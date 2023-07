Die Familie, die mit den Augen hört

In Gebärdensprache unterhalten sich Jens, Melvin, Sandra und Lara Egge zuhause in ihrer Küche in Hampersdorf.

Von Alexandra Anderka schließen

Sandra und Jens Egge sind gehörlos, ihre Kinder nicht, alle zusammen erzählen aus ihrem Alltag.

Dorfen – „Das bin ich, mit meiner Mama in Brasilien“, erklärt Sandra Egge in langgezogenen Worten und deutet auf ein Foto der Bildergalerie im Treppenhaus. „Mama schreit wieder so“, befindet Tochter Lara (18) zu ihrem Bruder Melvin gerichtet und grinst. „Ja, Mama rafft es mal wieder nicht“, gibt ihr der 16-Jährige Recht. Familie Egge ist also eine (fast) ganz normale Familie, die Eltern sind peinlich, die Geschwister verbünden sich.

Sandra Egge spricht tatsächlich etwas lauter, für Ungeübte ist sie schwer zu verstehen, ihr Gesicht ist voller Mimik, ihre Augen leuchten und ihre Hände gestikulieren vor dem schlanken Körper. Die 50-Jährige ist von Geburt an taub, genauso wie ihr Mann Jens (51). Gemeinsam mit ihren Kindern Lara und Melvin leben sie in einem neu gebauten Haus in Hampersdorf.

Die Geschwister können beide hören, wofür die Eltern sehr dankbar sind, wie die Mutter in Gebärdensprache sagt, die Tochter Lara übersetzt. Obwohl sie nicht mit ihrer Gehörlosigkeit hadere, „ist es für die Zukunft der Kinder besser, wenn sie hören können“, befindet die Mutter, sie sei aber auch glücklich darüber, dass die Kinder die Gebärdensprache beherrschen. „Ich bin sehr froh, wie sich alles entwickelt hat“, sagt die 50-Jährige und schaut dabei lächelnd ihren Mann an.

Zeichnen und zeigen

Sandra Egge wird 1972 in Sao Paulo geboren. Ihre Eltern sind beide deutsche Auswanderer. Die ersten 19 Jahre wächst sie in Brasilien ausschließlich in der hörenden Welt auf. Die Mutter tut alles, um ihre Tochter zu unterstützen. Sie reist nach Deutschland und macht sich über die Gebärdensprache schlau, die damals allerdings umstritten ist. Also kehrt sie zurück nach Brasilien und lehrt ihrer Tochter mit Zeichen, Zeigen und Bildern Schritt für Schritt die portugiesische Sprache, die das Mädchen schnell bei anderen Leuten von den Lippen ablesen kann. Sie geht zu einer Logopädin und bekommt in der Schule Nachhilfe. Sandra besucht eine Waldorfschule für Hörende und macht dort Abitur.

+ Kindheit in Brasilien: Sandra Egge mit ihrer Mutter. © Anderka

Bis zur Pubertät habe sie keinerlei Probleme gehabt, erinnert sich die fröhliche Frau, doch dann hätten sich unter den Jugendlichen Cliquen gebildet und da sei sie dann „aus der Kommunikation rausgerutscht“. Denn die Verständigung zu zweit klappe problemlos, in einer größeren Gruppe hingegen gebe es bis heute große Schwierigkeiten.

Brasilien befindet sich Anfang der 1990er Jahre in einer Wirtschaftskrise. Um ihrer gehörlosen Tochter bessere Chancen zu ermöglichen, schicken ihre Eltern die 19-Jährige nach Deutschland in ein Internat für Gehörlose.

Da gibt es den ersten Schock: Sandra merkt, dass sie als einzige nicht gebärden kann. Kein Deutsch, kein Englisch, kein Gebärden und das in einem fremden Land.

Ein Leben in zwei Welten

„Man merkt meiner Frau an, dass sie komplett in der hörenden Welt aufgewachsen ist, das hat sie zu dieser besonderen und starken Frau werden lassen“, wirft Jens Egge ein. Seine Frau lächelt berührt, es steigen ihr Tränen in die Augen, ehe sie sich wieder zu ihrer Tochter dreht und weiter erzählt: Da die deutsche Sprache viel schwerer von den Lippen abzulesen ist wie Portugiesisch, stürzt sie sich auf die Gebärdensprache, die sie innerhalb von vier Monaten beherrscht. Erst dann lernt sie Deutsch.

Ihr Abitur aus Brasilien wird in Deutschland nur als Mittlere Reife anerkannt, also besucht sie in Essen eine FOS für Gehörlose, wo sie auf Jens, ihren späteren Ehemann trifft. Der ist, ganz im Gegensatz zu Sandra, in der Welt der Gehörlosen aufgewachsen und perfekt im Gebärden. Er erinnert sich an die ersten Begegnungen 1996: „Sandra hatte eine für mich völlig übertrieben Lautsprache und sehr viel Mimik. Ich war da eiskalt und habe nur in der Gebärdensprache mit ihr kommuniziert.“ Seine Ehefrau grinst, denn seiner Begeisterung für sie scheint das keinen Abbruch getan zu haben.

