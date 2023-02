Gebensbacher machen wieder Theater

Von: Wolfgang Krzizok

Wollen die Leute zum Lachen bringen (hinten, v. l.): Andreas Aigner, Christian Purainer, Hans Bachmayer, Albert Kronseder, Christian Haindl, Daniel Huber, Markus Liebl, Maxi Purainer, Werner Aigner sowie (vorne, v. l.) Regina Stein, Julia Aigner, Markus Aigner, Hildegard Holzinger, Heidi Leipfinger und Anna Aigner. © Verein

Das unterhaltsame Theaterstück „Der Engelkreuzer“ erlebt eine Neuauflage im Theatersaal des Gebensbacher Vereinsheims.

Gebensbach – Da aufgrund der Pandemie das Stück im Jahr 2020 nur zweimal zur Aufführung gekommen war, haben sich die Verantwortlichen dazu entschlossen, die lustige Dorfgeschichte in drei Akten nochmals zu zeigen. Eine neue Bühne und ein erweitertes Bühnenbild erwartet die Besucher.

Der alte Lebenskünstler Christoph bestreitet mehr recht als schlecht in einem kleinen Bergdorf mit diversen Hilfsdiensten sein Dasein. Sein einziger Besitz ist ein angeblich wundertätiger Talisman, eben der Engelkreuzer. Gegen eine bescheidene Gebühr leiht er ihn auch gerne aus. Und damit das Geschäft floriert, hat er immer mehrere Engelkreuzer zur Hand. Doch eines Tages fliegt der Schwindel auf, und die erbosten Dorfbewohner jagen ihn davon.

Die Komödie von Ridi Walfried in drei Akten zeigen die Gebensbacher am Samstag, 4. März, um 20 Uhr, am Sonntag, 5. März, um 14 Uhr, am Freitag, 10. März, um 20 Uhr und am Samstag, 11. März, um 20 Uhr im Gebensbacher Vereinsheim.

In den Hauptrollen sind Andreas Aigner, Markus Liebl und Markus Aigner zu sehen. Regie führt Christian Purainer. Kartenvorbestellungen sind ab sofort bei Jakob Mooshofer – immer Montag bis Freitag von 16 bis 19 Uhr – unter Tel. (0 87 42) 83 14 möglich.