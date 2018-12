Geburt des Wunschkinds dauert zehn Jahre

Es war ein langes und schwieriges Unterfangen, doch jetzt hat Dorfen seinen Bau- und Gartenmarkt. Im Gewerbegebiet Dorfen-Südwest direkt an der A 94 hat die Jos. Schneider GmbH aus Grabenstätt im Chiemgau einen Hagebaumarkt eröffnet.

Dorfen – Es ist der 14. Markt, den das mittelständische Unternehmen im südostbayerischen Raum sowie in Kufstein betreibt. „Es ist ein sehr, sehr glücklicher Tag für mich“, sagte Geschäftsführer Max Schneider bei der Eröffnungsfeier vor rund 200 geladenen Gästen.

+ Beim Rundgang durch den Markt zeigte Unternehmer Max Schneider (4. v. l.) Bürgermeister Heinz Grundner (l.), Dorfener Stadträten und den geladenen Gästen das Angebot. © Anton Renner In seiner Festansprache hob Schneider vor allem Bürgermeister Heinz Grundner hervor. Der Dorfener Stadtchef habe sein Unternehmen „immer unterstützt“ und sei seit 2008 den von der Regierung von Oberbayern aufgebauten „permanenten Widerstand“ gegen den Standort für einen Baumarkt stets angegangen. „Der Dorfener Hagebaumarkt ist mit ein großes Verdienst von Bürgermeister Grundner, der uns in schwierigen Jahren stets den Rücken gegenüber der Regierung von Oberbayern gestärkt und auch in persönlichen Gesprächen stets hilfreich war“, sagte Schneider. Eigens hervorgehoben hat der Unternehmenschef auch die Investoren Manfred Singer und Georg Scharl, „ohne deren Initiative es das Gewerbegebiet direkt an der Autobahn nicht geben würde“.

21 000 Quadratmeter umfasst das Grundstück des Marktes, der eine Verkaufsfläche von 5500 Quadratmeter hat. In nur acht Monaten Bauzeit ist der Baumarkt mit Gartencenter, Ausstellungsfläche, Baustofflager und großzügigem Warenanlieferungslager erstellt worden.

Laut Schneider hat sein Unternehmen „größten Wert auf ökologische Bauweise gelegt“. So habe man durch eine 750-kV-Photovoltaikanlage eine eigene Stromversorgung, die nicht nur den Eigenstrom erzeuge, sondern auch Strom ins öffentliche Netz einspeisen könne. Die Beleuchtung des Marktes erfolge durch modernste, stromsparende LED-Technik.

Dass es im Sommer nicht zu heiß wird, dafür sorgt eine CO2-freie Kühlung (durch Verdunstung wird der Luft Wärme entzogen). Zusätzlich sind Antiwärme-Stauventilatoren im Einsatz. Mit Wärme wird der Markt durch ein von den Stadtwerken Dorfen errichtetes Blockheizkraftwerk versorgt.

Das vom Gartencenter benötigte Wasser wird nicht aus der öffentlichen Wasserversorgung entnommen, sondern über Regenwasser sichergestellt, das in einer 50 000-Liter-Zisterne gesammelt wird. Für die Kunden stehen zwei E-Ladestationen für Autos und E-Bikes zur Verfügung.

Mehr als 35 000 Artikel werden im Dorfener Hagebaumarkt angeboten. „Das Sortiment umfasst alles, was Verbraucher von einem modernen Baumarkt erwarten“, sagte Schneider. Bereits jetzt werden im Markt 30 Mitarbeiter und fünf Azubis beschäftigt, die alle aus Dorfen und der näheren Umgebung stammen. Schneider versprach, je nach dem geschäftlichen Erfolg des Marktes, die Anzahl der Mitarbeiter auf 40 oder 50 zu erhöhen. Im Markt gibt es auch ein eigenes Bistro, das von der St. Wolfganger Bäckerei Gruber betrieben wird.

Stadtchef Grunder sprach in seinem Grußwort von einem „freudigen und festlichen Ereignis“. Er freue sich, dass er „in der Kleinstadt im Isental als Erster Bürgermeister“ Verantwortung tragen dürfe, und „dass sich im gewerblichen Bereich unsere Stadt, unsere Region entsprechend entwickelt“.

Auch Grundner kritisierte die Regierung von Oberbayern, die „mit ständigen Verzögerungen und Restriktionen“ zehn Jahre einen Bau- und Gartenmarkt in Dorfen verhindert habe. „Zahlreiche, ja unzählige Gespräche“ seien notwendig gewesen, „um die Überzeugung nach München zu tragen, dass ein solches Projekt nicht nur für die Stadt Dorfen, sondern auch für die gesamte Region des östlichen Landkreises Erding, aber auch für den benachbarten Kreis Mühldorf befruchtend und sinnvoll ist“. Erst in einem Gespräch zwischen ihm, Grundner, und dem damaligen Finanz- und Heimatminister Markus Söder sei der Durchbruch gelungen. „Von da an kam Bewegung ins Spiel.“

Grundner dankte Unternehmer Schneider dafür, dass er „dem Standort Dorfen die Treue gehalten hat. Das ist nicht selbstverständlich“. Andere Investoren hätten längst die Segel gestrichen, und seien auf andere Kommunen entlang der A 94 ausgewichen, so Grundner. Der Stadtchef zeigte sich überzeugt, dass die Standortwahl sowohl für den Hagebaumarkt, als auch für die Kaufkraft Dorfens gut sei. Schließlich lebten im Einzugsgebiet nahezu 40 000 Menschen. Grundner ist zudem zuversichtlich, dass vom Hagebaumarkt „eine Signalwirkung“ ausgehen werde und sich „weitere Betriebe in Dorfen ansiedeln“. Der Entwicklung des Gewerbestandortes Dorfen „sehe ich zuversichtlich entgegen“, so Grundner.

Auch Unternehmer Schneider zeigte sich überzeugt: „Dorfen wird sich in den nächsten Jahren gerade nach der Eröffnung der A 94 sehr, sehr positiv entwickeln.“ An die Stadträte gerichtet sagte Schneider, es müsse weiterer Handel zugelassen werden. „Die Vergrößerung der Stadt wird kommen. In einigen Jahres sieht hier vieles anders aus. Es ist sicher besser, die Stadt gestaltet diese Veränderungen, die jetzt auf sie zukommen, als dass sie versucht, sie zu verhindern, oder nur zu dulden.“