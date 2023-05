Stellungnahme zum Meindl-Areal: „Gesundes Wohnen ist nicht möglich“

Von: Timo Aichele

Der neue Flächennutzungsplan für das Meindl-Areal: die gemischte Baufläche ist braun gekennzeichnet. © Stadt Dorfen

Der Lärmschutz ist eine große Herausforderung im Meindl-Areal. Um baurechtlich mehr Optionen zu haben, setzt die Stadt Dorfen auf die Ausweisung eines urbanem Mischgebiets.

Dorfen – Das Meindl-Areal regt die städteplanerische Fantasie an. Investor Robert Decker plant ein modernes Stadtviertel für 1000 Neubürger, in dem sich Wohnen, Gewerbe und Gastronomie ergänzen. Der Schallschutz und die Einhaltung der entsprechenden Grenzwerte sind aber eine Herausforderung. Schließlich liegt die Industriebrache direkt an der Bahn, das Tonwerk lockt Partyvolk an, und Nachbarn im Süden sind Produktionsstandorte, unter anderem Deckers Modulhaus-Fabrik Timber Homes. Städteplanerisch soll nun die Ausweisung eines urbanen Mischgebiets (MU) die Lösung bringen.

„Wir tragen bei dieser großen Entwicklung große Verantwortung“, mahnte Michaela Meister (SPD) in der Dorfener Stadtratssitzung. Martin Heilmeier (LDW) wurde deutlicher. „Ein Tanzlokal, eine Eventhalle und ein Wohngebiet, das kann nicht funktionieren“, kritisierte er. Die Musik sei dabei sogar das geringere Problem, vor allem der Verkehr mitten in der Nacht sei belastend, meinte Heilmeier. „Dort muss friedvolles Leben möglich sein“, forderte er. Auch wenn durch das MU höhere Grenzwerte möglich sind, „heilt das nicht alles“.

Ursprünglich war eine rechtliche Aufteilung des 14 Hektar großen Areals in Zonen mit Gewerbe und Wohnen geplant gewesen. „Unlösbare Konfliktpotenziale“ sieht hier die Untere Immissionsschutzbehörde im Landratsamt in ihrer Stellungnahme zum Flächennutzungsplan. „Nach jetzigem Stand ist auf der geplanten gemischten Baufläche gesundes Wohnen nicht möglich“, schreibt die Behörde.

Das liege sowohl am Bahnverkehr als auch an „diversen Freizeitaktivitäten“ sowie der Gastronomie. Die 2020 berechneten Pegel nachts am Studentenwohnheim hätten den Richtwert eines Mischgebiets (MI) um 14 dB(A) und damit um etwa das 30-Fache überschritten. „Die damalige Zustimmung der Behörde erfolgte alleine angesichts der zeitlich begrenzten Wohnnutzung“, schreibt das Landratsamt über das Wohnheim.

„Wir stellen das gesamte Gebiet als gemischte Baufläche dar“, beschrieb Bauamtsleiter Franz Wandinger den neuen Planungsansatz den Stadträten. Dann werde man die Immissionssituation neu bewerten müssen.

Die Stellungnahme der Unteren Immissionsschutzbehörde wurde den Teilnehmern am Architektenwettbewerb zugestellt, berichtete der Bauamtsleiter. Die Planer würden dann darauf reagieren und passende Lösungen anbieten. Jetzt, im Rahmen der Aufstellung des Flächennutzungsplans, sei es aber in dieser Detailtiefe aber noch zu früh.

Heilmeier wies auf die Immissionskonflikte hin: mit der Bahn im Norden und dem Gewerbe südlich der geplanten Wohnbebauung. Am dortigen DHL-Verteilzentrum beginne der Lieferverkehr bereits um 5 Uhr, meinte Heilmeier. „Wir müssen überlegen, wie wir da einen Puffer schaffen“, folgerte der LDW-Stadtrat.

Darüber sei im Preisrichtergremium, dem auch Stadträte angehören, schon ausführlich diskutiert worden, sagte Vize-Bürgermeister Ludwig Rudolf (CSU). Die Diskussion gehe in Richtung einer Tiefgarage. „Das ist eingetütet“, zeigte er sich überzeugt

Laut Wandinger ist einem einem herkömmlichen Mischgebiet (MI) tagsüber eine Schallbelastung von 60 dB zulässig, in einem urbanen Mischgebiet MU seien es 63 dB. „Das ist fast eine Verdopplung“, so der Dorfener Bauamtsleiter. „Nachts sind MU und MI aber gleich.“