Die beiden werden ein Paar, sie heiraten 2002 standesamtlich in München, der Heimat von Jens, wo sie zu der Zeit auch wohnen. Dort blüht Sandra auf, sie liebt die Landschaft und die Berge. Sie schließt sich einem Verein für Gehörlose an und findet immer mehr Freunde, mit denen sie noch bis heute Kontakt pflegt. „Mama fühlt sich in der Gehörlosenwelt am wohlsten“, weiß auch Tochter Lara. 2003 folgt die kirchliche Hochzeit in Sao Paulo in Brasilien.

Sandra arbeitet bis zur Geburt von Lara als Bauzeichnerin, Jens ist Systemadministrator. 2004 kommt das ersehnte Kind zur Welt. Die Eltern seien zuversichtlich gewesen, dass ihre Kinder hören würden, denn bei beiden ist die Gehörlosigkeit nicht vererbt. Sandras sieben Jahre jüngere Schwester ist hörend.

Bei der 50-Jährigen vermuteten die Eltern einen Sauerstoffmangel bei der Geburt, aber das sei nicht belegt. Dennoch macht Sandra einen Test, als sie im sechsten Monat schwanger ist. Sie legt eine Spieluhr auf ihren Bauch und zieht die Musik auf, daraufhin habe sich Lara „wie wild bewegt“. Bei der Geburt geht alles gut, Jens ist dabei und lässt einen „Kampfschrei“ los, als er seine Tochter erblickt. Diese zuckt zusammen und da steht auch für ihn fest: Das Kind hört.

+ Hochzeit in Sao Paulo 2003: Sandra und Jens Egge. © Anderka

Die Eltern machen sich viele Gedanken, wie sie ihre Tochter großziehen sollen – bilingual, also mit Gebärden- und Lautsprache, auf Portugiesisch oder Deutsch? Sie informieren sich und entschließen sich, den Kindern die Gebärdensprache beizubringen. Deutsch lernen sie mit „Frau Bille, die einmal die Woche zu uns kam, in der Kinderkrippe, im Kindergarten über Radio und Fernsehen“, erzählt Tochter Lara.

Wie die Familienmitglieder miteinander kommunizieren ist situationsabhängig: Je nachdem, wer anwesend ist, wird gebärdet oder gesprochen. „Mit Mama und Papa unterhalten wir uns nur in Gebärdensprache, auch weil es schneller geht, da wird viel komprimiert. Melvin und ich sprechen ganz normal, wenn wir alleine sind“, sagt Lara.

Die beiden Kinder wachsen in zwei Kulturen auf, in die der Hörenden und der Gehörlosen. Sie sind in beiden zuhause, bestätigen die Geschwister. Doch Lara fühlt sich am allerwohlsten bei den Codas, also bei hörenden Kindern gehörloser Eltern.

2007 folgt Sohn Melvin, auch er kann hören. Die Egges haben sich in Großhadern gut eingelebt, sind gut vernetzt und genießen ihr Leben als (fast) ganz normale Familie.

+ Unter anderen Codas fühlt sich Lara Egge (vorne, 4. v. l.) am wohlsten. © Privat

Doch dann trifft das Ehepaar ein schwerer Schicksalsschlag: Sandra ist zum dritten Mal schwanger und bringt 2010 Tochter Selma zur Welt. Doch das Glück währt nicht lange. Im Alter von nur zwei Monaten stirbt das Baby am Plötzlichen Kindstot. Für die Eltern bricht eine Welt zusammen. Sandra erinnert sich: „Das war eine schwere Zeit, aber irgendwann haben Jens und ich angefangen, uns auf die beiden größeren Kinder zu konzentrieren. Wir haben uns darauf fokussiert, Lara und Melvin glücklich zu machen und nach vorne zu schauen. Dann ging es wieder bergauf. Aber Selma wird immer in unseren Herzen bleiben.“

CODA: Children of Deaf Adults Coda steht für Children of Deaf Adults. Coda bezeichnet die Identität von Kindern gehörloser Erwachsener. Es sind also Kinder, deren Eltern gehörlos , spätertaub oder schwerhörig sind oder die zumindest einen hörgeschädigten Elternteil haben. Etwa 90 Prozent der gehörlosen Eltern bekommen hörende Kinder. Demnach sind nur circa zehn Prozent der Kinder gehörloser Eltern ebenfalls gehörlos. Man unterscheidet Codas: Children of Deaf Adults (erwachsene Kinder) und Kodas: Kids of Deaf Adults (0-17 Jahre). Der Unterschied liegt also im Alter der Person. Maßgeblich prägend für das Coda/Koda- Dasein ist, dass die hörenden Kinder von gehörlosen Eltern in zwei unterschiedlichen Kulturen und mit zwei unterschiedlichen Sprachen aufwachsen. In ihren Familien und den Gehörlosengemeinschaften wird Gebärdensprache verwendet. Diese bringt eigene soziale und kulturelle Normen mit sich, die sich von der hörenden Welt stark unterscheiden. Hörende Kinder haben aufgrund ihres direkten Umfeldes (durch Verwandte, Bekannte, Kindertagesstätte, Nachbarn und Medien) auch Kontakt und Zugang zur Lautsprache. Durch die Sozialisation innerhalb von zwei Sprachen und Kulturen haben Codas die Möglichkeit, sich zwei Kulturkreisen zugehörig zu fühlen. Codas wachsen in einer bilingualen Situation auf. Das bedeutet allerdings nicht, dass sie beide Sprachen akzeptieren, erlernen und benutzen. Mit den unterschiedlichen Kulturen müssen sie trotzdem klarkommen.

