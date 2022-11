Brauchtum und Moderne: Träger der Kulturpreise sind der Tradition verpflichtet

Von: Uta Künkler

Die Traditionspflege ist in vielerlei Hinsicht das Verdienst der Holzlandböllerschützen. Bei der Feier freuten sie sich mit Schussmeister Hans Ertl (hinten) über die Auszeichnung. © Uta Künkler

Die Verleihung der Kulturpreise an Franz Streibl und die Holzlandböllerschützen war ein feierlicher und kurzweiliger Abend.

Dorfen/Steinkirchen – Als der ganze Festsaal aufsteht und erstaunlich textsicher die Bayernhymne anstimmt, liefert der inbrünstige Gesang so etwas wie einen Beweis für die Worte, die Landrat Martin Bayertorfer kurz zuvor gesagt hat: Tradition sei „keineswegs rückwärtsgewandt“, sondern die Grundlage für Werte in unserer lebendigen Gegenwart. Brauchtum und Moderne – das große Thema bei der Verleihung des 44. Kulturpreises des Landkreises Erding. Im Festsaal vom Gasthof Strasser in Oberbierbach wurden die Preisträger 2022 geehrt, die erst zwei Wochen zuvor festgelegt worden waren: die Holzlandböllerschützen Kögning mit ihrer außergewöhnlichen Tracht und der Dorfener Lokalhistoriker Franz Streibl.

Bayerstorfer drückte in der Begrüßung seinen Stolz auf den Kultur- und Umweltpreis aus. Der Landkreis Erding könne unter den 71 Landkreisen Bayerns auf eine der längsten Traditionen dieser Form der Kulturförderung zurückblicken. Auch Festrednerin Ellen Trapp, Programmbereichsleiterin Kultur beim Bayerischen Rundfunk, bescheinigte den Erdingern in dieser Hinsicht eine Vorreiterrolle. Es sei bemerkenswert, wie „gesellschaftlich verwurzelt Kultur in diesem Landkreis“ ist.

Große Freude: Der Dorfener Heimathistoriker Franz Streibl (M.) erhielt voller Stolz die Ehrenurkunde aus den Händen von Landrat Martin Bayerstorfer (r.). Ehefrau Agnes Streibl freute sich mit dem Kulturpreisträger. © Uta Künkler

„Wir wissen jetzt, wie es sich anfühlt, wenn es keine Konzerte, keine Theateraufführungen, nicht mal mehr kleine Zusammenkünfte gibt“, sagte Trapp mit Blick auf die Pandemie. Dabei sei es eindrucksvoll, wie gut sich gerade auf dem Land „kleine Kulturinseln“ über Wasser gehalten hätten. Trapp sprach davon, wie wichtig die Rolle der Kultur sei, um Gemeinschaft zu schaffen, Nähe und Vertrautheit herzustellen.

Ein Verein, der eben dieses verbindende Element von Kultur lebt, sind die Holzlandböllerschützen Kögning. Der Zusammenhalt der aktuell 48 Mitglieder ist unverkennbar. „Wenn wir irgendwo sind, sind immer fast alle dabei“, sagte Schussmeister Hans Ertl im Gespräch mit unserer Zeitung. So waren auch an diesem Abend viele gekommen – darunter auch neun von zwölf Gründungsmitgliedern sowie das älteste Mitglied, Marianne Maier, die alle Mäntel der Schützen mit der Hand gefertigt hat.

Besonders mit diesem aufwendigen Gewand, das auf eine Originaltracht vom Wastlbauer z’Rechlfing aus dem Jahr 1889 zurückgeht, würden die Kögninger alte Traditionen feiern, sagte Landrat Bayerstorfer in seiner Laudatio. Dieser Einsatz des Vereins, „Kultur und Bräuche für kommende Generationen am Leben zu erhalten“, sei Grund für die Würdigung mit dem Kulturpreis.

Auf ganz andere Weise hält der weitere Preisträger Geschichte lebendig. Der ehemalige Schwindkirchener Schulleiter Franz Streibl hat in zahlreichen Schriften, Ausstellungen, Stadtführungen und Vorträgen Historie wieder zum Leben erweckt, sagte Bayerstorfer. Streibls akribische Archivarbeit ermögliche „die Retrospektive, aber auch den Blick nach vorne, auf die Gegenwart und auf kommende Zeiten“.

Wie kein Zweiter verbinde Streibl in seiner Person die beiden Themen des Kultur- und Umweltpreises, lobte der Landrat. Denn das Herz des Dorfeners schlägt nicht nur für die Geschichte, sondern auch für die Natur. Als passionierter Jäger und langjähriger Hegeringleiter sei ihm die „Pflege von Natur und Umwelt, eben unserer Kulturlandschaft“ genauso ein Anliegen wie das Bewahren historischen Bewusstseins.

Passend für das Engagement beider Preisträger zitierte der Landrat Worte des Schriftstellers Jeremias Gotthelf: „Um der Zukunft willen soll der Mensch die Vergangenheit hochhalten.“ Beide Geehrten erhielten unter großem Applaus ihre Urkunden und trugen sich – gemeinsam mit Festrednerin Trapp – ins Goldene Buch des Landkreises ein. Danach stimmte die Altbairische Blasmusik unter der Leitung von Kreisvolksmusikpfleger Reinhard Loechle die Bayernhymne an – und das Festmenü wurde aufgetragen.