hat nach zwöljähriger Präsidentschaft den Taktstock an Sebastian Beutling weitergegeben.

Wo Jeck und Hemadlenz miteinander spielen, da ist der Teufel los. „Das Beste aus zwei Welten“, meint Beutling, gebürtiger Rheinländer, der erst vor drei Jahren mit seiner Familie nach Dorfen gezogen ist. Im vergangenen Jahr lief der Karnevalist erstmals bei den Hemadlenzen mit und war fasziniert. „Auch in Köln ist der Straßenumzug in den einzelnen Stadtvierteln das Highlight.“ Dort wird vor dem Kehraus der Nubbel verbrannt, eine lebensgroße Strohpuppe. „Vielleicht gibt es sogar eine rheinländische Verbindung zum Hemadlenz“, spekuliert der neue Oberdeife.

Es war die Musik, die Beutling zu den Dorfener Fachingsdeife zog: „Als Saxophonist bin ich schon lange bei der Guggenmusik.“ Der 42-jährige Techniker beim Bayerischen Rundfunk wurde mit weit geöffneten Armen im Verein aufgenommen: „Hier sind tatsächlich alle willkommen.“ Für den Karrieresprung zum Oberdeife habe Beutling nicht viel getan, erzählt er: „Der Elferrat ist an mich herangetreten, ich hatte Lust, die Präsidentschaft zu übernehmen.“

Freilich fehle dem Neuling unter den Dorfener Narren einiges an Vorbildung, doch Ex-Präsident Steinweber habe versprochen, ihn im ersten Jahr an die Hand zu nehmen. „Die Vereinsstrukturen sind sehr gut gebaut, nur bei den sozialen Medien gibt es noch Luft nach oben.“ Denn bei Facebook oder Instagram seien die Faschingsdeife noch nicht präsent: „Die Leute wollen heute online abgeholt werden.“ Schließlich suche der Verein nicht nur Musiker, sondern auch Tänzer für die Garde.

Anders als in den Jahren zuvor können die Narren am 11.11.2022 nicht am Wesner Tor starten, sondern müssen zum Altöttinger Tor ausweichen. Und noch eine weitere Änderung hat Beutling im Visier: Eine Annäherung zwischen Karnevalsgesellschaft und den Faschingsdeife.

„Die Abspaltung vor rund 20 Jahren war lange vor meiner Zeit. Eine schwierige Geschichte, wurde mit berichtet.“ Vielleicht könne man nun alte Gräben schließen: „Lieber miteinander als gegeneinander“, sagt der neue Präsident, dem klar ist, dass er für diese Mission sehr viel Fingerspitzengefühl braucht.