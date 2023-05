Glaubensmann, Tafelgründer, Kulturpreisträger

Von: Alexandra Anderka

Jörg Berner starb im Alter von 85 Jahren.

Familie und Weggefährten trauern um Jörg Berner (85) aus Oberdorfen. Er setzte sich ehrenamtlich für vieles ein. Herzensangelegenheiten waren ihm die Antoniuskirche und die Heimseelsorge.

Oberdorfen – „Wer seine Ziele konsequent verfolgt, keine Gnade kennt mit eigenen Schwächen, wird ein Meister seines Lebens sein, kann von Tatkraft und von Wille sprechen“: So beschrieb Jörg Berner aus Oberdorfen an seinem 80. Geburtstag sein Lebensmotto. Nun ist er im Alter von 85 Jahren verstorben.

Er blicke dankbar auf ein erfülltes Leben zurück, hat er auch damals schon gesagt. Das bestätigt seine Frau Marianne Berner und nennt den Grund: „Mein Mann war ein sehr offener Mensch, hat sich für alles interessiert und sich für sozial Benachteiligte eingesetzt.“ Mit seinem Enthusiasmus habe er sie immer mitgezogen, was letztlich auch ihr viele Erfahrungen eingebracht habe.

Geboren wurde der Verstorbene am 24. November 1937 in Stettin, das heute zu Polen gehört. Dort wuchs er mit zwei Geschwistern auf. 1943 wurde die Familie evakuiert und kam zur Großmutter nach Ahrenshagen-Todenhagen. Der Vater war 1944 im Krieg gefallen, ab da begann für den Siebenjährigen der Ernst des Lebens.

Jörg Berner war zwölf Jahre alt, als die Familie nach Neuruppin in die Mark Brandenburg umzog. Er begann eine Lehre als Klempner und Installateur. Doch schon damals war er ein Freigeist, es wurde ihm zu eng, er musste raus. Als 15-Jähriger setzte er sich morgens heimlich mit dem Fahrrad, ohne Wissen der Mutter, ins 80 Kilometer entfernte Westberlin ab und kam schließlich nach Ludwigshafen, wo 1957 seine Karriere bei der Bundesmarine begann. Er holte den Schulabschluss nach und wurde als Kamerageräte- und Fotolabortechniker ausgebildet. Schließlich machte der junge Mann noch eine Ausbildung zum Feinmechaniker-Meister und Fotograf.

1962 lernte er bei einem Lehrgang in Erding seine spätere Ehefrau Marianne kennen. Anfangs führten sie eine Fernbeziehung, bis sie am 20. April 1963 in der Kirche vom Heiligen Antonius in Zeilhofen heirateten. „Unsere Diamantene Hochzeit haben wir am Krankenbett gefeiert“, bemerkt die 82-Jährige.

Die Antoniuskirche, die auch sein Sterbebild ziert, war zeitlebens eine Herzensangelegenheit des Verstorbenen, wie auch das Kriegerdenkmal in Oberdorfen, das ebenfalls auf dem Sterbebild zu sehen ist. Seine Frau Marianne vermutet, dass der gefallene Vater ein Grund dafür war, denn auch dem Krieger- und Reservistenverein war ihr Mann sehr verbunden.

Bald freute sich das Paar über Sohn Thorsten, der 1965 zur Welt kam, und Tochter Gaby, die 1968 das Licht der Welt erblickte. Heute gehören vier mittlerweile erwachsene Enkel zur Familie.

1968 war nach zwölf Jahren Schluss mit der Bundeswehr. Berner war beruflich sehr aktiv und erfolgreich. Er absolvierte eine Ausbildung als Reproduktionsfotograf für Offset- und Tiefdruck, trug parallel dazu Tageszeitungen aus und wurde später beim Münchner Merkur Vertriebsinspektor für München-Land.

1976 zog die Familie in ihr neues Haus in Oberdorfen, und Berner bekam das Vertriebsgebiet Erding und Ebersberg. Später war er für weitere Verlage tätig. In dieser Zeit reiste er beruflich viel umher, unter anderem in den USA und Frankreich. „Meine Tochter und ich haben ihn in Paris besucht“, erinnert sich Marianne Berner. „Es war eine schöne Reise, aber auch anstrengend. Jörg war ein Kulturmensch, er hat keine Kirche ausgelassen“, erzählt sie lachend. Ein weiteres großes Hobby des Verstorbenen war die Geschichts- und Ahnenforschung. Deshalb war er auch im Historischen Kreis dabei. Für seine Verdienste um die Ausstellung zum 1. Weltkrieg erhielt er 2014 den Kulturpreis der Stadt Dorfen.

1998 ging Berner in Rente. Neben den Reisen in ferne Länder, wo er nach den Worten seines Sohnes „immer großes Interesse an Land, Leuten und deren Kultur zeigte, sie respektiert und toleriert hat“, widmete er sich intensiv vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten in der evangelischen und politischen Gemeinde. Nach theologischer Ausbildung wurde er 2000 ins Ehrenamt als Prädikant mit Sakramentsverwaltung berufen. Er war fast 15 Jahre lang sozusagen der Hauspfarrer in den Altenheimen in Dorfen und Taufkirchen. Die Ökumene war ihm dabei ein großes Anliegen. Hier seien stellvertretend die „7 nach 7“-Andachten in der Advents- und Passionszeit erwähnt. „Die erste hat er auch heuer noch vorbereitet“, erzählt Marianne Berner.

„Wir haben immer ,hier!’ geschrien, wenn es was gab“, sagt die Witwe. Deshalb waren sie gemeinsam auch Mitbegründer der Dorfener Tafel und im Verein Tschernobyl aktiv. „Vier Jahre lang nahmen wir Kinder aus Tschernobyl bei uns auf“, erzählt Marianne Berner, „er hatte ein großes Herz für Schwächere“. Sie und ihr Mann hätten Menschen aus anderen Kulturen immer als Bereicherung empfunden.

„Das kriegen wir schon hin“, sei ein weiterer Leitsatz ihres Mannes gewesen. „Er wäre gerne noch hier geblieben“, sagt sie traurig, aber sein Körper war nach einem Schlaganfall zu schwach. Die letzen fünf Tage war er „bestens im Marienstift vom Palliativ Team versorgt“, lobt die Witwe. Dort, wo er jahrelang als Seelsorger tätig war, ist er in ihrem Beisein eingeschlafen.

