Frühalarm bei Starkregen auf Smartphone

Von: Michaele Heske

Teilen

Sensoren am Feuerwehrhaus in Zeilhofen zum Messen des Niederschlags sowie Gewässerpegel am Seebach in Zeilhofen und an der Esterndorfer Straße: Steigt das Wasser, wird das Starkregen-Frühalarmsystem (FAS) aktiviert.Screenshot: mhe Bald profitieren alle Bewohner Kostenloser Dienst für Bürger © Screenshot: Michaele Heske

Dorfen: Bürger können nun per SMS und App vor Hochwasser gewarnt werden. Vorerst gilt das aber nur für Leute, die am Seebach wohnen.

In Zeiten des Klimawandels ist mit einer Zunahme von Starkregen mit Überflutungen zu rechnen, sagte Bürgermeister Heinz Grundner bei der Vorstellung des neuen Starkregen-Frühalarmsystems (FAS). „Eine Naturkatastrophe kann man nicht verhindern“, so der Rathauschef in der Video-Konferenz. Das habe sich auch beim Hochwasser in der Oberdorfener Siedlung im vergangenen Spätsommer gezeigt. Seit Montag können Bürger per SMS und App vor Hochwasser gewarnt werden.

Florian Brodrecht von der Spekter GmbH stellte am Dienstag das Starkregen-Frühalarmsystem (FAS) vor, das der Stadtrat in Auftrag gegeben hatte. Die Vorstellung des FAS lief online. Seit einem Monat sei das System aktiviert und habe mittlerweile die Testläufe bestanden. Nun stehe es auch für die Bürger der Stadt Dorfen zur Verfügung – zunächst für alle, die am Seebach leben. Doch schon in Bälde könnten alle Bewohner, die im Risikobereich leben, profitieren. Es gehe dabei um das Erkennen der Gefahren: „Wir haben die Einzugsgebiete untersucht, für jedes bebaute Gebiet in Dorfen liegen Analysen sowie eine Starkregen-Gefahrenkarte vor“, erklärte Diplom-Ingenieur Brodrecht. „Die Simulation extremer Wetterereignisse entspricht der Realität“, so sein Fazit. Lokale Sensoren messen den Niederschlag, Pegel den Füllstand im Gewässer. Eingerechnet werden zusätzlich die Prognosen des Deutschen Wetterdienstes. „Künstliche Intelligenz prüft die Daten und löst Alarm bei allen aus, die im System registriert sind“, so Brodrecht. Via SMS oder APP werden sodann die Bürger gewarnt und die Behörden informiert.

Das erfolgt in unterschiedlichen Warnstufen: Von S-1, der Vorwarnstufe, über Überflutungsgefahr (S-2) bis hin zur Sturzflutgefahr (S-3).“ Wenn es besonders gefährlich ist, auch per Voice Call“, erläuterte er die Funktion automatischer Anrufe. Rund 15 000 Euro wurden für die Anfangsinstallation fällig, 1600 Euro kostet der jährliche Betrieb. Dass das System funktioniert, zeigte sich erst vor wenigen Tagen. „Am Seebach in Zeilhofen stieg der Pegelstand von zwölf Zentimetern auf plötzlich 45 Zentimeter an“, berichtete Brodrecht. Ein Biber hatte hier einen Damm gebaut: „Da sieht man den Nutzen des Warmsystems – nicht nur beim Extremereignis.“

Das Starkregen-Frühalarmsystem ist ein erster, weil schneller Schritt, zudem stehen bauliche Maßnahmen an. Das Bayerische Umweltministerium hatte 2018 ein Förderprogramm aufgelegt, erklärte der Fachmann. „Die Stadt Dorfen war unter den Ersten, die einen Antrag gestellt haben.“ Zum Thema Hochwasserschutz ist eine Bürgerversammlung geplant, sobald die Pandemie es zulässt, versprach Bürgermeister Grundner.

Um als Bürgerin oder Bürger das FAS nutzen zu können, wird empfohlen, die „Starkregen App“ in den jeweiligen App Stores (iOS und Android) auf dem Smartphone zu installieren. Nach einer kurzen Wartezeit erfolgt die Freigabe durch die Stadt Dorfen. Hierüber werden die Nutzer dann per E-Mail informiert. Das Starkregen-Frühalarmsystem steht kostenlos zur Verfügung.

Nähere Informationen

über das Starkregen-Frühalarmsystem und zum Anmeldevorgang finden Interessenten unter www.starkregen.de und auf der Homepage der Stadt Dorfen, www.dorfen.de.

Lesen Sie auch „Fortnite“ könnte über Umweg auf iPhones zurückkehren Mit einer heimlichen Funktion umgingen die Macher von „Fortnite“ Apples Bezahlregeln und wurden deshalb aus dem App Store geschmissen. Jetzt könnte das Spiel über Umwege auf das iPhone zurückkehren. „Fortnite“ könnte über Umweg auf iPhones zurückkehren

Bald profitieren alle Bewohner

Kostenloser Dienst für Bürger