2017 ist die Familie nach Hampersdorf gezogen, wo sie sich ein gemütliches Eigenheim gebaut haben. Sandra arbeitet mittlerweile als Sachbearbeiterin bei der Polizei. Sie pendelt jeden Tag nach München. Melvin und Lara sind zu sympathischen, selbstbewussten und selbstständigen jungen Menschen herangewachsen. „Wir wurden zwangsläufig selbstständig“, erklärt Lara. „Obwohl unsere Eltern versucht haben, so wenig wie möglich auf uns zurückzugreifen, habe ich immer wieder Telefonate geführt, die Kinder sonst so nicht führen würden. Wir haben früh Verantwortung übernehmen müssen und sind uns schneller der Probleme und Herausforderungen bewusst geworden. Wir konnten nicht Kleinigkeiten auf unsere Eltern schieben.“ Auf der einen Seite habe sie das stark gemacht, auf der anderen Seite sei dadurch aber auch ein Stück Kindheit verloren gegangen. „Unsere Kinderwelt bestand schnell nicht mehr nur aus Blümchen.“ Deshalb seien Kodas auch anders als andere Kinder.

Mutter Sandra bestätigt das und sagt: „Als Lara in der zweiten Klasse war, hat mich der Lehrer reinbestellt. Ihm war aufgefallen, dass Lara anders ist als die anderen Kinder.“ So habe sie sich, wenn ein Kind hinter ihr sprach, immer zu dem umgedreht, Augenkontakt gesucht. „Das ist in unserer Welt ganz wichtig. So sind wir sozialisiert. Wir suchen auch mehr Körperkontakt. Beispielsweise, wenn uns unsere Eltern den Rücken zudrehen und wir sie darauf aufmerksam machen wollen, dass wir mit ihnen kommunizieren möchten,“ erklärt die heute 18-Jährige.

Hörende geben zu schnell auf

Deshalb sei Lara als Kind samstags immer sehr gerne zu den Gruppentreffen der Kodas in München gegangen und mache das auch heute noch. „Da blühe ich auf, da fühle ich mich total verstanden. Ich kann das nur schwer erklären, aber dort sprechen alle in der gleichen Art und Weise. Ich spüre da sehr viel Wärme. Zur Begrüßung umarmen wir uns alle direkt. In meiner anderen Welt ist das nicht üblich, die ist distanzierter“, erklärt Lara, obgleich sie betont, dass sie sich dort auch wohlfühle.

Vater Jens kann die Gefühlslage seiner Tochter sehr gut nachvollziehen. Er selbst habe auch erlebt, dass Hörende sich schwer tun im Umgang mit Gehörlosen: „Sie geben oft sehr schnell auf, wenn sie uns nicht verstehen.“ Er fühle sich dann ausgegrenzt. Grundsätzlich hätten sie aber wenig Schwierigkeiten im Alltag, beschwichtigt seine Frau. Auch die Freunde der Kinder hätten keinerlei Berührungsängste, was die Kinder bestätigen. Das Smartphone mit hilfreichen Apps wie WhatsApp seien ein Segen für sie. So käme sie auch im Supermarkt gut zurecht. Wenn Sandra und Jens alleine zuhause sind, machen sich Besucher über eine Klingel bemerkbar, die zusätzlich in der Küche blinkt, auch der Wecker am Morgen gibt Leuchtzeichen ab.

Viel Mimik, viel Gestik

Melvin hat heuer die Mittlere Reife an der Realschule in Taufkirchen absolviert, jetzt möchte er auf die FOS nach Erding, wo seine Schwester heuer das Fachabitur gemacht hat. Sie beginnt im Herbst eine Ausbildung zur Pflegefachkraft. „Wir Codas haben alle irgendwie ein Helfersyndrom. Viele landen in einem sozialen Beruf“, sagt sie lachend.

Wenn die Familie am Esstisch zusammensitzt, wird viel gestikuliert. Wie in anderen Familien auch fühlt sich – gerade in Stresssituationen – das eine oder andere Familienmitglied außen vor. Dann kommt es auch mal zum Streit. „Bei uns geht es – im Unterschied zu anderen Familien – nicht so sehr um Kleinigkeiten, wenn wir streiten, sondern mehr um Kommunikationsschwierigkeiten. Und dann wird Papa schon mal laut“, erzählt Lara und ihr Bruder ergänzt grinsend: „Aber nicht, weil er es nicht merkt.“