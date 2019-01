Reibungsloser Führungwechsel

Der bisherige Kommandant Franz Lohmayer schied aus dem Amt aus. Vize-Vorsitzender Michael Weinberger rückte nach. Da die Wahlen gut vorbereitet waren, ging alles reibungslos über die Bühne.

Schwindkirchen – Stühlerücken bei der Feuerwehr Schwindkirchen. Der bisherige Kommandant Franz Lohmayer schied aus dem Amt aus. Vize-Vorsitzender Michael Weinberger rückte nach. Da die Wahlen gut vorbereitet waren, ging alles reibungslos über die Bühne.

Großes Lob erntete die Freiwillige Feuerwehr Schwindkirchen von Dorfens Bürgermeister Heinz Grundner und Feuerwehrreferent Josef Wagenlechner bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Feckl. „Die Schwindkirchener Feuerwehr ist eine der größten Ortsfeuerwehren der Stadt Dorfen und zeichnet sich durch ihr großes Engagement im Ehrenamt aus“, sagte Grundner. Für Dorfens Bürgermeister ist das Ehrenamt ein wichtiger Pfeiler in der Gesellschaft und eine „kommunale Pflichtaufgabe“, was die 69 aktiven Mitglieder der Schwindkirchner Feuerwehr in besonderem Maße ehrt.

Seinen Worten schlossen sich Feuerwehrreferent Wagenlechner, Ehrenkommandant Fritz Seidinger, Kreisbrandinspektor Martin Angermeier und Kreisbrandmeister Rudi Hohenadl an. Alle betonten, dass es keine Selbstverständlichkeit sei, diese Arbeit zu leisten. Es daher umso erfreulicher sei, dass in Schwindkirchen auch viel für den Feuerwehrnachwuchs getan werde.

Neun Einsätze wurden im letzten Jahr gefahren, die allesamt Weise glimpflich ausgegangen seien, hieß es im kurzen Rückblick des Vorstands. Laut Jugendleiterin Julia Weinberger war „einer der großen Höhepunkte“ im vergangenen Jahr der Berufsfeuerwehrtag der Stadt Dorfen.

Die gut besuchte Jahreshauptversammlung nahm der Vorstand auch zum Anlass, langjährige Mitglieder zu ehren, aber auch den ein oder anderen aus seiner Tätigkeit zu entlassen. So standen neben dem Tätigkeitsbericht und einem Abriss der Jugendarbeit auch die Neuwahlen des Kommandanten, des Schriftführers und des Kassenprüfers an.

Ehrungen gab es für insgesamt fünf Mitglieder. Mit einem kleinen Präsent bedankte sich der Vorstand bei Josef Schmid, der mit Erreichen des 65. Lebensjahres aus dem aktiven Dienst ausscheidet. Er war jahrelang auch im Vorstand tätig. Außerdem geehrt wurden Günther Drobilitsch und Heinrich Mühlhuber für 45 Jahre, sowie Franz Josef Ernst und Matthias Wimmer für 25 Jahre aktiven Dienst bei der Feuerwehr Schwindkirchen.

Als erster Kommandant schied Franz Lohmayer aus seinem Amt. Zu seinem Nachfolger wurde in geheimer Abstimmung der bisherige 2. Vorsitzende Michael Weinberger benannt. Dieser bedankte sich herzlich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und sagte, er hoffe, die großen Fußspuren seines Vorgängers füllen zu können. Mit seiner Wahl wurde der Posten des Stellvertreters frei, auf den schließlich einstimmig die bisherige Jugendleiterin Julia Weinberger gewählt wurde. Nach 25 Jahren als Schriftführer trat auch Lorenz Westenthanner nicht mehr an, sein Nachfolger ist Sebastian Ernst. Das Amt des Kassenprüfers, das bisher von Gregor Sternegger bekleidet wurde, wird fortan von Andreas Wimmer weitergeführt.

Mit einem kleinen Ausblick auf die kommenden Veranstaltungen, wie dem alljährlichen Kappenabend, und dem Dank an alle fleißigen Helfer und Spender wurde die Versammlung beendet.