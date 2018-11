Gefährliches Nadelöhr

Der Durchgang durch das Wesner Tor soll sicherer werden. Vor allem für Fußgänger, Eltern mit Kinderwägen und Menschen mit Handicap. Einen entsprechenden Antrag hat die Grünen-Fraktion im Dorfener Stadtrat gestellt.

Dorfen – Hintergrund: Das frühere Kaufhaus Schmederer neben dem Tor, in dem zuletzt das Gruber-Outlet untergebracht war, steht zum Verkauf. Es wird saniert oder sogar abgerissen werden. Die Verkehrssituation am Wesner Tor ist gefährlich. Im Tor befindet sich nur ein sehr schmaler, teils nur etwa 30 Zentimeter breiter Gehbereich links und rechts neben der Fahrbahn. Fährt ein Fahrzeug durch, müssen Fußgänger oft in der Tormitte in einer engen Ausbuchtung abwarten, bis der Weg wieder frei ist.

Barrierefrei ist das Tor auch nicht. Rollstuhlfahrer können nur auf der Straße durch das Tor gelangen. Das gleiche gilt für Menschen mit Rollator oder Kinderwagen sowie für Radler. Selbst für Autofahrer ist die schmale Durchfahrt problematisch. Immer wieder streifen breitere Fahrzeuge mit den Reifen die Begrenzungssteine. Sind Fußgänger im Tor, wirkt das auf diese nicht selten bedrohlich.

Klar ist mittlerweile, dass sich im Bereich des am Tor angrenzenden, ehemaligen Kaufhauses Schmederer bauliche Veränderungen ergeben werden. Das Gebäude muss zumindest saniert werden. Auch über einen Abriss wird spekuliert.

GAL-Fraktionssprecherin Ursula Frank-Mayer sieht im Verkauf des Gebäudes „eine einmalige Chance“. Die Stadt solle unbedingt versuchen, einen Durchgang, ähnlich wie am Unteren (Altöttinger) Tor zu realisieren. Dort wurde im Zuge einer Baumaßnahme am angrenzenden Haus neben dem Tor ein Durchgang für nicht motorisierten Verkehr geschaffen. Da sich das Schmederer-Gebäude im Sanierungsgebiet befindet, könnte die Stadt wegen des geplanten Verkaufes sogar ein bedingtes Vorkaufsrecht für die Schaffung eines Durchgangs ausüben, schlägt Frank-Mayer vor.

Die Rathausverwaltung solle die rechtlichen und baulichen Voraussetzungen für einen Durchgang am Wesner Tor prüfen und in Verhandlungen mit den Eigentümern beziehungsweise möglichen Käufern treten, beantragen die Grünen. Für Planung, Grunderwerb und die Realisierung des Durchgangs im ersten Schritt sollen dazu im Haushalt für nächstes Jahr 300 000 Euro bereitsgestellt werden. Über den Antrag wird bei den Haushaltsberatungen abgestimmt.