Faust in Dorfen: Mitmach-Theater auf großer Bühne

Jubiläumsstück

Von Michaele Heske

Gut hundert Statisten trafen sich im Pfarrheim in Dorfen, um den „Faust in Dorfen“ anzugehen. Ernst Bartmann versprach, es werde eine moderne Inszenierung.

Dorfen – „Wir sind Faust“, proklamierte Ernst Bartmann am Freitagabend im Pfarrheim. Damit stimmte er die gut hundert Statisten aus Dorfen auf das große Freilicht-Spektakel zum Stadtjubiläum ein. Die Macher machten klar, dass die Inszenierung von „Faust in Dorfen“ kein verstaubter Ladenhüter wird, sondern modernstes Mitmach-Theater mit großer Bühne auf dem Marktplatz.

„Faust“, das sei der große Blockbuster der Klassik, ein Konglomerat an Geschichten, die bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen – ursprünglich ein Stück, das auf Jahrmärkten aufgeführt wurde, sagte Bartmann, der mit Andreas Wiedermann für die Inszenierung der Tragödie zur 1250-Jahrfeier der Stadt verantwortlich zeichnet. Die beiden haben das Stück in ein dynamisches Drehbuch transformiert und auf drei Stunden komprimiert.

Der Charakter von Faust, der sei dem des zeitgenössischen Menschen schlechthin ähnlich, erklärte Wiedermann. Wegen einer Generalprobe in München konnte der Regisseur nicht persönlich anwesend sein, wurde aber per Zoom-Meeting zugeschaltet. „Faust ist mit nichts zufrieden, er will immer höher, weiter und schneller hinaus.“ So viel Hybris, das kann wahrlich nicht gut gehen. Gott und der Teufel wetten miteinander, das Spiel um die Seele des gelehrten Doktor Faust nimmt seinen Lauf. Launig erzählte Bartmann den Dorfener Akteuren vom spannenden Stoff: Viel Krimi, viel Drama und noch mehr Fantasy können die Zuschauer erwarten – sprechende Delfine gehören ebenso zum Ensemble wie tanzende Hexen.

Der erste Akt endet mit dem Tod Gretchens, die zuvor ihre Mutter mit einem Schlaftrunk vergiftet und ihr uneheliches Kind ertränkt hat. Jetzt säße sie im Kerker, wahnsinnig vor Schuld. Als Faust sie retten will, sagt sie: „Heinrich, mir graust’s vor Dir“ – und siehe da, die Engel bringen hinauf sie in den Himmel. „Das ist ein ganz doofer Schluss, aber ein klassischer Cliffhanger“, fand Bartmann.

Aus diesem Grund gehe es auch nach der Pause in den zweiten Teil der Goetheschen Tragödie. „Jetzt wird es abgedreht“ und bleibe dennoch zeitgemäß: Denn schon der Dichterfürst beschäftigte sich mit dem künstlichen Menschen, der im Stück Homunkulus heißt. Weitere Themen sind Aufrüstung und Gentrifizierung, wahres Teufelszeug, bei dem Mephisto fleißig mitmischt.

Eine teuflisch gute Geschichte also, mit himmlischem Gesang: Die kleinen Engel, gespielt von den „Singsternen“ von Chorleiterin Lydia Ulrich-Riedl, haben schon mit den Proben begonnen. Und auch der große Chor wird sich bald treffen, denn es wird auf der Bühne stimmgewaltige Einlagen geben, etwa ein Saufgelage in Auerbachs Keller oder die Walpurgisnacht. Und bei vielen Szenen spielen Akteure aus Dorfen mit, sie machen den Faust zu ihrem ureigensten Projekt, zum „Faust in Dorfen“ sozusagen.

Zur Truppe gehören auch zwölf Tänzerinnen unter der Leitung von Choreografin Elisabeth Margraf, die sich am Freitag schon getroffen haben. „Das ist so ein schönes Projekt, da wäre es schade, nicht mitzumachen“, schwärmte Julia Bauer, Lehrerin am Gymnasium in Dorfen. Und Simone Yeldiren, die seit langem in der Garde tanzt, ergänzte: „Ich mache mit, weil ich Dorfenerin bin – es hat irre viel Spaß gemacht.“

Auch Sigrid Wiedenhofer, Projektleiterin der Stadt, freut sich wahnsinnig auf den „Faust“: „Das ist eine ganz tolle Gelegenheit für Dorfen, mal ein anderes Stück zu inszenieren.“ Diesem Sog folgen, dabei mystische Themen aufnehmen, die sich fraglos auf die jetzige Zeit übertragen lassen, darin sehe sie den Reiz der Aufführung. Zu dem Spektakel könne jedenfalls jeder gehen, meinte die Gemeindejugendpflegerin, egal ob Jung oder Alt – ob man Faust gelesen habe oder auch nicht.

„Ich habe ihn in der Schule nicht gelesen“, bekannte Anton Empl, der für die Kulissen zuständig sein wird. Der Dorfener Künstler hat zudem das Plakat für den „Faust in Dorfen“ entworfen. „Trotzdem kennt man den Faust, die vielen Zitate, die zu unserem Sprachschatz gehören.“ Der Entwurf ist ein wahres Meisterwerk geworden, ein weiterer Bericht dazu folgt.

Die Aufführungen

Premiere: Freitag, 16. Juni. Weiter Vorstellungen: Samstag, 17. Juni, Donnerstag/Freitag/Samstag, 22./23./24. Juni, Freitag, 30. Juni, Samstag, 1. Juli, sowie Freitag, 7. Juli.