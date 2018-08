Grüne wollen Spielplatz im Ludwigspark

Die Grünen-Fraktion im Stadtrat hat die Errichtung eines öffentlichen Kinderspielplatzes im Ludwigspark beantragt.

Dorfen – Die Verwaltung soll prüfen, inwieweit die Vorhabensträger der geplanten Wohnanlage auf dem Areal der ehemaligen Akademie am Ruprechtsberg sowie des geplanten Mehrfamilienhauses im Bereich an der Kolpingstraße an der Finanzierung beteiligt werden können. Wie Fraktionssprecherin Ulrike Frank-Mayer im Antrag schreibt, sei durch die genannten Baumaßnahmen mit einem Zuzug von jungen Familien mit Kindern im Bereich Ruprechtsberg zu rechnen. Daher müsse laut Bayerischer Bauordnung sowieso ein Spielplatz errichtet werden.

Überdies seien im Wailtl-Keller Flüchtlingsfamilien mit kleinen Kindern untergebracht, die keinen öffentlichen Spielplatz in erreichbarer Nähe hätten und nur vor dem Haus auf dem Schotterplatz spielen könnten. Der Ludwigspark befinde sich im Eigentum der Stadt. Frank-Mayer: „Durch den schattenspendenden Baumbestand wäre diese Grünfläche sehr gut als Spielplatz geeignet. Die Kinder könnten gefahrlos zum Spielplatz gelangen.“