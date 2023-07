Gemischte Reaktionen auf „Gefahrenkarte“ von Dorfener Elterninitiative

Von Michaele Heske schließen

Weder Ampel noch Zebrastreifen: Das Staatliche Bauamt sieht derzeit keinen Bedarf. Die Stadt will vermehrt Schulweghelfer einsetzen und am Herzoggraben ein Tempolimit einführen.

Dorfen – Viele Autos, großer Zeitdruck und hektischer Verkehr: Es wird in Dorfen immer schwieriger, sicher ans Ziel zu kommen. Das Aktionsbündnis Schulweg- und Fußgängersicherheit, eine Initiative der Elternvertreter aller Schulen, hatte deshalb im Mai Bürgermeister Heinz Grundner eine so genannte „Gefahrenkarte“ übergeben. Bis zum Schuljahresende, so forderten sie, müsse die Stadt für mehr Verkehrssicherheit sorgen. Dies hat den Rathauschef nun bewegt, ein erstes Konzept vorzulegen. In der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses nahm er dazu Stellung.

„Wir sind auf einem guten Weg“, sagte Grundner und berichtete von auf einem konstruktiven Gespräche mit den Elternvertretern. Elf neuralgische Verkehrspunkte standen dabei auf der Agenda.

Etwa die gefährliche Stelle an der Staatsstraße zwischen Stadtpark und Martin’s Backstube, oder auch die Querung an der Isener Straße, auf Höhe von St. Sebastian. Dort werde es zu Beginn des kommenden Schuljahres zunächst eine Interimslösung geben, meinte Grundner. „Nach den Sommerferien werden Schulweghelfer eingesetzt.“

Es fehle an belastbarem Zahlenmaterial, um eine Ampel oder einen Zebrastreifen zu installieren, erklärte Grundner. „Nicht überall ist die Stadt der eigene Herr, sondern Bund und Land haben das Sagen.“ Eine Verkehrszählung im Jahr 2019 hatte ergeben, dass an beiden Stellen kein Handlungsbedarf bestehe, so die Einschätzung des Staatlichen Bauamts. Deshalb werde Anfang des kommenden Schuljahrs nochmals gezählt, wie viele Autos und Fußgänger tatsächlich diese Wege kreuzen. „Nach der Aufhebung der Brückensperrung hat sich der Verkehr wieder normalisiert, es ist deshalb möglich, das aktuelle Verkehrsaufkommen genau zu erheben.“

„Ein erster Schritt“, nahm Elternbeirat Claudius Siebert auf Nachfrage der Heimatzeitung dazu Stellung. „Schulweghelfer können den Weg aber nur morgens leiten, die Situation nach Schulschluss der Kinder bleibt unzureichend.“ Siebert ist Teil des Aktionsbündnisses und selbst Schulweghelfer. „Wir brauche dringend noch mehr Unterstützung“, wirbt er um weitere ehrenamtliche Schutzengel zur Morgenzeit. „Wenn Sie es irgendwie einrichten können, ab und an den Schulweg zu sichern, melden Sie sich bitte schnellstmöglich bei uns.“

27 Schülerlotsen und 32 Schulweghelfer sicherten im vergangenen Schuljahr die Wege der gut 2000 Kinder und Jugendlichen in Dorfen. Vielleicht könne die Stadt hier regulierend eingreifen, schlug Martin Heilmeier (LDW) vor: „Wenn es bei diesem Job eine gewisse finanzielle Entschädigung gibt, ist es vielleicht leichter, mehr Helfer zu akquirieren.“

Gefahrenpotenzial birgt auch der Herzoggraben zwischen Wailtl und Kronseder. Der Plan: Hier sollen bald nur noch Anlieger fahren dürfen, auch werde es ein Tempolimit geben. „Das macht die Passage für Fußgänger und Radfahrer sicherer“, sagte Grundner. Zudem werde die Stadt zeitnah prüfen, ob ein Zebrastreifen zwischen Johannis-Café und Kirchentreppen installiert werden kann.

Die Passage durch das Wesener Tor bleibt allerdings ein unsicheres Nadelöhr und kann erst entschärft werden, wenn die Baustelle Mitte nächsten Jahres fertiggestellt ist. „Bis dahin wird die Situation für alle Verkehrsteilnehmer eher noch schwieriger“, bedauerte Grundner.

Ernst Giller ist Elternbeirat an der Grundschule Nord, deshalb liegt sein Augenmerk besonders an dem Verkehrsknoten vor dem Gymnasium und der Grund- und Mittelschule an der Josef-Martin-Bauer-Straße. „Hier gab es schon viele brenzlige Situationen“, bemängelte der SPD-Politiker. Auch da verspricht Grundner Abhilfe. Rote Markierungen sollen bei der Querung am Bernöder Weg an der Einmündung Dammerlberg und an der Einmündung der Brandstattgasse zur Innenstadt hin angebracht werden, um die Autofahrer für Fußgänger zu sensibilisieren. „Die Stadt nimmt das Thema Verkehrssicherheit für alle Dorfener in Angriff. Wir sind tatsächlich auf einem guten Weg“ freute sich Giller im Nachgang.