Flüchtlingshilfe will neue Strukturen

Dorfen – Gescheitert ist ein erster Anlauf, die Struktur des Beirats der Flüchtlingshilfe Dorfen zu ändern. Bei einer Mitgliederversammlung im evangelischen Gemeindezentrum konnten sich die Anwesenden nicht darauf verständigen, ob und wie der Vorschlag der Vorsitzenden umgesetzt werden soll.

Der bisherige „politische Beirat“, wie er im Verlauf des Abends getauft wurde, bestand aus bis zu zehn Personen, die unterstützende Organisationen vertraten. So gehören diesem beispielsweise Repräsentanten der katholischen sowie der evangelischen Kirche an. Künftig sollten die Beiratsmitglieder Aufgabenfelder der Flüchtlingshilfe wie Wohnungssuche oder juristischen Beistand leiten.

Vorsitzender Heiko Altmann unterschied die Modelle als bisher „steuernd“ und künftig „unterstützend“. Schon davor hatte Vorsitzender Franz Leutner auf das enorme Arbeitspensum im Büro der Flüchtlingshilfe hingewiesen, das auch mit der Hilfe zweier Bundesfreiwilligendienst-Leistenden kaum zu bewältigen sei. Hier soll ein neu ausgerichteter Beirat helfen. Beiratsmitglied Martine Driessen gab zu bedenken, dass die Anbindung der unterstützenden Vereine und Organisationen, die bisher durch den Beirat gesichert war, nicht vernachlässigt werden dürfe. Altmann bezeichnete dies als „Multiplikatoreneffekt“ und versicherte, dass dieser in irgendeiner Form beibehalten werden soll. „Ich fühle mich auch nicht wohl dabei, bereits Engagierte zu mehr zu verpflichten“, wandte Driessen weiter ein. Wolfgang Weidenhammer regte an, beide Beiratsmodelle parallel umzusetzen, merkte aber auch an: „Wir können nicht immer noch mehr Hilfe reinstecken“.

Letztlich fanden sich drei Freiwillige, die sich vorstellen konnten, Leutner an einem Tag in der Woche im Büro zu unterstützen. Ob damit aber die Idee des „Aufgaben-Beirats“ umgesetzt werden kann, blieb offen. Die Wahl wurde vertagt. Anfang März wollen die Vorsitzenden mit dem bestehenden Beirat ein Konzept ausarbeiten, das bei der nächsten Mitgliederversammlung am 8. April wieder zur Diskussion steht.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt war die Vorstellung eines Familienpatenmodells. Dabei soll eine Person eine Flüchtlingsfamilie dauerhaft begleiten. Entstanden ist die Idee durch die Situation der Flüchtlinge in Lindum, die dort „ab vom Schuss“ wohnen und so auf Fahrdienste angewiesen sind, wie Anton Empl erklärte. Hier wandte Martina Obermaier, Sachgebietsleiterin für Soziales und Asyl bei der Stadt Dorfen ein, dass eigens eine Buslinie eingerichtet worden sei, um eine Anbindung nach Dorfen anzubieten. Dennoch gebe es Sondersituationen bei der Mobilität und viele weitere Gründe, die das Patenmodell berechtigen, einigten sich die Vereinsmitglieder.

Schließlich informierte Claudia Honsberg darüber, dass der Flüchtlingshilfe die Räumlichkeiten der Radlwerkstatt in der Bahnhofstraße gekündigt wurden. Sie bat darum, Augen und Ohren offen zu halten, um eine neue Bleibe zu finden. Bis Ende März wird versucht, möglichst viele Räder zu verteilen.