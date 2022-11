Funklöcher und langsames Internet: Dorfen möchte Abhilfe schaffen

Von: Timo Aichele

Teilen

In der Stadt Dorfen ist ein Glasfasernetz geplant. © Symbolbild: dpa/Sina Schuldt

In Dorfen sind neue Handymasten im Außenbereich und Glasfasernetz in der Stadt geplant, wie in der Bauausschusssitzung bekannt gegeben wurde.

Dorfen – Die Stadt Dorfen baut Mobilfunkmasten und verpachtet sie an Telekommunikationskonzerne – das Ganze mit einer großzügigen Förderung. So sollen Funklöcher im Gemeindegebiet geschlossen werden. Im Stadtgebiet wird wiederum das Glasfasernetz für Internet ausgebaut. Im südlichen Bereich von Dorfen übernimmt das die Telekom, nördlich der Isen muss die Kommune nach jetzigem Stand selbst tätig werden.

Nach übereinstimmenden Untersuchungen des Ingenieurbüros Ledermann und der Mobilfunkanbieter liegen die Versorgungslücken beim Handyempfang im Nordosten rund um Kalling und im Südosten bei Parschenberg. Der Bauausschuss hat beschlossen, mit den Planungen fortzufahren.

Je nach Höhe kostet die Errichtung eines Sendemasten 80 000 bis 170 000 Euro. Der Fördersatz beträgt 80 Prozent. Eine halbe Million Euro sind nach einem Antrag beim Bayerischen Mobilfunkförderzentrum bereits bewilligt.

„Ich dachte immer, dass die Mobilfunkbetreiber für den Bau von Masten zuständig sind“, sagte Martin Heilmeier (LDW). Die Telekommunikationskonzerne seien für die Grundversorgung zuständig, erwiderte Bürgermeister Heinz Grundner (CSU). „Aber die grauen und weißen Flecken sind eine zusätzliche Abdeckung für unsere Bürger“, sagte er.

Im Hinblick auf den Standort direkt an der Grenze zu Taufkirchen schlug Heilmeier eine Kostenteilung vor. Man werde versuchen, das im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit zu regeln, antwortete der Bürgermeister. Das sei die falsche Reihenfolge, meinte Michaela Meister (SPD). Man solle doch besser erst eine Beteiligung verhandeln.

Das seien ungefähr Ausgaben von 60 000 Euro für einen Bereich mit Waldstücken und ungefähr 20 Einwohnern, gab Heilmeier zu bedenken. Da gehe es auch um die Sicherheit von Menschen, die dort unterwegs seien, etwa bei der Waldarbeit, sagte Grundner dazu. Von Safaris in Afrika kenne er bessere Mobilfunkversorgung, meinte Vize-Bürgermeister Ludwig Rudolf (CSU). Die Investition sei es wert, „dass wir den Standard von Tansania oder Kenia erreichen“.

Beim Breitbandausbau geht es um die Schließung der „grauen Flecken“ mit einer Bandbreite schlechter als 100 Megabit pro Sekunde. „Wir haben in der Innenstadt teilweise schlechtere Abdeckung als draußen“, erklärte Grundner. In der südlichen Stadthälfte plane nun die Telekom einen eigenwirtschaftlichen Ausbau, im Norden nicht, erläuterte Ingenieur Josef Ledermann.

Für den unversorgten Teil könne die Kommune im Betreibermodell selbst tätig werden, beschrieb der Fachmann. Die Stadt baut das Netz und sucht dann einen Betreiber. Das könnten dann auch die Stadtwerke sein, so Ledermann. Das angestrebte Bundesförderprogramm sei im Oktober unangekündigt binnen eines Wochenendes gestrichen worden.

Nun bleibe als Alternative das bayerische Gigabit-Programm. Hier kann Dorfen 90 Prozent Förderung beantragen, gedeckelt bei sechs Millionen Euro. Bezuschusst werden laut Ledermann 5000 Euro je Adresse. Anzuschließen sind etwa 2000 Häuser.

„Entscheidend ist, was andere Telekommunikationsanbieter sagen“, erklärte Ingenieur Ledermann. Es könne durchaus sein, dass ein Unternehmen auch im nördlichen Bereich das Glasfasernetz ausbauen will. Warum die Telekom gerade im Süden tätig wird und im Rest nicht, sei für ihn nicht transparent.