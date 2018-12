Gottfried Wiesbecks Vermächtnis

Gottfried Wiesbeck war wohl der umstrittenste, aber der auch am meisten geachtete Geistliche, den Dorfen je hatte. Der im August 2003 verstorbene Pfarrer hat Menschen bewegt - und Kirchengeschichte geschrieben, kommentiert Redakteur Anton Renner.

Er war ein außergewöhnlicher Mensch, ein ganz besonderer Priester. Pfarrer Gottfried Wiesbeck hat vor 30 Jahren mit seinen Predigten die Menschen tief berührt, aber Politik und Amtskirche gegen sich aufgebracht. Wiesbeck war einer, der mit seinem tiefen Glauben, seiner Liebe zu den Menschen, seiner Güte, aber auch seiner Gradlinigkeit nicht nur der Kirche, sondern auch seiner Zeit um Jahrzehnte voraus war. Wer eine seiner Predigten, vor allem die Silvesterpredigt 1988 in der Wallfahrtskirche Maria Dorfen miterlebt hat, den berühren die Worte des Pfarrers von damals noch heute.

Fast zwei Stunden lang hat Wiesbeck über die Liebe Gottes zu den Menschen gesprochen, hat an das Gewissen der Menschen appelliert, Missstände nicht hinzunehmen. Er hat die Amtskirche wegen dessen Reichtum und der verkrusteten Strukturen und den Papst wegen des Zölibats gegeißelt. Er verurteilte Ausländerfeindlichkeit, die menschenverachtende Gier nach Reichtum und das Wettrüsten der Weltmächte. Während der Pfarrer predigte, haben einige Zuhörer die voll besetzte Kirche verlassen. Das, was der unangepasste Pfarrer da sagte, das konnten sie nicht verstehen. Die übrigen Kirchenbesucher waren so still, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören. Nicht wenige der Gläubigen hatten Tränen in den Augen. Dann, als der Pfarrer seine Predigt beendet hatte, brandete minutenlanger Applaus auf. Es war so, als würde ein Popstar gefeiert. Doch Wiesbeck wollte weder Star sein noch sich feiern lassen. Er war ein zutiefst bescheidener, einfühlsamer, vor allem Alten, Kranken und Kindern zugewandter Mensch. Er war kein Stänkerer, er wollte nur kein angepasster Landpfarrer sein, der mit seiner Anwesenheit irgendwelche Feste aufwertet, wo vermeintlich wichtige Menschen sich gegenseitig hochjubeln.

Sein Gewissen leitete Wiesbeck dazu an, das zu sagen, was in der Welt, in der Politik und in der Kirche schief läuft. Sein Lebenswerk ist ein ganz großes. Gerade in der heutigen Zeit, in der es in der Welt unzählige Krisenherde gibt, in dem die Armut seuchenhaft um sich greift, in der Macht und Geld über alles geht, sind Wiesbecks Worte ein Leuchtsignal. Sie machen Mut, sich für eine bessere, gerechtere Welt einzusetzen.

