Ganz nah bei Claudia Koreck: Ein besonderes Konzert in Algasing

Von: Fabian Holzner

Volles Haus: Die Fans strömten am Samstag zu Claudia Koreck in Algasing. Ein paar Bewohner enterten die Bühne, auf der Korecks Sohn Timi Graewert (l.) eine gute Figur machte. © Gerald Huber

Rund um das Konzert von Claudia Koreck in Algasing kommt es zu bewegenden Begegnungen. Schon am Nachmittag wird das deutlich, einige Bewohner helfen beim Bühnenaufbau.

Dorfen – Raum für besondere Begegnungen bietet die Kulturreihe im Wohnheim für behinderte Menschen in Algasing. Künstler treffen auf Bewohner, Musikfans auf einen besonderen sozialen Rahmen – und im Fall von Claudia Koreck gab es am Samstag ein wichtiges Wiedersehen. Am Abend strömte das Publikum zur Königin des Bayern-Pop, am Nachmittag halfen ihr Bewohner beim Aufbau. Und einen alten Bekannten besuchte die berühmte Musikerin quasi zuhause.

Ihr früherer Keyboard-Lehrer Peter Seidl lebt nun in dem Wohnheim. Die Krankheit Chorea Huntington zerstört sein Nervensystem und er ist auf ständige Betreuung angewiesen. Im Rollstuhl wird er in den Konzertraum geschoben. Den Soundcheck erlebt er in der ersten Reihe.

„Peter war ein superguter Lehrer, er hat mich, als ich ungefähr zwölf war, für einige Jahre am Keyboard unterrichtet“, erzählt die aus Traunstein stammende Musikerin. „Er war immer ein positiver Mensch.“

Beim Soundcheck traf Claudia Koreck auf ihren früheren Keyboardlehrer Peter Seidl (l.). Die Bewohner Alex Rupp (M.) und Gerhard Fischer (r.) halfen beim Bühnenaufbau. © Fabian Holzner

Wann immer Koreck in der Nähe ist, besucht Seidl die Auftritte seiner einstigen Schülerin. „Das tut ihm sehr gut, sagen seine Betreuer. Das sieht man auch und es ist schön, dass ich ihm da noch eine Freude machen kann. Ich stell’ mir die Krankheit schwierig vor, wenn man alles mitbekommt, aber der Körper nicht mehr reagiert“, sagt Koreck.

Ihr Konzert stand tags zuvor noch auf der Kippe. Ihr Ehemann und musikalischer Begleiter Gunnar Graewert war erkrankt. Beeindruckend stimmgewaltiger Ersatz war schnell mit dem zwölfjährigen Timi Graewert gefunden, ihrem gemeinsamen Sohn. „Mein Sohn hat eine wahnsinnige Auffassungsgabe. Ich war selber überrascht, wie schnell er sich die Songs so draufschaffen kann und sich das zutraut“, sagt die Mama stolz. Und so konnte sie eine Absage noch verhindern.

Das freute auch Gerhard Fischer. Er wohnt bei den Barmherzigen Brüdern in Algasing und ist ein echtes Original. Mit seinen Mitbewohnern und Arbeitskollegen hilft er der Musikerin beim Bühnenaufbau. Dazu liefert Fischer trockene Kommentare. Koreck erklärt ihm, wie alt ihre Gitarren-Effektpedale sind, und er gibt ihr den Rat, sich einen neuen Tourbus zuzulegen.

Fischer und viele andere in Algasing sind glücklich über die Veranstaltungsreihe, die über das ganze Frühjahr fast ein Dutzend Künstler ins abgelegene Algasing holt. „Wenn die Leute gewohnt sind, dass sich immer was rührt und dann plötzlich Stillstand ist, werden sie krank“, sagt Fischer. Schließlich waren Veranstaltungen wie der Christkindlmarkt oder das überregional bekannte Bikertreffen wiederkehrende Highlights. Mit Corona entstand aber eine Lücke im Jahreskalender der Bewohner.

Geschäftsführer Ary Witte und der mit ihm befreundete Münchner Musikmanager Geri Huber hatten dann die Idee zu „Kultur in Algasing“. Es geht auch um den inklusiven Gedanken. „Wir nutzen unsere Räumlichkeiten, um Menschen zusammenzubringen. Das Publikum heute Abend wird bunt gemischt sein“, erzählt Gerhard Blenninger, der als Heilerziehungspfleger sein Bühnenteam leitet. Fast alle Mitarbeiter, ob an der Garderobe, Kasse oder beim Getränkeausschank sind Bewohner oder ambulant Betreute.