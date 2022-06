Aktion „Brückentage“: Geld zurück beim Einkauf in Dorfen

Von: Timo Aichele

Teilen

Die erste Ziehung mit (v. l.) den Geschäftsleuten Stefan Tremmel und Alfred Blüml sowie Reporterin Michaele Heske als Glücksfee. © Birgit Lang

Umleitungen und Staus wegen B15-Baustelle: Mit der Gewinnspielaktion „Brückentage“ will der Förderkreis Dorfen Kunden in die Innenstadt locken.

Dorfen – Wegen Pandemie, Inflation und des aktuellen Brückenbaus an der B 15 müssen die Geschäfte in der Dorfener Innenstadt eine Durststrecke überbrücken. Deshalb will der Förderkreis Dorfen nun mit einem Gewinnspiel zum Kauf in der City animieren. „Brückentage“ heißt die Aktion, bei der die Käufer in den kommenden Monaten ihre Rechnung einreichen können und mit viel Glück den Wert ihres Einkaufs zurück bekommen.

„Es lohnt sich also nach Dorfen zu fahren – trotz Baustelle und Stau“, wirbt Stefan Tremmel, Vorsitzender des Vereins und Geschäftsführer des Elektrofachmarkts Heuschneider. Verlost werden jeden Monat bis zu 1500 Euro unter allen eingereichten Kassenbons aus Förderkreis-Mitglieder-Geschäften, solange die Bauarbeiten und Umleitungen den Weg in die City erschweren. Beim Eisenwarengeschäft „Josef Ziegler – Zum Pollin“ am Unteren Markt steht eine große Box. Auch die Einsendung eines Scans der Belege per E-Mail an gewinnspiel@foerderkreis -dorfen.de ist möglich.

Die erste Ziehung fand unlängst statt. Fortuna war einem Kunden von Haushaltswaren Gröschl besonders hold: Gleich 600 Euro bekommt der Gewinner zurückerstattet. Auch Käufer vom Schuhhaus Schmid, der Gärtnerei Gauster sowie etlichen anderen Dorfener Läden gingen nicht leer aus. „5,90 Euro für Brot und Brötchen von Martins Backstube war die niedrigste Rechnung, die wir auszahlen, da runden wir natürlich auf zehn Euro auf“, so Tremmel. Freilich könnten auch Gastronomierechnungen von einem der vielen Dorfener Restaurants eingereicht werden.

Insgesamt hat der Förderkreis 150 Mitglieder. „Wir haben eine tolle Geschäftsstruktur in Dorfen“, meint Tremmel. Auch hätten die Händler mittlerweile Web-Shops. „Online-Händler sind nicht schneller bei der Warenlieferung, hinzu kommen guter Service und beste Beratung vor Ort – vom Verpackungsmüll durch den Versandhandel will ich gar nicht erst reden.“