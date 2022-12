Weihnachten im Marienstift: Füreinander da am wichtigsten Tag im Jahr

Von Michaele Heske schließen

Die Mitarbeiter feiern mit Bewohnern des Marienstifts Weihnachten. Auch Demenzkranke erinnern sich an die große Bedeutung dieses Feiertags.

Dorfen – Kaum ein Fest ist mit so vielen Kindheitserinnerungen verbunden wie Weihnachten. Deshalb sind die Feiertage auch so bedeutsam für die Bewohner im Marienstift. „Ich wundere mich manchmal. Wir haben Bewohner, die sind so schwer an Demenz erkrankt, dass sie sich kaum noch daran erinnern, dass man Guten Morgen sagt – aber von ,Stille Nacht, heilige Nacht‘, da können sie alle Strophen auswendig singen“, sagt Freyja Brönnle, Pflegedienstleiterin im kommunalen Altenheim in Dorfen.

Der Heilige Abend wird im Marienstift fast wie früher „dahoam“ gefeiert, so Brönnle. Ein geschmückter Baum steht im Aufenthaltsraum, es gibt Plätzchen und Glühwein, gemeinsam wird gesungen. Auch: „Am Weihnachtsbaum, die Lichter brennen – gesegnet seid ihr alten Leute, wir bringen Gottes Segen heute, dem braunen wie dem weißen Haar.“

Obligatorisch sei freilich auch der Gottesdienst am Zweiten Weihnachtsfeiertag, wenn Pater Stephan ins Marienstift kommt, die Frohe Botschaft verkündet: „Die Weihnachtsmesse gehört für unsere Bewohner einfach dazu.“

Geschenke seien kein Thema mehr: „Am Ende des Lebens braucht man nicht mehr viel“, sagt Marion Prey, Leiterin des Marienstifts. „Dass die Familie kommt, die Enkel gemeinsame Zeit mit der Großmutter oder dem Großvater verbringen, das ist die größte Bescherung für unsere Bewohner.“ Und wer keine Angehörigen hat, für den sei das Personal da.

Probleme mit dem Dienstplan haben Heim- und Pflegeleitung an den Feiertagen nicht: „Wer kleine Kinder hat, hat an den Weihnachtstagen frei, dafür arbeiten die Mitarbeiter dann über den Jahreswechsel“, so Brönnle. Für die Pfleger sei es selbstverständlich, auch zwischen Weihnachten und Neujahr da zu sein: „Wir verbringen so viel Zeit miteinander, wir haben alle eine enge Beziehung zu unseren Bewohnern – da lassen wir sie doch nicht an den für sie wichtigsten Tagen im Jahreskreis im Stich.“

Das Marienstift in Dorfen freut sich jedes Jahr, wenn im Advent die Heimatzeitung anruft und fragt: „Was wünscht ihr euch zu Weihnachten?“ Die Spenden vom Leserhilfswerk „Licht in die Herzen“ seien im Altenheim gut angelegt, weiß Marion. „Wir sind so dankbar. Damit können wir unseren Bewohnern etwas ganz Besonderes schenken.“ Heuer wünscht sich Prey stellvertretend für die Senioren ein Tablet mit digitalem Betreuungsprogramm. Hierauf können Pflegebedürftige und Demenzkranke spielen, das Gedächtnis werde aktiviert: „Videos, Bilder und Rätsel gehören zum Programm – die Inhalte sind in Einzel- und Gruppenangebot eingeteilt und bieten für jede Betreuungssituation das Richtige.“