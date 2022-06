Ein umzäunter Acker als geschützter Brutplatz für den Kiebitz

Im Einsatz für den Kiebietz (v. l.): Projektbetreuerin Monika Graßl mit Martin Kurz, Thomas Huber sowie Landwirt und Jäger Josef Greimel. © Wildland-Stiftung

Der Kiebitz kann auf einem eingezäunten Acker seine Eier ausbrüten. Wildlansd-Stiftung sucht Paten für den gefährdeten Wiesenbrüter.

Dorfen – Die unvergleichliche Luftakrobatik und der laute „Kiewitt-kiewitt“-Ruf des Kiebitzes sind charakteristisch für das Isental. Noch um 1980 wurde von zahlreichen Brutpaaren in der Region berichtet. In den nachfolgenden Jahrzehnten wurde der Wiesenbrüter in unserer Landschaft vermehrt rar und ist heute zu einer wahren Besonderheit des Isentals geworden, berichtet die Wildland-Stiftung in einer Pressemitteilung. Für den Erhalt dieser Rarität bemühen sich im Dorfener Moos engagierte Landwirte, Eigentümer und Jäger sowie die Stiftung in dem Projekt Natur.Vielfalt.Isental mit Unterstützung des Landesbundes für Vogelschutz.

Heuer war die Arbeit von ersten Erfolgen gekrönt. Seit März war im Dorfener Moos ein Acker umgrenzt von einem weißen Weidezaun zu sehen. Das Gras und die Weidetiere fehlten jedoch. Bereits seit Jahren stellt dieser Acker einen beliebten Brutplatz für Kiebitzpaare dar. Hier wurden innerhalb einer Brutsaison bis zu fünf Erstgelege mit zusätzlichen Nachgelegen festgestellt. Landwirt und Jäger Josef Greimel baut dort schon über Jahre hinweg den Mais verspätet an, um die Nester zu schützen.

In den vergangenen Jahren wurden im Rahmen des Isental-Projekts zudem Wiesen extensiviert, neue Feuchtstrukturen angelegt und Gehölze zurückgedrängt, um dort den Lebensraum zu verbessern. Die Kiebitze fühlen sich im Umfeld des Ackers sichtlich wohl. Doch trotz der Bemühungen und der relativ hohen Gelegezahlen kam es kaum zum Bruterfolg.

Anfang 2022 entschied man sich daher mit der Umzäunung des Ackers einen neuen Versuch zu starten, um auch Räuber – wie Fuchs, Marder und Dachs – von den Gelegen fernzuhalten. Beim Auf- und Abbau sowie bei der Wartung war stets Teamarbeit angesagt. Dabei brachten sich Greimel, Thomas Huber, Ortsvorsitzender des Landesbundes für Vogelschutz, und Martin Kurz ein.

Da innerhalb des Zauns Schlupferfolge beobachtet wurden, soll der großflächige Zaun auch im kommenden Jahr wieder aufgestellt werden. Hier dankt Projektbetreuerin Graßl den Landwirten für die Rücksichtnahme bei der Bewirtschaftung sowie den Erholungssuchenden für die Beachtung der Betretungsregeln.

In der kommenden Brutsaison soll die Zusammenarbeit von Landwirten, Jägern, Vereinen, Ehrenamtlichen und der Projektbetreuung noch weiter ausgebaut werden. Für das Beobachten der Kiebitze sowie das Ausfindigmachen und Markieren der Nester außerhalb des Zauns werden für Frühjahr 2023 ehrenamtliche Kiebitz-Paten im Raum Dorfen und Lengdorf gesucht. Interessierte und Landwirte mit Kiebitz-Flächen werden gebeten, sich unter Tel. (01 60) 8 84 44 25 oder E-Mail monika.grassl@wildland -bayern.de zu melden.

Diese Schutzaktionen sind laut Projektbetreuerin Monika Graßl von Natur.Vielfalt. Isental extrem wichtig. Auf den bereits stark gefährdeten Wiesenbrüter komme in Zukunft noch mehr zu. Da Kiebitze mit bis zu 25 Jahren sehr alt werden und in den letzten Jahren kaum ein Reproduktionserfolg zu verzeichnen war, wird von Experten ein weiterer Einbruch der Population vorhergesagt. „Stirbt die alte Generation einmal weg, ist die jüngere Generation nur noch in deutlich geringerer Zahl vertreten. Für bodenbrütende Vogelarten ist es mittlerweile nicht mehr fünf vor zwölf, sondern eine Minute vor Zwölf Uhr“, erklärt Graßl.

Das zeige sich bereits bei anderen Wiesenbrüterarten, wie der Bekassine oder dem Großen Brachvogel. Diese sind ohne Brut nur noch vereinzelt als Durchzügler im Isental anzutreffen. Ohne unterstützende Maßnahmen werde sich die Kiebitz–Population nicht erholen. Ähnlich dem Großen Brachvogel würde ebenfalls der Kiebitz heimlich aus dem Isental verschwinden.

Um dem entgegenzuwirken, bemüht sich das Projekt Natur.Vielfalt.Isental zusammen mit Eigentümern, Landwirten und Jägern für den Erhalt und die Förderung der natürlichen Lebensräume und die Vielfalt entlang der Isen. In den vergangenen Jahren wurden so verschiedene Lebensräume aufgewertet, das Brutgeschehen beobachtet und Nester markiert, um bei der Bewirtschaftung ein Umfahren der Gelege leichter zu ermöglichen. red