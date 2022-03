Fasten als Chance für Körper und Umwelt

Von: Michaele Heske

Teilen

Auf Alkohol verzichten fällt Pater Paul leicht. Bei Süßem wird es aber schwer. „Klimafasten“ als neuer Trend Den Kühlschrank niemals vollmachen © Birgit Lang

Die Fastenzeit beginnt: Für viele Bürger ist 40 Tage lang Schluss mit Schokolade, Bier, TV und Plastik.

Dorfen/Taufkirchen – Die alljährliche Fastenzeit ist für viele Menschen eine gute Gelegenheit, dem Körper und dem Geist eine Art „Reset“ zu geben. Doch worauf soll man in den 40 Tagen der Passion verzichten? Neben Süßigkeiten, Alkohol oder Fleisch liegt in diesem Jahr auch das „Klimafasten“ im Trend.

Heute beginnt für die Gläubigen die Fastenzeit, sie endet am Ostersonnabend, also nach 46 Tagen. Allerdings werden die sechs Sonntage vom Fasten ausgenommen. So bleiben 40 Fastentage. „Der Sinn des Ganzen ist nicht eine Schlankheitskur, auch wenn Abnehmen immer ein schöner Nebeneffekt ist“, meint Juliane Eschler, Pfarrsekretärin der katholischen Gemeinde Maria Dorfen. „Es geht um ein bewussteres Leben, darum, mit sich selbst, den Mitmenschen und Gott ins Reine zu kommen.“

Eschler will auf die Klassiker verzichten: Alkohol und Schokolade, unter der Woche auch auf Fleisch. Völlerei und Überfluss, sie bezeichnet es als „Fleischeslust“, die gelte es in diesen Tagen zu überwinden: „Das ist nicht leicht. Verzicht – das Wort ist in unserer Zeit nur schwer verdaulich.“

„Sinn des Fasten ist es, sich in der Passionszeit auf die Auferstehung des Heiland vorzubereiten, auf das größte Fest der Christen“, erklärt Pater Paul Krutschek aus Taufkirchen. Alkohol trinke der Pfarrer der Pauli-Bekehr-Kirche eher selten, er sei ein „Süßer“. Pater Paul wird Schokolade und Gummibärchen fasten. Es gehe darum, alte Gewohnheiten aufzugeben. „Bei einer Diät legst du den alten Menschen ab, indem du abnimmst – das ist die menschliche Seite. Beim geistlichen Fasten sollen wir unser nicht-christliches Verhalten überdenken.“ Und zwar täglich, so der Seelsorger: „Die Fasten- und Osterzeit ist eigentlich immer nur die Krönung im Jahr.“

Fasten liegt im Trend: Alkohol und Süßigkeiten sind dabei auf Platz eins der beliebtesten Kasteiungen. Gefolgt vom Verzicht auf Smartphone, Tablet und andere Technik. Und auch Serien-Junkies üben sich oft in Abstinenz. Aktuell ist zudem „Kimafasten“ angesagt, dazu rufen sowohl „Misereor“ als auch „Brot für die Welt“ auf.

Beate Lübsch aus Dorfen bilanziert: „Jeder von uns wirft pro Jahr durchschnittlich 75 Kilogramm Lebensmittel weg. Das entspricht etwa zwei vollgepackten Einkaufswagen.“ Das meiste davon steckte zuvor in Plastikverpackungen. „Nur ein kleiner Teil davon wird so recycelt, dass ein neues Produkt entsteht.“ Der größere Teil werde verbrannt, zudem gelange Plastik ins Meer. „Wenn wir so weitermachen, werden bis zum Jahr 2050 mehr Plastikteile als Fische in den Meeren schwimmen. Erschreckend, zumal Plastikmüll sich über Jahrhunderte kaum abbaut“, weiß die Umweltingenieurin.

Für Ernährungsberaterin Gertraud Steinleitner beginnt die Fastenzeit bereits im Supermarkt: „Wie viel Plastikverpackungen kaufe ich eigentlich ein?“, fragt die Dorfenerin. Denn der Spargel aus Griechenland ist ebenso oft in Folie verpackt wie Heidelbeeren oder Avocados aus Südamerika.

Gerade während einer Diät solle man bewusst und regional einkaufen: „Dabei nie den Kühlschrank voll machen, sondern sich vorher genau überlegen, was tatsächlich auf den Tisch kommen soll“, rät sie. „Dann gerät man auch nicht so schnell in Versuchung.“

Aus medizinischer Sicht seien die 40 Tage Verzicht jedenfalls die wichtigste Zeit im Jahreskreis, sagt Steinleitner. „Kein Alkohol, kein Zucker, wenig Wurst- und Fleischwaren – ein einfacher Ernährungsstil ist sehr gesund.“ Außerdem rät sie zu drei Mahlzeiten am Tag, statt ständigem Futtern zwischendurch. Bei dieser Diät verliere man nicht nur an Gewicht: „Zucker ist Gift für den Körper, Alkohol sowieso. Die Menge macht es bei allen Lebensmitteln - und weniger ist beim Thema Gesundheit in der Regel mehr.“