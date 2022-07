Geschenk zum Abschied für Rektorin: Für jedes Kind zwei Taschentücher

Von: Johanna Furch

Eine Feier planten Eltern und Kollegen zum Abschied von Rektorin Gisela Steinberger in der Grundschule in Schwindkirchen. © Johanna Furch

Einen tränenreichen Abschied gab es an der Schule Schwindkirchen: Rektorin Gisela Steinberger hört auf.

Schwindkirchen – „Mach’s guad, Frau Steinberger“, wünschten die Schüler, Lehrer und Eltern der Grundschule Schwindkirchen bei der Abschiedsfeier ihrer Rektorin Gisela Steinberger. Nach 14 Jahren gab es deshalb einen Grund zu feiern – und auch für ein paar Tränen. Auf den Matten und Bänken hatten sich die Kinder der Grundschule in der bunt geschmückten Turnhalle verteilt.

Obwohl es eine lange Zeit als Rektorin zu feiern gab, schwang ein bisschen Wehmut mit. Deshalb erhielt die scheidende Schulleiterin gleich eine Packung mit 100 Taschentüchern – „Für jedes Kind zwei.“ Die wurden auch gleich gebraucht.

Über den beruflichen Lebensweg der scheidenden Rektorin berichtete Marion Gröbe, die Rektorin am Staatlichen Schulamt Erding. Im Jahr 1980 hat Steinbergers Werdegang mit einem Lehramtsstudium begonnen. 1989 kam sie erstmals nach Schwindkirchen, „war dann aber als mobile Reserve unterwegs“.

1994 bis 2008 war sie an der Grundschule Bockhorn tätig und fungierte in ihren letzten Jahren dort als Stellvertreterin der Schulleitung, bis sie am 16. Februar 2008 die Schulleitung in Schwindkirchen übernommen hat. „Ein Schulleiter ist heute wie ein Top-Manager eines Unternehmens“, erklärte Gröbe. Es gebe viel zu tun, abgesehen vom Unterrichten und von Konferenzen. Deshalb dankte sie Steinberger für die lange Zeit an der Grundschule Schwindkirchen.

Worte der Dankbarkeit fand auch Bürgermeister Heinz Grundner, der gleichzeitig mit ihrem Start als Schulleiterin das Amt des Rathauschefs übernommen hat. In den 14 Jahren als Rektorin habe sie „die Kinder für das Leben vorbereitet“. Nun freue sich bestimmt auch ihr Mann, sagte Bürgermeister Grundner, dass er „keine schulpflichtige Ehefrau“ mehr habe.

Am Anfang der Schulzeit erhalten die Kinder eine Schultüte, zum Abschied gab es für die Rektorin nun eine „Ruhestandstüte“ vom Elternbeirat. Diese übergaben Robert Lohmayer, einer ihrer ersten Schüler, und dessen Tochter Luisa, eine der letzten Schülerinnen in Steinbergers Dienstzeit.

Rektorin Gisela Steinberger © Johanna Furch

Die scheidende Schulleiterin erzählte von Exkursionen, Sportturnieren, der Entwicklung des Schullogos und der Schülerbücherei. Man habe einen Bus realisiert, der die teils lang wartenden Schüler schneller absetzt und sie so „später kommen und früher heimgehen können“. Als es einen Jahrgang mit nur acht Schülern gegeben hatte, habe man die Jahrgangskombi umgesetzt.

Viele Aufgaben fallen an als Schulleiterin, einiges davon hat inzwischen Kerstin Schneider übernommen. Diese kümmert sich als „Mädchen für alles“ um die Grundschule, bis die Nachfolge feststeht.

„Ich war immer gern in der Schule und habe zugesehen, wie die Kinder lernen“, sagte Steinberger. Besonderer Höhepunkt in ihrer Laufbahn als Schulleiterin seien die umgesetzten Projektwochen gewesen. Auch wenn ihr Statistiken, Klassenbildung und Büroarbeit nicht fehlen werden, betonet sie: „Die Kinder werden mir abgehen.“

Wenn etwas Großes passiert, so heißt es, läuten die Kirchenglocken. In der Turnhalle der Grundschule Schwindkirchen haben die Schüler das Läuten nachgeahmt. Die Akustik der Halle verstärkte die Wucht des Chors bei seinem Glockenkanon.

Und die Kinder hatten noch weitere Lieder für ihre scheidende Rektorin vorbereitet. So sangen sie eine Zusammenfassung der vergangenen 14 Jahre, in denen ihre Schulleiterin „immer im Einsatz“ war und wünschten ihr, sie soll weit reisen, „wie man es nur machen kann, wenn immer Ferien san“.

Und die erste Reise steht schon an: Mit ihrem Ehemann geht es für einen Urlaub nach Tansania. Zum Schluss der Feierstunde wurde mit Vitaminsaft angestoßen, und alle Anwesenden riefen gleichzeitig ihre Wünsche an die scheidende Rektorin, bevor sich die Kinder über das Butterbrezen-Buffett hermachten.