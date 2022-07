Freilaufender Hund beißt Frau

Von: Timo Aichele

Oft als Spürhunde eingesetzt werden Belgische Schäferhunde, auch Malinois genannt. symbol © dpa

Eine Dorfenerin erleidet eine tiefe Fleischwunde am Unterarm. Polizisten können den Malinois-Hund schließlich in einer Halle einfangen.

Dorfen – Ein freilaufender Hund hat eine Frau am Mittwochnachmittag in Dorfen in den Unterarm gebissen. Nach Angaben der Polizeiinspektion erlitt die Dorfenerin eine stark blutende, tiefe Fleischwunde am Unterarm und am Handgelenk. Die Verletzte wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert.

Gegen 14.10 Uhr war der Inspektion gemeldet worden, dass ein kniehoher brauner Hund im Bereich Unterer Marktplatz in der Innenstadt herumläuft. Gäste der Außengastronomie fühlten sich dadurch belästigt. Eine Streife machte sich auf die Suche nach dem Tier, das zwischenzeitlich in Richtung Etzkapelle gelaufen war. Nach Zeugenberichten handelte es sich um einen Malinois-Hund.

Dort war die später Verletzte mit ihrem eigenen Hund unterwegs. Der freilaufende Malinois wollte den anderen Hund sofort angreifen, was die Frau verbal verhinderte. Sie brachte ihren Hund bei einer Anwohnerin in Sicherheit.

Den Malinois versuchte die Dorfenerin in einem Grundstück zu sichern, um weitere Gefährdungssituationen zu verhindern. Hierbei machte der Hund unerwartet einen Satz nach vorne und biss die Frau in das Handgelenk und den Unterarm. Als er von der Dorfenerin abließ, lief er anschließend Richtung Buchbacher Straße ortsauswärts.

Gegen 14.40 Uhr sicherten die Streifenbeamten den flüchtigen Hund in einer Halle nahe der Buchbacher Straße. Mit Unterstützung eines Hundeführers wurde der Malinois in ein Tierheim gebracht.

Gegen den Hundehalter wird Strafanzeige erstattet. Der Hund war auf bisher ungeklärte Weise von seinem Grundstück abgehauen.