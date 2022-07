„Faust in Dorfen“ kostet 269 000 Euro

Von: Timo Aichele

Euphorie bei der ersten Vorstellung des Faust-Konzepts im März (v. l.): Ernst Bartmann, Andreas Wiedermann, Susanne Holzner, Sigrid Wiedenhofer und Ludwig Rudolf freuen sich auf die Festspiele 2023. Open-Air-Kino und mehr Perfekte Kulisse in der Altstadt © Timo Aichele

Die Ausgaben der acht bis zehn Aufführungen sollen mit Eintritten, Sponsoring und Fördergeldern gedeckt werden. Auf den Zuschauertribünen sollen 900 Menschen Platz finden.

Dorfen – Das Freiluft-Theater „Faust in Dorfen“ soll das Programm-Highlight des Jubiläumssommers 2023 werden. Die Gesamtproduktionskosten werden auf 269 000 Euro geschätzt, teilt die Stadt nun in einer Presseerklärung mit. Den Kosten werden demnach Einnahmen in Höhe von 268 400 Euro gegenübergestellt. Diese sollen durch Kartenverkauf, Sponsoring und Fördergelder generiert werden. Der Normalpreis der Eintrittskarten ist mit 35 Euro geplant, ermäßigt 18 Euro.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat die Durchführung des „Faust in Dorfen“ als zentrale Veranstaltung im Jubiläumsjahr einstimmig beschlossen (wir berichteten). Die Kalkulation wurde in der nichtöffentlichen Sitzung vorgestellt.

Die Planungen für das Jubiläumsjahr laufen auf Hochtouren, Projektleiterin ist Sigrid Wiedenhofer. Als Produktionsteam der Faust-Inszenierung beauftragt die Stadt den Dorfener Musiker Ernst Bartmann und Theaterregisseur Andreas Wiedermann. Sie haben bereits das Dorfener Publikum mit ihren Inszenierungen von Operetten und Musicals im Jakobmayer-Saal in der Veranstaltungsreihe Opera Incognita mehrmals begeistert

Die Premiere des Faust solle am Freitag, 16. Juni, 2023 stattfinden. Bis 16. Juli 2023 sind auf der Freilichtbühne auf dem Unteren Markplatz acht bis zehn Aufführungen vor einem Publikum mit je 900 Zuschauern geplant.

„Goethes Meisterwerk zum 1250. Gründungsjubiläum der Stadt Dorfen soll ein großes, szenisches Spektakel werden, das Erkenntnisgewinn, aber auch theatrale Opulenz, Mummenschanz, Puppenspiel, Tanz und Musiktheaterelemente vereinen“, schreibt Stadtsprecherin Gudrun Gersbach. Ein Großaufgebot an interessierten lokalen Mitwirkenden sowie professionelle Schauspieler sollen es gestalten.

Als großangelegte theatrale Odyssee werde ein „Faust für Jedermann“ gezeigt, der trotz aller Tiefenschärfe für ein breites Publikum konzipiert ist und durch den Einsatz zeitgemäßer Theatermittel Literatur und Show, Tragödie und Komik, Schauspielkunst und Musiktheater zu einem magischen Schauplatz der Illusionen zusammenbringt.