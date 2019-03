Große Ehre für Rudolf Thalmeier

Zum 10. Mal haben die Dorfener Faschings Deife heuer nach dem Hemadlenzn-Umzug ihren Franz-Antoni-Farmer-Orden verleihen.

Dorfen – Der Sohn eines Dorfener Kürschners gilt als Begründer der öffentlichen Narretei in der Isenstadt. Als würdigen Ordensträger haben Oberdeife Walter Steinweber und Gründungsdeife Jürgen Häusler den Orden an Rudolf Thalmeier verliehen. Nicht nur der Dorfener selbst, sondern die ganze Familie Thalmeier ist mit dem Faschingstreiben in Dorfen seit vielen Jahrzehnten eng verbunden.

Franz Antoni Farmer soll als junger Mann schon 1724 die Idee gehabt haben, sich in „Maßgrati“ (Maskerade) zu verkleiden, sich so in der Öffentlichkeit zu zeigen und Späße zu machen. Zu der Zeit hatten aber weder die Bürger noch die Obrigkeit Verständnis für die Gaudi und Narretei und bestraften den jungen Mann für seine Scherze.

Heute freilich wird Traditionsbewusstsein der echten Hemadlenzn nach dem Faschingsumzug von den „Deifen“ belohnt.

Weingartner