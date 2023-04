Feuerwehr St. Wolfgang: Vorfreude aufs Jubiläumsfest steigt

Von: Johanna Furch

Willkommen bei der Feuerwehr (v. l.): Kommandant Florian Axenböck mit den neu aufgenommenen Feuerwehrmännern Florian Schwarzenbeck, Lukas Thoma und Benedikt Kurz sowie Kreisbrandmeister Rudolf Hohenadl. © Johanna Furch

Die Feuerwehr St. Wolfgang feiert ihr 150-jähriges Bestehen im Juni. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Bei der Jahresversammlung blickten die Kameraden auch zurück auf 120 Einsätze im vorigen Jahr.

St. Wolfgang – „Zurück in die Normalität“ ging es im vergangenen Jahr für die Feuerwehr St. Wolfgang, wie Kommandant Florian Axenböck in der Jahresversammlung erklärte. Und auch in diesem Jahr steht wieder einiges an. Höhepunkt ist das 150. Gründungsjubiläum der Feuerwehr.

Organisatorisch habe sich viel getan: Feuerwehrbedarfsplan, Machbarkeitsstudie für das geplante Gerätehaus, Notstromkonzept. Auch die Übungs- und Einsatzzahlen normalisierten sich wieder. So fanden 45 Übungen statt, und 120 Mal rückten die Aktiven aus – 15 mal zu Bränden, davon zwei Großbrände, ansonsten hauptsächlich zu Technischen Hilfeleistungen. Insgesamt 941 Feuerwehrleute waren bei den Notrufen 1040 Stunden im Dienst am Bürger. Meistens werde die Feuerwehr am Wochenende gerufen, „und auch der Mittwoch ist sehr beliebt“, fasste der Kommandant die Zahlen aus dem vergangenen Jahr zusammen.

Eine Gaudi-Rallye als Funkübung, die Teilnahme am Projektmarathon und das Ausrichten des Wissenstests waren die Höhepunkte für die Jugendfeuerwehr. 20 Jugendliche, davon fünf Mädchen und 15 Buben, bilden den Feuerwehr-Nachwuchs in St. Wolfgang. Drei von ihnen wurden mit dem obligatorischen Handschlag in den aktiven Dienst aufgenommen. Auch so manche Quereinsteiger hieß Kommandant Axenböck in der Wehr willkommen. Der Feuerwehr St. Wolfgang gehören jetzt Benedikt Kurz, Lukas Thoma, Luca Sedlmair, Korbinian Brandstetter, Florian Schwarzenbeck, Mihail Cristius und Markus Wagner an.

Dass die coronabedingten Einschränkungen vorbei sind, zeigte sich im Kassenbericht von Wolfgang Rachl vor allem an den Verpflegungskosten. Diese sind im 2022 wieder gestiegen, genauso Einnahmen und Ausgaben rund ums Vereinsleben mit Fischgrillen und Christkindlmarkt. Größte Anschaffung war eine Trainingspuppe, die aber durch „gewaltige Spenden“ finanziert wurde. Insgesamt erwirtschaftete der Verein ein ordentliches Plus, und „wir gehen mit sicherem Finanzstand ins Fest“. Denn die Feuerwehr St. Wolfgang wird heuer 150 Jahre alt.

Gründungstermin war damals der 4. Mai. Zu diesem Datum findet eine Maiandacht statt. Die Jubiläumswoche steigt von Freitag bis Montag, 16. bis 19. Juni. Dieser nähert sich die Feuerwehr „mit großen Schritten“, so Vorsitzender Hartwig Vogelsgesang. Los geht es am Freitag mit dem Seniorennachmittag ab 13 Uhr. Abends ist Tag der Betriebe mit Bieranstich und Auftritten von Ledawix sowie Gabi Attenberger. Der Samstag steht unter dem Motto „Feier-Night“ mit der Partyband Tetrapack. Der Festsonntag startet um 8 Uhr mit dem Weißwurstfrühstück, anschließend ist ein Kirchenzug zum Gottesdienst in der Hofmark. Nach dem Mittagessen beginnt ab 13 Uhr der Kreisfeuerwehrtag mit Fahrzeugausstellung. Für Montag hat sich Schirmherr und Ministerpräsident Markus Söder für einen politischen Abend angekündigt.

Dass es nicht leicht war, nach Corona „von der Couch runter zu kommen“, wusste auch Kreisbrandmeister Rudolf Hohenadl. Er griff in seinem Grußwort auch das Thema Notstrom auf und betonte: „Wir werden uns vorbereiten müssen.“ 2. Bürgermeister Konrad Bernhard bedankte sich bei den Feuerwehrlern dafür, „was ihr über das gesamte Jahr leistet“. Er wünschte viel Glück bei den nächsten Etappen bis zum Fest und gutes Wetter.